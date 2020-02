Schützen feierten ihr Patronatsfest : Hoher Bruderschaftsorden für Oberst Reinhard Venmanns

Twisteden Das Patronatsfest der St.-Antonius-Bruderschaft Twisteden begann mit einer heiligen Messe in der St.-Quirinus-Kirche und dem anschließenden Gebet an der Antonius-Kapelle. Nach dem gemeinsamen Frühstück im Vereinslokal wurden wieder verschiedene Wettbewerbe durchgeführt.

In spannenden Wettkämpfen konnten sich folgende Schützenschwestern und -brüder durchsetzen und in die Siegerlisten eintragen: Vereinsmeisterin bei den Damen wurde Silke Grüntjens vor Marlies Kessels, Karin Schagen und Brigitte Paeßens. Über den Sieg bei den Herren und zusätzlich den Wanderpokal für die beste 10 des Tages durfte sich Walter Thyssen freuen. Auf den weiteren Plätzen folgten Dennis Grüntjens, Siegmund Schlutt und Guido Paeßens. Bei den Jungschützen setzte sich Niklas Schiedeck vor Jonas Paeßens, Manuel Paeßens und Alexa Derks durch. Den Preisskat konnte Jakob Mülders für sich entscheiden. Auf den weiteren Plätzen folgen Anton Cox, Heinz-Adolf Magoley und Hans-Gerd Ruelfs. Das Darten der Jungschützen gewann Jonas Paeßens vor Sabrina Hußmann, Leon Hirschmann und Miriam Welbers. Im Rahmen des Patronatsfestes wurden auch die Preise für das letztjährige Vogelschießen sowie die Leistungsnadeln des BHDS verliehen. Außerdem wurden auch wieder Schützenschwestern und Schützenbrüder durch den Bezirksbundesmeister Hans-Gerd Frerix für langjährige Mitgliedschaft oder besondere Verdienste geehrt.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Präses Pastor Hubert Skrzypek ausgezeichnet. Die Nadel für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Claus Brinner. Auf 40 Jahre können Heinz Hecks und Herbert Kehren zurückblicken und bereits seit 50 Jahren ist Bernd van Berlo Mitglied der Bruderschaft. Außerdem gab es mit Johannes Paeßens und Willi Dennesen noch zwei Schützenbrüder, die für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt werden konnten. Das silberne Verdienstkreuz für seinen Einsatz in der Bruderschaft und im Bezirk erhielt Karl Hendrix. Oberst Reinhard Venmanns wurde für seine langjährigen Verdienste und seinen beispielhaften Einsatz für die Bruderschaft und das Schützenwesen mit dem Hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet.