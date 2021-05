Kapellen : Spraydose und Steine auf Gleise in Kapellen gelegt

Spraydose und Steine auf Gleise in Kapellen gelegt

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizei ermittelt in Kapellen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kapellen Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Unbekannte haben Gegenstände auf den Gleise an der Talstraße deponiert. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Ein 45 Jahre alter Grevenbroicher hatte die Polizei am Montagabend darüber informiert, dass sich zwei junge Männer auf den Schienen aufhielten. Er hatte beobachtet, wie offenbar einer der beiden an den Gleisen manipulierte. Die Besatzung eines Streifenwagens konnte wenig später dort mehrere Steine und eine Spraydose sicherstellen. „Von den jungen Männern gab es trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine Spur mehr“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag.