Zukunftsforscher Schmidt „Sport, Musik, Film werden als Entertainment verschmelzen“

Wenn wir wüssten, was die Zukunft bringt, müsste sich Sascha Schmidt einen neuen Job suchen. Doch das tun wir nicht. Was also bleibt, ist, dieser ungewissen Zukunft ein Mindestmaß an Vorbereitung entgegenzusetzen. „Future Readiness“ nennt das die Forschung. Schmidt, Professor an der WHU – Otto Beisheim School of Management am Standort Düsseldorf, ist Experte auf dem Gebiet. Eines, das jeden einzelnen betrifft, die Gesellschaft, Unternehmen – und eben auch den Sport.