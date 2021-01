Wünsche für das Sportjahr 2021 : Den Wert von Bewegung bewahren

Die Corona-Pandemie hat die Menschen wiederentdecken lassen, wie gut Sporttreiben an der frischen Lust tut. Das zu bewahren, bietet eine große Chance für den Breiten- und Amateursport.

Und so wurde Wandern plötzlich zur erstrebenswerten Freizeitbeschäftigung, es war nicht länger eine langweilige Pflichtübung den Eltern zuliebe. Die Leute joggten auf einmal – weil sie wollten, nicht weil sie es zwecks Gewichtsabnahme auf sich nahmen. Sie joggten, weil es Spaß machte, in der Natur – huch, wie schön ist eigentlich diese Natur! – zu sein und dem Körper etwas Gutes zu tun. Sie wanderten, joggten, inlineskateten, walkten oder fuhren Rad, weil es das war, was im Lockdown blieb. Und was im Lockdown blieb, gewann einen Wert, wie es ihn lange nicht mehr besessen hatte.

Genau hierin liegt die große Chance für den Breiten- und Amateursport im kommenden Jahr. Dass die Freude an Bewegung wieder an Wert gewonnen hat – am besten natürlich dauerhaft. Wenn die Normalität sich im Laufe der kommenden zwölf Monate nach und nach unser Leben zurückerobert, dann ist die Lust am Sporttreiben hoffentlich so fest verankert, dass sie den vielen wiederkehrenden Reizüberflutungen Paroli bieten kann. Das wünsche ich uns allen. Denn Natur, Bewegung, Gesundheit und Fitness sind auch jenseits von Lockdowns großartige Erfahrungen. Sie sind auch außerhalb von Pandemien wertvoll. Wer diese Erkenntnis aus 2020 hinüberrettet, für den hat sich in einer Zeit, in der vieles beschränkt war, Grundlegendes neu eröffnet.