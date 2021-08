RIP Wolf-Dieter #Poschmann Und wieder geht ein Kollege.Liebes Sport-Medien-Business: lasst uns generell doch nett zueinander sein in fitten Tagen.Bei aller(Sender)-Konkurrenz,Live Druck etc. Am Samstag wieder aufgefallen,dass wir Sportreporter schnell altern.Das Leben ist so kurz