Abschluss in Lake Placid Kalicki gewinnt Weltcupfinale im Zweierbob – Nolte Gesamtsiegerin

Kim Kalicki hat das Weltcupfinale im Zweierbob der Frauen in Lake Placid gewonnen. Auf der anspruchsvollen Bahn am Mount van Hoevenberg, wo im kommenden Winter die WM stattfindet, siegte die Wiesbadenerin Kalicki mit ihrer Anschieberin Leonie Fiebig in 1:53,39 Minuten und sicherte sich so mit deutlichem Vorsprung den dritten Saisonerfolg. „Die Fahrten waren zweimal gut und das, obwohl ich zwei Nächte ausgeknockt war, weil ich wohl etwas Falsches gegessen habe“, sagte die 26-Jährige, „es ist ein guter Angriff gewesen hinsichtlich der WM im nächsten Jahr.“