+++ Wintersport-Telegramm +++ : Zwölf Deutsche fürs erste Tournee-Springen qualifiziert

Skispringer Andreas Wellinger. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die Skispringer kämpfen in den kommenden Tagen um den Triumph bei der traditionellen Vierschanzentournee. Wir halten Sie unserem Wintersport-Telegramm über alle Ereignisse auf dem Laufenden

+++Skispringen+++

David Siegel ist in der Quali in Oberstdorf bester Deutscher

Mitfavorit Karl Geiger hat seine Pflicht erfüllt und die Qualifikation zum ersten Springen der 67. Vierschanzentournee in seiner Heimat Oberstdorf schadlos überstanden. Bei zu diesem Zeitpunkt ganz schlechten Windbedingungen sprang der 25-Jährige von der Schattenbergschanze auf 124 Meter und belegte damit Platz 23. Insgesamt erreichten zwölf von 13 gestarteten deutschen Springern den Wettkampf der besten 50 am Sonntag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport).

+++ Langlauf +++

Katharina Henning auf Platz zehn bei zweitem Rennen der Tour de Ski

Die deutschen Langläuferinnen haben auch am zweiten Tag der Tour de Ski einen mäßigen Wettkampf erlebt. Im Einzel über 10 km feierte Katharina Henning (Oberwiesenthal/+49,5 Sekunden) als beste Deutsche auf Rang zehn einen Achtungserfolg, ein Platz unter den besten 15 brachte ihr zudem die Teil-Quali für die nordische WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) ein.

Die übrigen sechs deutschen Läuferinnen kamen jenseits der Top 20 ins Ziel und blieben der nötigen Qualifikations-Norm für die WM (einmal Top acht oder zweimal Top 15) fern.

Ihren ersten Weltcup-Sieg holte die Russin Natalja Neprjajewa (23:19,9 Minuten), die 0,3 Sekunden vor der zweimaligen Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg (Norwegen) über die Ziellinie lief. Vorjahressiegerin Heidi Weng (Norwegen) wurde Fünfte.

Am Neujahrstag wird im Schweizer Val Müstair im freien Stil gesprintet, bevor es ohne Ruhetag weitergeht zum dritten Tour-Stopp nach Oberstdorf (2. und 3. Januar). Das Finale steigt am 5. und 6. Januar auf dem Alpe Cermis im italienischen Val di Fiemme.

+++BIATHLON+++

Franziska Preuß und Simon Schempp verpassen Sieg auf Schalke

Zwar schnappten sich die Italiener Lukas Hofer und Dorothea Wierer den Sieg bei der World Team Challenge auf Schalke vor dem deutschen Duo Simon Schempp und Franziska Preuß. Die größte Aufmerksamkeit am Samstagabend aber genoss der Norweger Ole Einar Björndalen im Mixed-Team mit seiner weißrussischen Frau Darja Domratschewa. Die beiden Biathlon-Legenden verabschiedeten sich bei den deutschen Fans mit einem letzten Rennen. Beide waren nach der vergangenen Saison zurückgetreten.

+++Ski Alpin+++

Mikaela Shiffrin knackt Rekord von Marlies Schild im Slalom

+++ Ski Alpin +++

Verletzter Thomas Dreßen muss wohl auch an Schulter operiert werden

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen rechnet mit einer weiteren Operation nach seinem schweren Sturz Ende November. „Ich gehe schwer davon aus, dass ich die Schulter auch noch mal operieren lassen muss. Sie war ausgekugelt und gehört geflickt. Das mache ich aber erst, wenn wir mit der ersten Reha am Knie durch sind“, sagte der 25 Jahre alte Skirennfahrer in einem am Samstag veröffentlichten Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Kitzbühel-Sieg und Kreuzbandriss sind die beiden Momente, die mein Jahr geprägt haben“, sagte er.

Dreßen war am 30. November auf der Abfahrt in Colorado gestürzt und hatte sich dabei einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen sowie am Meniskus und Außenband verletzt. Zudem kugelte er sich die Schulter aus. Er rechne mit einer Pause von acht Monaten, wolle sich aber erst wieder auf Ski stellen, wenn er ganz gesund sei. „Alles vorher macht keinen Sinn. Dann gewöhnst du dir nur eine schlechte Technik an, weil du in Schonhaltung fährst, um Schmerzen zu vermeiden“, sagte Dreßen. „Mein sportliches Ziel ist, noch im Jahr 2019 wieder zu 100 Prozent am Start stehen zu können.“

+++Skispringen+++

Rekordsieger Gregor Schlierenzauer verzichtet auf Start bei Vierschanzentournee

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Gregor Schlierenzauer verzichtet auf einen Start bei der Vierschanzentournee. Der formschwache Österreicher, der zuletzt bereits eine Weltcuppause eingelegt hatte, will sich stattdessen ganz auf die Heim-WM Ende Februar in Seefeld konzentrieren. Der 28-Jährige hatte die Tournee 2011/12 und 2012/13 gewonnen.

+++Skispringen+++

Kreuzbandriss bei Gianina Ernst

Skispringerin Gianina Ernst (Oberstdorf) hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt für den Rest der Saison aus. Wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte, zog sich die 19-Jährige die Verletzung beim Continental-Cup-Springen in Notodden/Norwegen am vergangenen Wochenende zu.

"Ich bin bei der Landung durch ein Verschneiden der Ski gestürzt. Ich hatte Schmerzen, das Beugen und Strecken war sofort eingeschränkt, und mir war klar, dass ich mich verletzt hatte", sagte Ernst: "Ich hoffe jetzt, dass die Operation bald und gut verlaufen wird, danach arbeite ich mich in der Rehabilitation zurück."

Ernst hatte Ende 2013 mit 14 Jahren bei ihrem ersten Weltcupspringen als Zweite sogleich einen Podestplatz belegt. Als 15-Jährige nahm sie 2014 an Olympia in Sotschi teilgenommen und war jüngste Starterin der Winterspiele. Zur Saison 2018/19 schaffte es Ernst nicht ins deutsche Weltcup-Team

+++ Langlauf +++

Therese Johaug startet nicht bei Tour de Ski

Norwegens Skilanglauf-Star Therese Johaug wird nicht an der in der kommenden Woche in Toblach/Südtirol beginnenden Tour de Ski teilnehmen. Die 30-Jährige, die nach ihrer Dopingsperre den Weltcup dominiert, legt im Hinblick auf die WM in Seefeld (16. Februar bis 3. März) eine Trainingspause ein.

"Sie hat das Gefühl, dass sie etwas Zeit braucht, um bei der Weltmeisterschaft vorne zu sein. Ich finde es sehr klug, dass sie die Batterien auflädt", sagte Norwegens Skilanglauf-Chef Vidar Löfshus.

+++ Skispringen +++

Freund dämpft Vierschanzentournee-Hoffnungen

Skisprung-Olympiasieger Severin Freund will bei seiner Rückkehr nach zwei Kreuzbandrissen nicht von seinen früheren Verdiensten zehren. „Mein Name und meine Erfolge der Vergangenheit werden nicht reichen. In einem anderen Team wäre es vielleicht einfacher“, sagte der 30-Jährige der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf die bevorstehende Vierschanzentournee (30. Dezember bis 6. Januar). Freund ist im Weltcup derzeit der schlechteste Springer der sieben Deutschen und landete am Samstag in Engelberg auf dem 50. und letzten Platz.

(rent/sid/dpa)