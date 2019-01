+++ Wintersport-Telegramm +++ : Luitz fällt nach Schulterverletzung drei Wochen aus

Der deutsche Skirennfahrer Stefan Luitz (r.) steht einen Tag nach seiner Schulterverletzung mit einer Manschette im Zielraum. Foto: dpa/Maximilian Haupt

Düsseldorf Ski-Alpin, Bob, Biathlon oder Skispringen - die Wintersportler sind fast täglich im Einsatz. Wir halten Sie in unserem Wintersport-Telegramm über alle Ereignisse auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++Ski Alpin+++

15. Januar 2019: Drei Wochen Zwangspause für Luitz nach Schulterluxation

Leichtes Aufatmen bei Stefan Luitz: Der Skirennläufer hat sich bei seinem Sturz im Riesenslalom von Adelboden/Schweiz am vergangenen Samstag über die bereits diagnostizierte Schulterluxation hinaus keine schwerwiegende Verletzung zugezogen und wird wohl rechtzeitig zu den Weltmeisterschaften in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) fit. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstagmorgen mitteilte, muss der 26-Jährige aus Bolsterlang damit eine dreiwöchige Trainingspause einlegen.

Die Slaloms in Wengen am Sonntag, Kitzbühel (27. Januar) und Schladming (29. Januar) wird Luitz verpassen, auch seine Teilnahme am Heim-Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen am 3. Februar erscheint durchaus fraglich. Beim WM-Riesenslalom am 15. Februar wird der Allgäuer allerdings fit erwartet.

Foto: dpa/Nathan Bilow 9 Bilder Das müssen sie über den alpinen Ski-Weltcup wissen

"Da hatte ich wohl noch Glück im Unglück. Jetzt konzentriere ich mich auf die Reha und hoffe möglichst schnell wieder Rennen fahren zu können", sagte Luitz, der nach dem Kreuzbandriss von Abfahrts-Ass und Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen (Mittenwald) eine der wenigen verbliebenen Medaillenhoffnungen des DSV beim Saisonhöhepunkt ist.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus dem Sport: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Luitz hatte sich die Blessur bei einem Sturz im zweiten Lauf zugezogen, nachdem er nach dem ersten Durchgang noch aussichtsreich auf Rang vier gelegen hatte. Zwei Tage zuvor war Luitz sein erster Weltcupsieg vom 2. Dezember im Riesenslalom in Beaver Creek/USA durch den Weltverband FIS wegen der unerlaubten Nutzung von Sauerstoff aberkannt worden.

+++Biathlon+++

15. Januar 2019: Schneechaos wirft Zeitplan der Organisatoren in Ruhpolding durcheinander

Anfangs waren die Organisatoren des Biathlon-Weltcups und Ruhpolding noch optimistisch, dass alle Rennen trotz der Neuschnee- Massen wie geplant stattfinden können. Nun mussten sie das erste Rennen absagen. Bis zum Sprint der Herren am Mittwoch kann die Strecke nicht ausreichend präpariert werden. Seit Tagen herrscht in Teilen Bayerns und Österreichs Schneechaos. Sollten die anderen Wettkämpfe stattfinden, ist auch Deutschlands Biathlon-Star Laura Dahlmeier wieder dabei. Bei den Herren ist der Einsatz von Erik Lesser und Simon Schempp fraglich.

+++Skispringen+++

13. Januar 2019: Kobayashi verpasst Rekordsieg

Foto: dpa/Libor Plíhal 13 Bilder Dahlmeier krönt Comeback mit Platz zwei

Skispringer David Siegel hat beim Weltcup in Val di Fiemme für eine Überraschung gesorgt und das erste Weltcup-Podest seiner Karriere nur knapp verpasst. Beim ersten Sieg des Polen Dawid Kubacki flog der deutsche Meister als Fünfter nur um umgerechnet drei Meter am Treppchen vorbei. Siegels zuvor beste Platzierung war ein 13. Rang gewesen.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi verpasste eine Woche nach seinem Grand Slam bei der Vierschanzentournee einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern. Der 22-Jährige kam nicht über den siebten Rang hinaus. Kobayashi hätte als erster Skispringer der Geschichte sieben Springen in Folge gewinnen können.

Hinter Kubacki landete Doppel-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich auf Rang zwei, Dritter wurde Olympiasieger Kamil Stoch (Polen) vor dem Norweger Robert Johansson.

+++Eisschnelllauf+++

13. Januar 2019: Zehnter EM-Titel für überragenden Sven Kramer

Rekordweltmeister Sven Kramer ist zum zehnten Mal Mehrkampf-Europameister im Eisschnelllauf. Der 32 Jahre alte Niederländer erkämpfte am Sonntag auf der Freiluftbahn im italienischen Klobenstein nach Streckensiegen über 1500 und 5000 Meter souverän den erneuten Allround-Titel.

Foto: dpa, ade fdt 22 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer

Auf den abschließenden 10 000 Metern hatte sich Kramer in 13:26,88 Minuten nur um 0,43 Sekunden seinem Landsmann Patrick Roest geschlagen geben müssen, der in der Gesamtwertung Zweiter wurde. In der bisherigen Saison hatte 5000-Meter-Olympiasieger Kramer über chronische Rückenprobleme geklagt und einige Weltcuprennen ausgelassen. Tags zuvor war seine Teamgefährtin Antoinette de Jong in der Damen-Konkurrenz überlegene Siegern geworden.

Der beste deutsche Langstreckler Patrick Beckert aus Erfurt hatte auf einen Start bei der EM verzichtet, um sich konzentriert auf die Heim-WM in Inzell im Februar vorzubereiten. So kam der 19 Jahre alte EM-Debütant Lukas Mann aus Berlin als bester Deutscher auf Platz elf, der Erfurter Felix Maly wurde Zwölfter. Die beiden Deutschen hatten am Sonntag das Finale der besten Acht über 10 0000 Meter verpasst.

Im Sprint-Vierkampf der Damen dominierte die Österreicherin Vanessa Herzog mit zwei Siegen im 500-Meter-Sprint. Die Inzellerin Gabi Hirschbichler kam nicht über Rang elf im Feld der 13 EM-Starterinnen hinaus.

+++Nordische Kombination+++

13. Januar 2019: Geiger feiert ersten Weltcup-Sieg der Karriere

Kombinierer Vinzenz Geiger hat überraschend den ersten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Der Team-Olympiasieger verwies im italienischen Val di Fiemme Rekordweltmeister Johannes Rydzek nach einem spannenden Duell auf Rang zwei. Die beiden Oberstdorfer sorgten damit für den ersten deutschen Doppelsieg des WM-Winters.

Geiger ging nach einem guten Sprung auf 124,5 m als Vierter in die Loipe, 37 Sekunden nach dem Österreicher Franz-Josef Rehrl. Gemeinsam mit dem direkt hinter ihm gestarteten Rydzek gelang ihm nach fünf der zehn Kilometer die Flucht. Auf der letzten Runde setzte Geiger schließlich die entscheidende Attacke, im Ziel hatte er 7,1 Sekunden Vorsprung. Für Geiger war es erst der vierte Podestplatz seiner Laufbahn. Dritter wurde mit 40,6 Sekunden Rückstand der Japaner Akito Watabe.

Olympiasieger Rydzek machte derweil zwei Tage nach seinem ersten Saisonsieg den Kampf um die Kristallkugel wieder spannend. Der Bayer hat nach sieben Podestplätzen in zehn Rennen in der Gesamtwertung mit 581 Punkten den kurzfristig pausierenden Norweger Jarl Magnus Riiber (730) in Sichtweite.

Auch das übrige deutsche Team zeigte sich rund fünf Wochen vor der WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) gut in Form. Olympiasieger Eric Frenzel (Geyer), der 2013 an gleicher Stelle Weltmeister geworden war, lief auf Rang fünf vor, auch Terence Weber (Geyer) als Neunter und Team-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) als Zehnter schafften es in die Top 10.

+++Biathlon+++

13. Januar 2019: Deutsche Biathleten enttäuschen in Staffel von Oberhof

Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof aufgrund einer schwachen Schießleistung einen Podestplatz mit der Staffel klar verpasst. Erik Lesser, Simon Schempp, Arnd Peiffer und Benedikt Doll mussten sich am Sonntag über 4 x 7,5 Kilometer mit dem enttäuschenden achten Rang zufrieden geben. Es war das schlechteste Staffel-Ergebnis in Oberhof überhaupt.

Insgesamt leistete sich das Quartett 17 Nachlader, zudem mussten Schempp und Peiffer je einmal in die Strafrunde. Am Ende hatten die Deutschen 2:54,9 Minuten Rückstand auf die siegreichen Russen, die sich mit 1:01,1 Minuten Vorsprung vor Frankreich und Österreich (+ 2:18,6 Minuten) durchsetzten.

+++Bob+++

13. Januar 2019: EM-Hattrick von Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner

Foto: dpa/Terje Bendiksby Infos Die WM-Chancen der deutschen Wintersportler

Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner hat auf seiner Heimbahn am Königssee den EM-Hattrick in der Königsklasse geschafft. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener fuhr am Sonntag mit seiner Crew Florian Bauer, Marc Rademacher und Christian Rasp zweimal Bestzeit und verwies den Letten Oskars Kibermanis mit 0,18 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter im parallel ausgetragenen Weltcup-Rennen wurde Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich, der am Vortag den EM-Hattrick im kleinen Schlitten perfekt gemacht hatte. Der aufgrund einer am Samstag zugezogenen Adduktorenverletzung nur im Sitzen startende Olympia-Zweite Nico Walther kam mit Weltcup-Platz sieben auf EM-Rang fünf.

Foto: dpa, kjh htf Infos Das Biathlon-ABC zum Weltcup

+++Skilanglauf+++

13. Januar 2019: Ringwald Siebte im Sprint von Dresden

Skilangläuferin Sandra Ringwald (Schonach) hat beim Weltcup in Dresden ihr bestes Resultat des bisherigen Winters eingefahren. Die bislang in dieser Saison schwächelnde 28-Jährige schied im Einzel-Sprint am Samstag zwar im Halbfinale aus, kam in der Endabrechnung jedoch auf einen guten Rang sieben. Bislang war ein 13. Platz im Sprint von Lillehammer Ende November ihr bestes Ergebnis gewesen.

Den Tagessieg beim City-Rennen am Elbufer sicherte sich im Finale vor 2400 Zuschauern Sprint-Olympiasiegerin Stina Nilsson aus Schweden vor ihren beiden Teamkolleginnen Maja Dahlqvist (0,24 Sekunden zurück) und Jonna Sundling (0,54 Sekunden zurück).

Die deutschen Männer erlebten wieder einmal einen schwarzen Tag. Einzig Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) und Janosch Brugger (Schluchsee) hatten sich von den sieben Startern des Deutschen Skiverbandes (DSV) für das Viertelfinale qualifiziert, scheiterten dort jedoch klar.

+++Rodeln+++

13. Januar 2019: Loch ohne Sieg zur Heim-WM

Der einstige Rodel-Dominator Felix Loch (Berchtesgaden) fährt ohne einen einzigen Saisonsieg zur Heim-WM nach Winterberg. Der zweimalige Einzel-Olympiasieger enttäuschte auch bei der Generalprobe im lettischen Sigulda als Neunter völlig und hat nun seit einem Jahr kein Rennen mehr gewonnen. Europameister Semen Pawlitschenko und Alexander Gorbatcewitsch sorgten für einen russischen Doppelerfolg, Olympiasieger David Gleirscher (Österreich) wurde Dritter.

Auch die übrigen deutschen Männer sorgten für einen ernüchternden letzten Weltcup vor der WM im Hochsauerland (25. bis 27. Januar). Zweitbester Vertreter des Bob- und Schlittenverbandes BSD war der Olympia-Dritte Johannes Ludwig als Zwölfter. Der Oberhofer, durch seinen Auftakterfolg in Igls weiterhin einziger deutscher Saisonsieger bei den Männern, bleibt dennoch Weltcup-Gesamtführender.

Er profitierte dabei vom ebenfalls schwachen Abschneiden von Weltmeister Wolfgang Kindl (Österreich/10.) und von der Disqualifikation des Russen Roman Repilow (zu hohes Zusatzgewicht). Max Langenhan (Friedrichroda) schloss als 15. ab, Chris Eißler (Zwickau) landete auf dem 19. Rang. Sebastian Bley (Suhl) kam nicht über den 24. Rang hinaus.

+++Biathlon+++

13. Januar 2019: Deutsche Biathletinnen in Oberhof-Staffel Zweite

Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof den ersten Staffelsieg seit einem Jahr knapp verpasst. Bei schwierigen Wind- und Streckenbedingungen liefen am Sonntag Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Denise Herrmann aber auf einen starken zweiten Rang. In Führung liegend leistete sich Schlussläuferin Herrmann beim letzten Stehendanschlag zwei Strafrunden, so dass sich Russland noch den Sieg sicherte. Das deutsche Quartett, das auf die erkrankt fehlenden Laura Dahlmeier und Vanessa Hinz verzichten musste, hatte nach zwei Extra-Runden und zehn Nachladern 33,5 Sekunden Rückstand. Platz drei sicherte sich Tschechien.

Mit dem ersten Staffel-Podestplatz der Saison rehabilitierten sich die deutschen Damen für das Debakel im Sprint, nachdem es bereits in der Verfolgung drei Top-Ten-Plätze gegeben hatte.

+++Rodeln+++

12. Januar 2019: Iwanowa sticht deutsche Frauen aus

Die deutschen Rodlerinnen um Olympiasiegerin Natalie Geisenberger haben ihre erste Niederlage der WM-Saison kassiert. Beim Weltcup im lettischen Sigulda siegte die Russin Tatjana Iwanowa am Samstag mit gut einer Zehntelsekunde Vorsprung auf Geisenberger (Miesbach) und brach damit im achten Rennen des Winters die deutsche Dominanz. Auf der schwierigen Bahn nahe der Hauptstadt Riga belegte Summer Britcher aus den USA den dritten Rang.

Geisenbergers Teamkolleginnen schafften es nicht ansatzweise, Iwanowas Sieg zu gefährden. Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) fuhr immerhin den sechsten Rang heraus, die Olympia-Zweite Dajana Eitberger (Ilmenau) wurde Achte. Die zweimalige Saisonsiegerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) kam nicht über den neunten Rang hinaus.

In den vergangenen Wochen hatten Geisenberger (4 Siege), Taubitz (2) und Eitberger (1) die Erfolge in dieser Weltcup-Saison untereinander aufgeteilt. In der Gesamtwertung liegt Geisenberger (697 Punkte) weiterhin vor der zweitplatzierten Taubitz (634).

+++Bob+++

12. Januar 2019: EM-Hattrick von Doppel-Olympiasieger Friedrich

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich hat mit Anschieber Martin Grothkopp am Samstag auf der ältesten Eiskunstbahn der Welt in Königssee einen EM-Hattrick im Zweierbob eingefahren. Erneut fing der Sachse beim parallel ausgetragenen Weltcup den nach dem ersten Lauf noch führenden Justin Kripps mit 0,11 Sekunden Vorsprung noch ab. Der Kanadier hatte zeitgleich mit Friedrich den Olympiasieg im kleinen Schlitten geholt. Für Friedrich war es insgesamt der vierte EM-Sieg in seiner Spezialdisziplin, zudem baute er im Gesamtweltcup seine Führung mit dem vierten Sieg im vierten Rennen weiter aus. „Wir haben hier wieder zwei richtig gute Läufe ins Eis gezaubert. Wir sind zufrieden, zumal wir hier auch ein bisschen probiert haben in Richtung Material“, sagte Friedrich.

Dritter im Weltcup und EM-Zweiter wurde Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner fuhr auf seiner Heimbahn mit Christian Rasp, nachdem der mit ihm zuletzt in Altenberg gestürzte Christopher Weber nach schweren Verbrennungen im Schulterbereich operiert werden musste. Überraschend EM-Dritter wurde der auf Weltcup-Platz vier landende Franzose Romain Heinrich. Der Olympia-Zweite im Viererbob, Nico Walther, fuhr mit Paul Krenz an der Bremse zeitgleich mit dem Letten Oskars Kibermanis auf Gesamtrang fünf und EM-Platz vier.

+++Skispringen+++

12. Januar 2018: Kobayashi gewinnt zum sechsten Mal in Serie

Der japanische Überflieger Ryoyu Kobayashi hat seine Siegesserie nach dem Vierfachtriumph bei der Vierschanzentournee fortgesetzt und auch in Predazzo gewonnen. Sein überdeutlicher Sieg mit Sprüngen auf 135 und 136 Meter am Samstag war Kobayashis sechster am Stück, seine Führung im Weltcup-Gesamtklassement hat der 22-Jährige damit weiter ausgebaut. Bester Deutscher war in Abwesenheit des disqualifizierten Markus Eisenbichler der Tournee-Dritte Stephan Leyhe, der mit Sprüngen auf 119,5 und 127,5 Meter Fünfter wurde. Das Podest komplettierten die beiden Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch.

Von den vorderen Platzierungen waren die meisten DSV-Adler, denen neben Eisenbichler auch der formschwache Severin Freund fehlt, weiter entfernt als bei der Tournee vor gut einer Woche. David Siegel (14.), Richard Freitag (17.) und Karl Geiger (19.) schafften es ebenfalls in die Top 20. Am Sonntag (17.00 Uhr) findet ein weiterer Einzelwettbewerb statt, dann darf auch Eisenbichler wieder mitspringen.

+++Ski Alpin+++

12. Januar 2019: Saison-Aus für Olympiasiegerin Veith

Ski-Olympiasiegerin Anna Veith muss die WM-Saison nach einer weiteren schweren Verletzung vorzeitig beenden. Die 29 Jahre alte Österreicherin hat sich beim Riesenslalom-Training in Südtirol einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte, wurde sie noch am Samstag operiert.

Veith bekam beim Training in Pozza di Fassa einen Schlag ab und brach die Einheit mit Schmerzen im Knie ab. Ob und wie es mit ihrer Karriere weitergeht, ist offen. Eine Stellungnahme gab es von ihr zunächst nicht.

Foto: dpa, pse lof Infos Fragen und Antworten zur Skisprungsaison

+++Bob+++

12. Januar 2019: Jamanka erneut Europameisterin

Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) hat sich zum zweiten Mal zur Europameisterin gekrönt und dabei einen deutschen Doppelsieg angeführt. Die 28-Jährige gewann am Samstag mit Anschieberin Annika Drazek das Rennen am bayerischen Königssee und verwies dabei Titelverteidigerin Stephanie Schneider (Oberbärenburg) mit Ann-Christin Strack auf den zweiten Platz. Dritte wurde Katrin Beierl aus Österreich, Anna Köhler (Winterberg) belegte mit Lisa Gericke Platz sechs der EM-Wertung.

Auch der Konkurrenz aus Übersee ließ Jamanka im parallel gewerteten Weltcup-Rennen keine Chance, hier feierte sie ihren dritten Saisonsieg und baute die deutliche Führung im Gesamtklassement weiter aus. Schneider musste sich hinter Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA mit dem dritten Rang begnügen, Köhler wurde Siebte der Weltcup-Wertung.

Im Bobsport werden die Europameister im Rahmen eines Weltcups ermittelt, die nicht europäischen Starter werden zu diesem Zweck aus dem Ergebnis genommen. Bei der 16. Europameisterschaft der Frauen siegte nun zum 15. Mal eine Deutsche. Jamanka hatte 2017 in Winterberg ihren ersten EM-Titel gewonnen.

+++Rodeln+++

12. Januar 2019: Eggert/Benecken gewinnen auch in Sigulda

Die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) bleiben im Rodel-Weltcup momentan eine Klasse für sich. Die Weltmeister aus Thüringen gewannen am Samstag auch das Rennen in Sigulda souverän, feierten damit ihren vierten Sieg in Folge und bauten die Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Die lettischen Duos Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins und Andris Sics/Juris Sics komplettierten auf ihrer Heimbahn das Podest.

Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee), vergangene Woche auch auf ihrer Heimbahn am Königssee erstmals von Eggert/Benecken geschlagen, landeten in Lettland nur auf Platz vier. Mehr als sechs Zehntelsekunden trennten sie von den Siegern. Das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm (Winterberg) belegte den 14. Platz.

Im Klassement führen Eggert/Benecken (725) nun schon mit 149 Zählern Vorsprung auf Wendl/Arlt (576), der erneute Sieg im Gesamtweltcup scheint ihnen kaum noch zu nehmen. Das Auftreten des Thüringer Duos erinnert damit stark an die vergangene Weltcup-Saison, als Eggert/Benecken 10 von 13 möglichen Siegen holten.

+++Biathlon+++

12. Januar 2019: Bö siegt in Oberhof - Peiffer auf Rang zwei

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat am Samstag beim Heim-Weltcup in Ruhpolding den Sieg um 15,1 Sekunden verpasst. Der 31 Jahre alte Skijäger beendete das 12,5-Kilometerrennen nach einer Strafrunde hinter dem Norweger Johannes Thingnes Bö als Zweiter und sicherte sich den zweiten Podestplatz der Saison. Dritter wurde der am Schießstand fehlerfrei gebliebene Italiener Lukas Hofer. Johannes Thingnes Bö holte sich trotz dreier Strafrunden seinen siebten Saison-Sieg vor 22 500 Zuschauern.

Sprint-Weltmeister Benedikt Doll vervollständigte als Siebter das starke deutsche Ergebnis. Ebenfalls viermal in die Strafrunde musste Johannes Kühn und beendete das Rennen auf Rang 31. Massenstart-Weltmeister Simon Schempp hatte die Qualifikation für das Jagdrennen nach einem schwachen Sprint nicht geschafft, Ex-Weltmeister Erik Lesser verzichtete kurz vor dem Start aus „privaten Gründen“ auf einen Einsatz.

In der Frauen-Verfolgung gelang den deutschen Skijägerinnen eine famose Aufholjagd mit drei Athletinnen unter den ersten elf. Beste beim erneuten Erfolg von Sprintsiegerin Lisa Vittozzi aus Italien war Franziska Preuß als Sechste. Die 24-Jährige verbesserte sich um 39 Plätze.

+++Skilanglauf+++

12. Januar 2019: Ringwald Siebte im Sprint von Dresden

Skilangläuferin Sandra Ringwald (Schonach) hat beim Weltcup in Dresden ihr bestes Resultat des bisherigen Winters eingefahren. Die bislang in dieser Saison schwächelnde 28-Jährige schied im Einzel-Sprint am Samstag zwar im Halbfinale aus, kam in der Endabrechnung jedoch auf einen guten Rang sieben. Bislang war ein 13. Platz im Sprint von Lillehammer Ende November ihr bestes Ergebnis gewesen.

Den Tagessieg beim City-Rennen am Elbufer sicherte sich im Finale vor 2400 Zuschauern Sprint-Olympiasiegerin Stina Nilsson aus Schweden vor ihren beiden Teamkolleginnen Maja Dahlqvist (0,24 Sekunden zurück) und Jonna Sundling (0,54 Sekunden zurück).

Von den übrigen acht deutschen Starterinnen waren außer der bereits für die nordische Ski-WM in Seefeld/Österreich (19. Februar bis 3. März) qualifizierte Ringwald sechs Läuferinnen im Viertelfinale ausgeschieden. Nur Antonia Fräbel (Asbach) hatte es nach Platz 37 im Prolog gar nicht erst in die Endläufe geschafft.

Die deutschen Männer erlebten wieder einmal einen schwarzen Tag. Einzig Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) und Janosch Brugger (Schluchsee) hatten sich von den sieben Startern des Deutschen Skiverbandes (DSV) für das Viertelfinale qualifiziert, scheiterten dort jedoch klar.

+++Riesenslalom+++

Luitz in Adelboden ausgeschieden und an Schulter verletzt

Skirennfahrer Stefan Luitz ist beim Riesenslalom von Adelboden ausgeschieden und hat zwei Tage nach dem Verlust seines ersten Weltcup-Sieges den nächsten Rückschlag erlitten. Als Vierter nach dem ersten Durchgang rutschte der 26-Jährige am Samstag im Finale nach fünf Toren weg und kugelte sich dabei auch noch die linke Schulter aus. Der Allgäuer wurde mit dem Helikopter für weitere Checks in eine Klinik geflogen. Der Sieg in der Schweiz ging an den Weltcup-Führenden Marcel Hirscher aus Österreich, der den Norweger Henrik Kristoffersen (+0,71 Sekunden) und den Franzosen Thomas Fanara (+1,04) auf die Plätze verwies. Kein Deutscher kam in das Klassement.

+++Biathlon+++

12. Januar 2018: Deutsche Biathletinnen betreiben Wiedergutmachung in Oberhof

Die deutschen Biathletinnen haben nach der historischen Sprint-Pleite von Oberhof im Verfolgungsrennen eine tolle Aufholjagd gezeigt und sich am Samstag gleich zwei Top-Ten-Plätze gesichert. Beim erneuten Sieg von Lisa Vittozzi aus Italien über die zehn Kilometer verbesserte sich Franziska Preuß (2 Strafrunden) gleich um 39 Plätze auf Rang sechs und war beste deutsche Skijägerin. „Wir waren alle enttäuscht und sauer auf uns selbst“, sagte die 24-Jährige im ZDF. „Ich bin aggressiv rangegangen und habe gesagt: Jetzt haue ich Euch alle weg, ihr blöden Scheiben“, meinte sie und wunderte sich über sich selbst: „Ich kann es selber nicht ganz glauben, dass es möglich war von soweit hinten nach vorne zu kommen. Das tut der ganzen Mannschaft gut.“

Auch Denise Herrmann (4) machte genau wie Karolin Horchler (1) einen großen Sprung nach vorne auf die Plätze neun und elf. Horchler hatte als 34. die Jagd aufgenommen, Hermann war als 36. gestartet. Franziska Hildebrand (3) komplettierte als 24. den starken Auftritt der deutschen Damen.

+++Skispringen+++

11. Januar 2019: Eisenbichler in Val di Fiemme disqualifiziert

Skispringer Markus Eisenbichler hat nach seiner überragenden Vierschanzentournee einen Rückschlag kassiert und ist bei der Qualifikation zum Weltcup im italienischen Predazzo/Val di Fiemme disqualifiziert worden. Dem Tourneezweiten aus Siegsdorf wurde ein nicht regelkonformer Anzug zum Verhängnis, damit muss der 27-Jährige im erstem Springen am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) zusehen.

Eisenbichler, der in der Vorausscheidung zunächst als bester DSV-Adler auf Platz acht geführt worden war, verliert damit die Chance auf wichtige Weltcup-Punkte. In der Qualifikation für das zweite Springen am Sonntag darf der Bayer aber wieder antreten.

Die weiteren deutschen Springer zeigten solide Leistungen. Der Tourneedritte Stephan Leyhe (Willingen) wurde Achter, Engelberg-Sieger Karl Geiger (Oberstdorf) belegte Rang neun. Die Qualifikation gewann Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi souverän mit einem Flug auf 134,5 m. Der Japaner greift damit nach seinem sechsten Weltcupsieg in Serie.

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) zeigte nach einer enttäuschenden Tournee ansteigende Form und belegte Platz 14. Zudem erreichten David Siegel (Baiersbronn) als 24. und Richard Freitag (Aue) als 30. den Wettkampf der besten 50. Japans Routinier Noriaki Kasai (46) profitierte von Eisenbichlers Malheur und rutschte als 50. ins Starterfeld.

+++Biathlon+++

11. Januar 2019: Loginow siegt in Oberhof - Deutsche verpassen Podest

Weltmeister Benedikt Doll hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof im Sprint als Vierter nur knapp seinen zweiten Podestplatz in diesem Winter verpasst. Als bester Deutscher landete der 28-Jährige am Freitag mit einem Schießfehler zwei Sekunden hinter dem Drittplatzierten Schweden Sebastian Samuelsson. Seinen ersten Weltcupsieg sicherte sich der wegen seiner Dopingvergangenheit umstrittene Russe Alexander Loginow ohne Schießfehler. Der 26 Jahre alte Ex-Juniorenweltmeister, der bis Ende 2016 zwei Jahre wegen Epo-Missbrauchs gesperrt war, gewann vor Gesamtweltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Bö aus Norwegen (1 Fehler).

+++Nordische Kombination+++

11. Januar: Rydzek gewinnt Weltcup in Val die Fiemme

Johannes Rydzek hat für den ersten deutschen Weltcup-Sieg der Nordischen Kombinierer in diesem Winter gesorgt. Mit einem echten Kraftakt gewann der 27 Jahre alte Oberstdorfer am Freitag in Val di Fiemme nach einem Sprung von der Großschanze und einem Zehn-Kilometer-Lauf. Rydzek setzte sich vor dem Norweger Joergen Graabak und Mario Seidl aus Österreich durch und erlöste die DSV-Athleten nach knapp zwei sieglosen Saison-Monaten. Vinzenz Geiger (6.) und Eric Frenzel auf Rang sieben komplettierten ein gutes deutsches Teamergebnis.

+++Skeleton+++

10. Januar 2019: Skeleton-Weltcup am Königssee fällt aus

Die Skeleton-Wettbewerbe am Freitag auf der Bahn am Königssee sind abgesagt worden. Grund sind nach Angaben der Veranstalter die anhaltenden Schneefälle und schlechten Wettervorhersagen. „Unter diesen Umständen können wir die Sicherheit der Athletinnen und Athleten nicht gewährleisten“, sagte am Donnerstag Markus Aschauer, Betriebsleiter der Bahn. Die Bob-Entscheidungen (Weltcup und EM) sollen nach derzeitigem Stand am Samstag und Sonntag wie geplant stattfinden.

+++Biathlon+++

10. Januar 2019: Debakel für deutsche Biathletinnen

Ohne Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier haben die deutschen Biathletinnen eine schwere Schlappe hinnehmen müssen und auch zum Start ins neue Jahr das Podest deutlich verpasst. Beim Heimweltcup in Oberhof war Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) auf einem indiskutablen 34. Platz im Sprint über 7,5 km noch die stärkste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV).

+++ Ski Alpin +++

10. Januar 2019: Neureuther verzichtet in Adelboden auf Riesenslalom

Skirennläufer Felix Neureuther wird am kommenden Wochenende beim Weltcup im schweizerischen Adelboden den traditionsreichen Riesenslalom auslassen. "Heuer werde ich mich voll und ganz auf den Slalom konzentrieren", sagte der 35-Jährige. Der Slalom findet am Sonntag statt. Dann will Neureuther versuchen, "zwei gute Läufe ins Ziel zu bringen", nachdem er bei den letzten Rennen stets nur einen Durchgang solide absolviert hatte.

+++ Ski Alpin +++

Ketterer fällt verletzt aus

Die deutschen Skirennläufer werden weiter vom Verletzungspech verfolgt. Nächster Ausfall ist Slalomläufer David Ketterer, der zuletzt in Zagreb im ersten Durchgang ausgeschieden war. Eine Untersuchung bei dem 25-Jährigen vom SSC Schwenningen ergab am Donnerstag einen Riss der Syndesmose im rechten Fuß. Er wird nach Angaben von Cheftrainer Mathias Berthold sechs Wochen ausfallen.

Ketterers beste Weltcup-Platzierung war bislang ein 18. Rang beim Rennen im Dezember in Saalbach-Hinterglemm.

+++ Ski Alpin +++

Stefan Luitz verliert Weltcupsieg wegen Sauerstoff-Gebrauch

Der deutsche Skirennfahrer Stefan Luitz verliert wegen des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln des Weltverbandes FIS nachträglich seinen ersten Weltcupsieg. Wie seine Anwältin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte, geht der 26-Jährige mit einem Antrag auf einstweilige Aussetzung der Disqualifikation gegen die Entscheidung vor.

+++ Ski Alpin +++

Christina Geiger mit Starker Leistung in Flachau

Als sie im Ziel die grüne "1" aufleuchten sah, ließ Christina Geiger ihrer Freude freien Lauf. Mit dem Sieg hatte die Skirennläuferin aus Oberstdorf beim Flutlicht-Slalom im österreichischen Flachau am Ende erwartungsgemäß nichts zu tun - vier Wochen vor der WM im schwedischen Are zeigte die 28-Jährige bei dichtem Schneetreiben als Sechste aber erneut eine starke Leistung.

"Ich war so überrascht im Ziel, ich hatte ja doch den ein oder anderen Fehler. Als ich gesehen habe, dass ich 1,15 Sekunden vorne bin, habe ich die Welt gar nicht mehr verstanden - ich bin superglücklich, dass ich mich noch verbessern konnte", sagte Geiger nach ihrem couragierten zweiten Lauf. Nach dem ersten Lauf hatte sie noch Rang neun belegt. Lena Dürr (Germering) erreichte Rang 15.

Im sechsten Slalom des WM-Winters hieß die Siegerin am Ende überraschend nicht Mikaela Shiffrin. Die Slalom-Königin belegte nach den fünf Saisonerfolgen in ihrer Spezialdisziplin vor 13.400 Zuschauern diesmal Rang zwei, 0,15 Sekunden hinter Petra Vlhova (Slowakei), der ein starker zweiter Lauf gelungen war. Dritte auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke wurde Katharina Liensberger (Österreich), nachdem Anna Swenn Larsson (Schweden) nachträglich disqualifiziert wurde.

+++ Ski Alpin +++

Felix Neureuther wird bei Hirscher-Sieg in Zagreb Achter

Felix Neureuther ist beim Weltcup-Slalom von Zagreb Achter geworden und hat das zweite Top-Ten-Resultat nacheinander gefeiert. Dem lange verletzten deutschen Ski-Routinier gelang am Sonntag eine Aufholjagd, als er nach einem verpatzten erster Lauf im Finale noch 15 Plätze gut machte. Der Sieg ging an den Österreicher Marcel Hirscher, der Alexis Pinturault aus Frankreich und seinen Teamkollegen Manuel Feller auf die Plätze verwies. Der nach dem ersten Lauf führende Marco Schwarz aus Österreich schied im zweiten Durchgang aus. Aus dem Deutschen Skiverband war neben Neureuther nur Stefan Luitz in das Finale gefahren, wo er dann aber einfädelte.

+++Nordische Kombination+++

Rydzek kann Riiber nicht mehr einholen

Johannes Rydzek hat den deutschen Nordischen Kombinierern beim Weltcup im estnischen Otepää einen Podestplatz beschert. Der 27 Jahre alte Olympiasieger musste sich am Sonntag nur dem erneut überragenden Norweger Jarl Magnus Riiber geschlagen geben, dem bereits sein sechster Saisonsieg gelang. Auf den Überflieger, der nach dem Skispringen mit 30 Sekunden vor dem zweitplatzierten Manuel Faißt und 36 Sekunden vor Rydzek auf die zehn Kilometer lange Langlaufstrecke gegangen war, fehlten Rydzek am Ende gut 20 Sekunden.

Als zweitbester Deutscher wurde Vinzenz Geiger Vierter hinter dem Japaner Akito Watabe. Faißt landete direkt hinter Fabian Rießle auf dem zehnten Platz. Olympiasieger Eric Frenzel war nicht mit nach Estland gereist und arbeitet im Training an seiner Sprungtechnik.

+++ Langlauf +++

Johannes Hoesflot Klaebo gewinnt Tour de Ski

Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo hat als bislang jüngster Langläufer die Tour de Ski gewonnen. Der 22-Jährige verteidigte am Sonntag auf der siebten und letzten Etappe zur Alpe Cermis seinen Vorsprung in der Gesamtwertung. Im Ziel des Neun-Kilometer-Rennens auf 3650 Meter mit Steigungen bis zu 28 Prozent lag der dreimalige Olympiasieger nur noch 16,7 Sekunden vor dem Russen Sergej Ustjugow.

Klaebos Landsmann Simen Hegstad Krüger lief noch auf den dritten Platz vor. Florian Notz aus Römerstein verbesserte sich als bester Deutscher vom 20. auf den 13. Gesamtrang.

+++ Bob +++

Friedrich feiert Doppelsieg auf Heimbahn

Nach dem Zweierbob-Rennen hat Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich auch den Viererbob-Weltcup auf seiner Heimbahn in Altenberg gewonnen. Mit seiner in Pyeongchang siegreichen Olympia-Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis verwies er am Sonntag den Letten Oskars Kibermanis mit 0,31 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde Friedrich Vereinskollege Nico Walther vom BSC Oberbärenburg. Der am Vortag im kleinen Schlitten gestürzte Berchtesgadener Johannes Lochner, der für Stuttgart startet, kam auf Rang vier.

Schon am Samstag hatte Friedrich mit dem Sieg im kleinen Schlitten den 20. Weltcupsieg seiner Karriere eingefahren. Mit Anschieber Thorsten Margis bezwang er den in Pyeongchang zeitgleichen Olympiasieger Justin Kripps aus Kanada mit 0,37 Sekunden Vorsprung. Dritter wurde Kibermanis vor Walther. Der Olympia-Zweite im Viererbob fuhr mit Anschieber Paul Krenz. Der 2017 mit Friedrich zeitgleiche Viererbob-Weltmeister Lochner stürzte mit Christopher Weber bei seinem ersten Zweierbob-Weltcuprennen in diesem Winter. Bei den Frauen gewann Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit Annika Drazek.

+++ Langlauf +++

Ingvild Flugstad Östberg gewinnt Tour de Ski

Die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg hat erstmals die Tour de Ski der Langläufer gewonnen. Auf der letzten von sieben Etappen zur Alpe Cermis baute die Staffel-Olympiasiegerin am Sonntag ihren Vorsprung in der Gesamtwertung noch einmal deutlich aus. Im Ziel lag die 28-Jährige 2:42 Minuten vor der Russin Natalia Neprjajewa. Dritte wurde die Finnin Krista Parmakoski. Pia Fink aus Bremelau kam als 17. mit einem Rückstand von 10:58,4 Minuten auf die Siegerin an.

+++Rodeln+++

Felix Loch wird bei verschneitem Heimspiel am Königssee nur 10.

Deutschlands kriselnder Vorzeige-Rodler Felix Loch wartet auch nach seinem völlig verschneiten Heimspiel am Königssee weiter auf den ersten Saisonsieg. Beim auf einen Lauf verkürzten Weltcup am Sonntag wurde der zweimalige Einzel-Olympiasieger nur Zehnter, der Österreicher Reinhard Egger holte seinen ersten Weltcupsieg vor Dominik Fischnaller aus Italien. Nachwuchsmann Sebastian Bley (Suhl) fuhr als Dritter erstmals in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest.

+++ Ski Alpin +++

Shiffrin holt Sieg Nummer 52 - Geiger auf Rang fünf

Skirennfahrerin Christina Geiger hat beim ersten Slalom-Weltcup des Jahres die verbandsinterne Qualifikationsnorm für die WM im Februar erfüllt. In Zagreb belegte die 28-Jährige am Samstag Rang fünf und verbuchte damit vier Tage nach ihrem siebten Platz beim City Event in Oslo das zweite Top-10-Ergebnis im WM-Winter. Ein besseres Resultat für eine Deutsche in einem Damen-Slalom gab es zuletzt vor fast vier Jahren.

Auf Mikaela Shiffrin aus den USA fehlten Geiger in Kroatien dennoch 3,51 Sekunden. Die 23-Jährige aus den USA gewann auch das fünfte Slalom-Rennen der Saison souverän und kommt nun auf insgesamt 52 Weltcup-Siege. Rang zwei ging ein weiteres Mal an Petra Vlhova aus der Slowakei vor Wendy Holdener aus der Schweiz.

+++Bob+++

Zweiter Weltcup-Sieg für Olympiasiegerin Jamanka

Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka hat ihren zweiten Weltcup-Sieg eingefahren. Die Auftaktsiegerin von Sigulda gewann am Samstag mit Anschieberin Annika Drazek auf der Bahn in Altenberg das dritte Saisonrennen mit 0,31 Sekunden Vorsprung vor den Kanadierinnen Alysia Rissling/Bianca Ribi. Damit baute Jamanka ihre Führung im Gesamtklassement aus. Dritte wurde die US-Pilotin Elana Meyers Taylor mit Anschieberin Lake Kwaza.

Die Winterbergerin Anna Köhler, die von Leonie Fiebig angeschoben wurde, landete auf Platz fünf. Lokalmatadorin Stephanie Schneider aus Oberbärenburg verbesserte sich mit Anschieberin Ann-Christin Strack dank eines besseren zweiten Laufs von Rang acht auf Platz sechs.

+++Tour de Ski+++

Nächster Sieg für Superstar Klaebo - Dobler auf Rang 17

Der dreifache Olympiasieger Johannes Hoesflot Klaebo bleibt der überragende Mann bei der Tour de Ski der Langläufer. Der Norweger gewann auch am Samstag im Massenstartrennen über 15 Kilometer in Val di Fiemme die sechste und vorletzte Etappe und holte damit schon seinen vierten Tagessieg. Klaebo, der damit auch als Gesamterster auf die Schlussetappe zur Alpe Cermis geht, siegte im Schlusssprint vor dem Italiener Francesco de Fabiani und dem Russen Alexander Bolschunow. Einen Rückschlag erlitt der Klaebo-Rivale Sergej Ustjugow aus Russland, der 42 Sekunden zurück nur auf Platz 16 lief.

Bester Deutscher war Jonas Dobler (Traunstein) auf Platz 17 mit einem Rückstand von 44 Sekunden. Florian Notz (Römerstein), Lucas Bögl (Gaißach) und Andreas Katz (Baiersbronn) liefen auf die Plätze 22, 23 und 25.

+++Rodeln+++

Taubitz gewinnt Schneelotterie am Königssee

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat bei einem denkwürdigen Weltcup am Königssee erstmals seit sieben Jahren den Sieg auf ihrer Heimbahn verpasst und wurde erneut von ihrer jungen Teamrivalin Julia Taubitz geschlagen. Bei teilweise starkem Schneefall musste sich Geisenberger (Miesbach) mit dem achten Rang begnügen, beide Läufe der 30-Jährigen wurden von den Witterungsbedingungen stark beeinträchtigt. Taubitz (Oberwiesenthal) feierte ihren zweiten Saisonsieg und liegt in der Gesamtwertung nur noch 17 Punkte hinter der führenden Geisenberger.

Überschattet wurde das Rennen vom schweren Sturz der Russin Viktoria Demtschenko. Die Tochter des früheren Weltklasserodlers Albert Demtschenko wurde im ersten Lauf in einem der schnellsten Abschnitte der Bahn von ihrem Schlitten geschleudert und schlug mit dem Helm auf dem Eis auf.

+++ Rodeln +++

Schwere Verletzung bei Russin

Bei starkem Schneefall ist beim Rodel-Weltcup am Königssee im ersten Lauf in der Frauen-Konkurrenz zu schweren Stürzen gekommen. Am schlimmsten erwischte es Viktoria Demtschenko. Die Russin schlug mit dem Kopf auf dem Eis auf und blieb bewusstlos liegen. Auch andere Rodlerinnen hatten Probleme mit der Strecke.

+++ Ski Alpin +++

Shiffrin vor 52. Weltcupsieg - Geiger Zehnte

Mikaela Shiffrin steht vor ihrem 52. Sieg im Weltcup. Die Skirennläuferin aus den USA liegt beim Slalom nahe der kroatischen Hauptstadt Zagreb nach dem ersten Lauf deutlich in Führung, ihr Vorsprung auf Wendy Holdener aus der Schweiz beträgt bereits 1,15 Sekunden. Mit 1,34 Sekunden Rückstand auf die Seriensiegerin folgt die Slowakin Petra Vlhova auf Rang drei.

Beste Deutsche ist Christina Geiger (Oberstdorf) auf Rang zehn, sie hat bereits einen Rückstand von 3,13 Sekunden auf Shiffrin. Für den zweiten Lauf am Bärenberg qualifizierte sich außerdem Marlene Schmotz (Leitzachtal) als 20. des Zwischenklassement. Lena Dürr (Germering) verpasste das Finale als 31. ebenso wie Jessica Hilzinger (Oberstdorf/36.).

+++ Ski Alpin +++

Kreuzbandriss bei Andreas Sander

Die deutschen Skirennläufer bleiben vom Verletzungspech verfolgt. Nachdem sich Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen Anfang Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, fällt nun auch sein Mannschaftskollege Andreas Sander mit derselben Verletzung aus. Wie Sander in den sozialen Netzwerken mitteilte, erlitt er den Kreuzbandriss allerdings schon am 27. Dezember im zweiten Trainingslauf zur Abfahrt im italienischen Bormio.

+++Rodeln+++

Eggert/Benecken schlagen Wendl/Arlt erstmals am Königssee

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben erneut ihre aktuelle Stärke demonstriert und die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) erstmals auf deren Heimbahn geschlagen. Eggert/Benecken gewannen am Samstag den Weltcup am Königssee mit gut drei Zehntelsekunden Vorsprung auf die Bayern und bauten damit die Führung in der Gesamtwertung aus.

Im Klassement führen Eggert/Benecken (625) nun schon mit 109 Zählern Vorsprung auf Wendl/Arlt (516), die sich den zweiten Gesamtrang mit Thomas Steu/Lorenz Koller teilen. "Im Gesamtweltcup glaube ich nicht mehr an den Sieg, aber bei den Höhepunkten schon", sagte Wendl mit Blick auf die WM Ende Januar in Winterberg. Die Österreicher Steu/Koller wurden am Samstag Dritte, das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm belegte den fünften Rang.

+++Nordische Kombination+++

Springen abgesagt - Weber als Siebter in die Loipe

Zu starker Wind hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer im estnischen Otepää zu einer Absage des Springens geführt. Als Grundlage für die Entscheidung in der Loipe (12.30 MEZ/ZDF und Eurosport) dient somit der am Freitag durchgeführte provisorische Durchgang. Als bester Deutscher geht demnach Terence Weber (Geyer) auf Position sieben an den Start, sein Rückstand auf den führenden Österreicher Franz-Josef Rehrl beträgt 33 Sekunden.

Nur drei Sekunden hinter Rehrl geht der im Weltcup führende Norweger Jarl Magnus Riiber als Favorit ins Rennen. Zweitbester Deutscher ist Manuel Faißt (Baiersbronn/+0:40 Minuten) als Achter, Julian Schmid (+0:52) und Vinzenz Geiger (beide Oberstdorf/+0:55) belegen die Ränge elf und zwölf. Die laufstarken Johannes Rydzek (Oberstdorf/+1:30) und Fabian Rießle (Breitnau/+2:32) liegen bereits deutlich zurück.

+++ Langlauf Herren+++

Klaebo gewinnt fünfte Etappe der 13. Tour de Ski

Der dreifache Olympiasieger Johannes Hoesflot Klaebo hat auch die fünfte Etappe der 13. Tour de Ski der Langläufer gewonnen und damit die Spitze im Gesamtklassement behauptet. Der 22-jährige Norweger, der zuvor schon zwei Teilabschnitte für sich entschieden hatte, setzte sich in Oberstdorf nach 35:07,5 Minuten im Schlussspurt des Verfolgungsrennen über 15 Kilometer im freien Stil gegen Sergej Ustjugow durch (+0,4 Sekunden), Rang drei belegte Alexander Bolschunow (1:08,2 Minuten/beide Russland). Auf den anspruchsvollen Allgäuer WM-Loipen für 2021 holte Florian Notz (Römerstein) als bester Deutscher auf Rang 25 (3:15,4) Weltcup-Punkte. Lucas Bögl (Gaißach) wurde 36. mit 4:05,6 Minuten Rückstand.

Der am Mittwoch im Massenstartrennen erfolgreiche Norweger Emil Iversen war nicht mehr am Start. Er brach die Tour auf Rang drei des Gesamtklassements liegend ab und bereitet sich auf die WM im Februar im österreichischen Seefeld vor. Auch der deutsche Sprintspezialist Max Olex (Garmisch-Partenkirchen) nahm die 15 Kilometer nicht mehr in Angriff. Abschließende Station ist am Wochenende das italienische Val di Fiemme mit einem Massenstart und einem Verfolgungsrennen inklusive des Schlussanstiegs am Sonntag auf die Alpe Cermis.

+++ Langlauf Frauen +++

Östberg gewinnt Verfolgung bei der Tour de Ski

Staffel-Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg reist als Führende zu den letzten beiden Rennen der Tour de Ski der Skilangläuferinnen ins italienische Val di Fiemme. Am Donnerstag gewann die Norwegerin in Oberstdorf das Verfolgungsrennen über zehn Kilometer in 26:21,2 Minuten mit 30,4 Sekunden Vorsprung auf die Russin Natalia Neprjajewa und 1:12,6 Minuten auf die US-Amerikanerin Jessica Diggins. Tags zuvor hatte Östberg bereits das Massenstartrennen im Allgäu für sich entschieden.

Pia Fink (21. Platz/5:39,2 Minuten zurück) und Victoria Carl (35./8:27,1), die zum wiederholten Male bei dieser Wettkampfserie stürzte, waren die einzigen verbliebenen Athletinnen des Deutschen Skiverbands bei der 13. Auflage der Tour. Julia Belger und Katharina Hennig, die mit den Plätzen zehn und neun auf vorherigen Stationen die Qualifikation für die WM im Februar im österreichischen Seefeld geschafft hatte, gingen wegen einer Erkältung nicht an den Start. Insgesamt waren nur noch 37 von 75 in die Tour gestarteten Läuferinnen dabei.

+++ Ski Alpin +++

Felix Neureuther startet beim Slalom in Zagreb

Felix Neureuther führt das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den alpinen Weltcup an diesem Wochenende in Zagreb an. Der 34-jährige Partenkirchener startet am Sonntag (12.15/15.30 Uhr/ZDF/Eurosport) in den dritten Slalom nach seiner Verletzungspause.

Die Frauen sind bereits tags zuvor gefordert. Insgesamt sind elf Athletinnen und Athleten des DSV in Kroatien am Start. Neureuther hatte nach einem Kreuzbandriss zuletzt wegen eines gebrochenen Daumens pausieren müssen. Der erfolgreichste deutsche Weltcup-Starter will sich im Januar bei den Klassikern in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming Schwung holen für die Weltmeisterschaften im Februar in Schweden.

+++Eisschnelllauf +++

Ausblick auf die EM in Klobenstein in Italien

Die Eis-Sprinter Nico Ihle und Joel Dufter tragen die größten deutschen Hoffnungen bei den Europameisterschaften der Eisschnellläufer vom 11. bis 13. Januar im italienischen Klobenstein. Der Chemnitzer Ihle, der bei der Premiere des Sprint-Vierkampfes im Rahmen von europäischen Titelkämpfen vor zwei Jahren in Heerenveen Dritter geworden war, könnte sich ebenso wie der deutsche Meister Dufter aus Inzell in den Bereich der Medaillenränge laufen. Weiterhin wurden von der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG Hendrik Dombek (München) und Gabi Hirschbichler (Inzell) für den EM-Sprint-Vierkampf nominiert.

Für die Mehrkampf-EM hat sich Claudia Pechstein ebenso wie die Inzellerin Roxanne Dufter qualifiziert. Da die fast 47 Jahre alte Berlinerin aber weiterhin mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, ist der Start bei ihrer 22. Eisschnelllauf-EM noch fraglich. Der beste deutsche Langstreckler Patrick Beckert aus Erfurt verzichtet auf die EM, dafür werden sein Vereinskamerad Felix Maly und der Berliner Lukas Mann den Großen Vierkampf in Südtirol bestreiten.

+++Skispringen+++

Markus Eisenbichler nur 32. bei der Quali in Innsbruck

Der Vierschanzentournee-Zweite Markus Eisenbichler hat bei der Qualifikation in Innsbruck eine sportlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zwei zweiten Plätzen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sprang der 27 Jahre alte Bayer am Donnerstag nur auf 116 Meter und belegte damit den 32. Rang. Sein Rivale Ryoyu Kobayashi war einmal mehr nicht zu schlagen und sicherte sich mit einem Flug auf 126,5 Meter den Quali-Erfolg. Ebenfalls auf das Podest bei der Quali schafften es vor 4200 Zuschauern Roman Koudelka aus Tschechien und der Norweger Johann Andre Forfang.

Die sieben DSV-Adler schafften allesamt die Qualifikation für den Wettbewerb am Bergisel an diesem Freitag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport). Am knappsten war es bei Andreas Wellinger, der nur auf 110 Meter kam und damit 47. wurde. Auch Karl Geiger (6.), Stephan Leyhe (8.), Richard Freitag (12.), Constantin Schmid (30.) und der mit Eisenbichler punktgleiche David Siegel (32.) sind qualifiziert.

Hier geht’s zu unserem Liveblog zur Vierschanzentournee ->

+++ Langlauf +++

Tour de Ski: Frauen-Duo im Viertelfinale

Die deutschen Langläufer sind mit durchwachsenen Leistungen ins neue Jahr gestartet. Bei der 13. Auflage der Tour de Ski erreichten im Freistil-Sprint nur Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Sandra Ringwald (Schonach) das Viertelfinale. Im Schweizer Val Müstair war für alle zehn deutschen Männer nach der Qualifikation Schluss.

Damit lief der Freistil-Sprint aus deutscher Sicht ähnlich schwach wie der Sprint im klassischen Stil zum Auftakt der Tour de Ski in Südtirol. Auch in Toblach/Italien waren alle zehn deutschen Männer in der Qualifikation gescheitert. Max Olex (Partenkirchen) verpasste in Val Müstair als bester Deutscher die Top 30 als 32. nur knapp.

Carl kam als beste Deutsche auf Rang 27 mit 11,30 Sekunden Rückstand auf die Tagesbeste Stina Nilsson (Schweden/3:30,52 Minuten) ins Ziel, Olympia-Teilnehmerin Ringwald qualifizierte sich als 30. Nilsson hatte bereits beim Auftakt-Sprint in Toblach triumphiert. Bei den Männern war einmal mehr Norwegens Sprint-Ass Johannes Hösflot Kläbo (3:04,69 Minuten) Quali-Schnellster.

Nach dem Sprint in Val Müstair geht es ohne Ruhetag weiter zum dritten Tour-Stopp nach Oberstdorf (2. und 3. Januar). Das Finale steigt am 5. und 6. Januar mit der Bergverfolgung im italienischen Val di Fiemme.

+++BIATHLON+++

Franziska Preuß und Simon Schempp verpassen Sieg auf Schalke

Zwar schnappten sich die Italiener Lukas Hofer und Dorothea Wierer den Sieg bei der World Team Challenge auf Schalke vor dem deutschen Duo Simon Schempp und Franziska Preuß. Die größte Aufmerksamkeit am Samstagabend aber genoss der Norweger Ole Einar Björndalen im Mixed-Team mit seiner weißrussischen Frau Darja Domratschewa. Die beiden Biathlon-Legenden verabschiedeten sich bei den deutschen Fans mit einem letzten Rennen. Beide waren nach der vergangenen Saison zurückgetreten.

+++Ski Alpin+++

Mikaela Shiffrin knackt Rekord von Marlies Schild im Slalom

+++ Ski Alpin +++

Verletzter Thomas Dreßen muss wohl auch an Schulter operiert werden

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen rechnet mit einer weiteren Operation nach seinem schweren Sturz Ende November. „Ich gehe schwer davon aus, dass ich die Schulter auch noch mal operieren lassen muss. Sie war ausgekugelt und gehört geflickt. Das mache ich aber erst, wenn wir mit der ersten Reha am Knie durch sind“, sagte der 25 Jahre alte Skirennfahrer in einem am Samstag veröffentlichten Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Kitzbühel-Sieg und Kreuzbandriss sind die beiden Momente, die mein Jahr geprägt haben“, sagte er.

Dreßen war am 30. November auf der Abfahrt in Colorado gestürzt und hatte sich dabei einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen sowie am Meniskus und Außenband verletzt. Zudem kugelte er sich die Schulter aus. Er rechne mit einer Pause von acht Monaten, wolle sich aber erst wieder auf Ski stellen, wenn er ganz gesund sei. „Alles vorher macht keinen Sinn. Dann gewöhnst du dir nur eine schlechte Technik an, weil du in Schonhaltung fährst, um Schmerzen zu vermeiden“, sagte Dreßen. „Mein sportliches Ziel ist, noch im Jahr 2019 wieder zu 100 Prozent am Start stehen zu können.“

+++Skispringen+++

Rekordsieger Gregor Schlierenzauer verzichtet auf Start bei Vierschanzentournee

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Gregor Schlierenzauer verzichtet auf einen Start bei der Vierschanzentournee. Der formschwache Österreicher, der zuletzt bereits eine Weltcuppause eingelegt hatte, will sich stattdessen ganz auf die Heim-WM Ende Februar in Seefeld konzentrieren. Der 28-Jährige hatte die Tournee 2011/12 und 2012/13 gewonnen.

+++Skispringen+++

Kreuzbandriss bei Gianina Ernst

Skispringerin Gianina Ernst (Oberstdorf) hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt für den Rest der Saison aus. Wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte, zog sich die 19-Jährige die Verletzung beim Continental-Cup-Springen in Notodden/Norwegen am vergangenen Wochenende zu.

"Ich bin bei der Landung durch ein Verschneiden der Ski gestürzt. Ich hatte Schmerzen, das Beugen und Strecken war sofort eingeschränkt, und mir war klar, dass ich mich verletzt hatte", sagte Ernst: "Ich hoffe jetzt, dass die Operation bald und gut verlaufen wird, danach arbeite ich mich in der Rehabilitation zurück."

Ernst hatte Ende 2013 mit 14 Jahren bei ihrem ersten Weltcupspringen als Zweite sogleich einen Podestplatz belegt. Als 15-Jährige nahm sie 2014 an Olympia in Sotschi teilgenommen und war jüngste Starterin der Winterspiele. Zur Saison 2018/19 schaffte es Ernst nicht ins deutsche Weltcup-Team

+++ Langlauf +++

Therese Johaug startet nicht bei Tour de Ski

Norwegens Skilanglauf-Star Therese Johaug wird nicht an der in der kommenden Woche in Toblach/Südtirol beginnenden Tour de Ski teilnehmen. Die 30-Jährige, die nach ihrer Dopingsperre den Weltcup dominiert, legt im Hinblick auf die WM in Seefeld (16. Februar bis 3. März) eine Trainingspause ein.

"Sie hat das Gefühl, dass sie etwas Zeit braucht, um bei der Weltmeisterschaft vorne zu sein. Ich finde es sehr klug, dass sie die Batterien auflädt", sagte Norwegens Skilanglauf-Chef Vidar Löfshus.

+++ Skispringen +++

Freund dämpft Vierschanzentournee-Hoffnungen

Skisprung-Olympiasieger Severin Freund will bei seiner Rückkehr nach zwei Kreuzbandrissen nicht von seinen früheren Verdiensten zehren. „Mein Name und meine Erfolge der Vergangenheit werden nicht reichen. In einem anderen Team wäre es vielleicht einfacher“, sagte der 30-Jährige der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf die bevorstehende Vierschanzentournee (30. Dezember bis 6. Januar). Freund ist im Weltcup derzeit der schlechteste Springer der sieben Deutschen und landete am Samstag in Engelberg auf dem 50. und letzten Platz.

(rent/sid/dpa)