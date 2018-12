+++ Wintersport-Telegramm +++ : Kombinierer Rießle läuft aufs Treppchen - US-Skistar Shiffrin mit Rekordsieg

Kombinierer Fabian Rießle (l.) . Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Der alpine Ski-Weltcup geht in Madonna di Campiglio und Courchevel weiter. Die Biathleten messen sich ebenfalls noch mal vor der Weihnachtspause und auch die Nordischen Kombinierer müssen nochmal ran. Wir halten Sie im Wintersport-Telegramm auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++Nordische Kombination+++

Fabian Rießle feiert zweiten Podestplatz

Fabian Rießle hat seinen zweiten Podestplatz in dieser Weltcup-Saison in der Nordischen Kombination gefeiert. In Ramsau am Dachstein kam der Schwarzwälder am Samstag auf Rang drei. Nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf hatte er 19,1 Sekunden Rückstand auf den norwegischen Weltcup-Spitzenreiter Jarl Magnus Riiber, der seinen vierten Saisonerfolg hintereinander errang. Zweiter mit 2,3 Sekunden Rückstand wurde der Österreicher Franz-Josef Rehrl. Mit den Plätzen vier, fünf und zehn durch Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Terence Weber kamen die deutschen Kombinierer erneut zu einem starken Teamergebnis.

Das Wettkampfsprung musste vor den letzten beiden Springern Eric Frenzel und Riiber abgebrochen werden, da es einen massiven Wetterumschwung mit Sturm und Regen gab. Den deshalb genutzten Provisorischen Wettkampfsprung (PCR) hatte der Österreicher Rehrl am Freitag gewonnen.

+++Ski Alpin+++

Verpassen Sie keine Nachrichten aus dem Sport: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Mikaela Shiffrin stellt Rekord von Marlies Schild im Slalom ein

Foto: dpa, kjh htf Infos Das Biathlon-ABC zum Weltcup

Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin hat beim Slalom im französischen Courchevel erneut Ski-Geschichte geschrieben. Die immer noch erst 23 Jahre alte Amerikanerin zog mit ihrem 50. Weltcupsieg mit dem legendären Alberto Tomba (Italien) gleich. Jünger als sie war beim Erreichen dieses Jubiläums nie zuvor ein Skirennläufer.

Außerdem egalisierte Shiffrin mit ihrem 35. Coup im Slalom die Bestmarke ihres Idols Marlies Schild (Österreich) in dieser Disziplin.

+++Snowboard+++

Martin Nörl holt zweiten Podestplatz in Snowboardcross

Der deutsche Snowboardcrosser Martin Nörl hat einen Tag nach seinem ersten Weltcup-Sieg mit einem dritten Platz nachgelegt. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Konstantin Schad lag Nörl am Samstag im Finale im italienischen Cervinia sogar zwischenzeitlich in Führung, wurde am Ende aber noch von Sieger Emanuel Perathoner aus dem italienischen Team und Jake Vedder aus den USA überholt. Schad stürzte am Fuße des Matterhorns und belegte Rang sechs. Weil Sebastian Pietrzykowski es zudem immerhin bis ins Viertelfinale schaffte, war der Start in den WM-Winter für die deutsche Mannschaft sehr erfolgreich.

+++Biathlon+++

Foto: dpa/Nathan Bilow 9 Bilder Das müssen sie über den alpinen Ski-Weltcup wissen

Weltcup in Nove Mesto/Tschechien

Verfolgung Männer (15.00 Uhr/ARD und Eurosport)

Verfolgung Frauen (17.00 Uhr/ARD und Eurosport)

Bei den Männern hat Sprint-Weltmeister Benedikt Doll die beste Ausgangsposition. Als Elfter startet der Schwarzwälder 1:13 Minuten hinter dem momentan überragenden Weltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Bö aus Norwegen. „Im Verfolger will ich auf jeden Fall mal das letzte Schießen hinkriegen. Das ist jetzt mal meine Hauptzielsetzung, dass ich vier gute Schießen hinkriege, dann sollte das Ergebnis auch passen“, sagt Doll.

+++Ski Alpin+++

Foto: dpa/Terje Bendiksby Infos Die WM-Chancen der deutschen Wintersportler

Slalom Herren, Madonna di Campiglio/Italien

1. Durchgang (15.45 Uhr/ARD/Eurosport)

2. Durchgang (18.45 Uhr/Eurosport/ARD-Livestream)

Im letzten Rennen vor seiner Weihnachtspause kann Felix Neureuther den nächsten Schritt auf dem Weg zur Top-Form machen. Nach einer langen Verletzungsauszeit und einem erfolgsversprechenden Comeback in Saalbach will er sich im Nachtrennen von Madonna weiter Sicherheit holen. Neben dem Routinier sind sieben weitere Deutsche nominiert, vor allem Fritz Dopfer und Linus Straßer stehen etwas unter Druck.

+++Skeleton+++

Tina Hermann und Axel Jungk deutsche Meister im Skeleton

Tina Hermann und Axel Jungk haben sich am Samstag auf der anspruchsvollen Bahn in Altenberg die deutschen Meistertitel im Skeleton gesichert. Titelverteidigerin Hermann aus Königssee setzte sich nach zwei Läufen mit 0,64 Sekunden vor der Olympia-Zweiten Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland durch. Auf Rang drei kam die Suhlerin Sophia Griebel.

Lokalmatador Jungk vom BSC Oberbärenburg profitierte von einem starken ersten Lauf und rettete seinen Vorsprung mit zwölf Hundertstelsekunden ins Ziel vor Christopher Grotheer vom BRC Thüringen. Dritter wurde der Königsseer Kilian von Schleinitz. Sein zuletzt im Weltcup debütierende Vereinskollege Felix Keisinger kam nur auf Rang sechs.

+++Skicross+++

Paul Eckert wird Vierter im Skicross

Paul Eckert hat die erste Podestplatzierung für die deutschen Skicrosser im WM-Winter auch beim zweiten Weltcuprennen in Innichen/Italien knapp verpasst. Der 28-Jährige aus Samerberg fuhr beim ersten Sieg des Schweizers Joos Berry wie am Freitag auf Platz vier.

Heidi Zacher (Lenggries) fuhr auf ihrer Lieblingsstrecke im dritten Rennen nach ihrem Kreuzbandriss auf Platz sieben und qualifizierte sich damit ebenso für die WM im Februar in Park City/USA wie Daniela Maier (Furtwangen) als Achte. Weltmeisterin Sandra Näslund (Schweden) holte sich ihren zehnten Weltcupsieg. Die nächsten Weltcuprennen stehen am 19./20. Januar im schwedischen Idre Fjäll auf dem Programm.

+++ Ski Alpin +++

Foto: dpa/Libor Plíhal 13 Bilder Dahlmeier krönt Comeback mit Platz zwei

Verletzter Thomas Dreßen muss wohl auch an Schulter operiert werden

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen rechnet mit einer weiteren Operation nach seinem schweren Sturz Ende November. „Ich gehe schwer davon aus, dass ich die Schulter auch noch mal operieren lassen muss. Sie war ausgekugelt und gehört geflickt. Das mache ich aber erst, wenn wir mit der ersten Reha am Knie durch sind“, sagte der 25 Jahre alte Skirennfahrer in einem am Samstag veröffentlichten Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Kitzbühel-Sieg und Kreuzbandriss sind die beiden Momente, die mein Jahr geprägt haben“, sagte er.

Dreßen war am 30. November auf der Abfahrt in Colorado gestürzt und hatte sich dabei einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen sowie am Meniskus und Außenband verletzt. Zudem kugelte er sich die Schulter aus. Er rechne mit einer Pause von acht Monaten, wolle sich aber erst wieder auf Ski stellen, wenn er ganz gesund sei. „Alles vorher macht keinen Sinn. Dann gewöhnst du dir nur eine schlechte Technik an, weil du in Schonhaltung fährst, um Schmerzen zu vermeiden“, sagte Dreßen. „Mein sportliches Ziel ist, noch im Jahr 2019 wieder zu 100 Prozent am Start stehen zu können.“

+++ Ski Alpin +++

Viktoria Rebensburg Zweit im Riesenslalom in Courchevel

Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom von Courchevel Zweite geworden und hat das erste Podestresultat in ihrer Paradedisziplin in dieser Saison gefeiert. Die beste deutsche Skirennfahrerin wurde am Freitag nur von Mikaela Shiffrin aus den USA um 0,14 Sekunden geschlagen. Bei schwierigen Bedingungen mit viel Schneefall und schlechter Sicht konnte die 29-Jährige ihre Führung nach dem ersten Durchgang nicht vor der Olympiasiegerin ins Ziel retten. Dritte wurde Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich.

+++ Biathlon +++

Laura Dahlmeier sprintet beim Comeback aufs Podest

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) ist bei ihrem Comeback sensationell auf das Podest gestürmt. Beim Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto lief die 25-Jährige im Sprint über 7,5 km auf den zweiten Platz, sie lag nach einer Strafrunde nur 4,5 Sekunden hinter der fehlerfreien Siegerin Marte Roeiseland aus Norwegen. Rang drei ging an die ebenfalls fehlerfreie Paulina Fialkova (+6,2) aus der Slowakei.

Vor dem Jagdrennen der Frauen bestreiten am Samstag die Männer ihren Verfolger (15.00 Uhr). Die beiden Massenstarts am Sontnag (ab 11.45 Uhr), an denen nur die besten 30 Athleten der Gesamtweltcup-Wertung teilnehmen dürfen, beenden das erste Trimester der WM-Saison.

+++ Ski Alpin +++

Gisin kann Intensivstation verlassen

Foto: dpa, ade fdt 22 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer

Der in Gröden schwer gestürzte Abfahrer Marc Gisin ist nach Angaben des Schweizer Skiverbands auf dem Weg der Besserung. Der 30-Jährige sei am Mittwoch in Luzern operiert worden und müsse seitdem nicht mehr künstlich beatmet werden. Am Donnerstag habe er erstmals sein Bett kurz verlassen dürfen, um mit seiner Familie zu sprechen. Einen Tag danach wurde er von der Intensivstation auf eine normale Bettenstation verlegt, wie am Freitag mitgeteilt wurde.

Gisin brauche weiterhin viel Ruhe. Wie lange er in dem Kantonsspital in Luzern bleiben müsse, wurde nicht prognostiziert. Der Sportler war am Samstag bei der Abfahrt im italienischen Gröden verunglückt und hatte sich dabei unter anderem mehrere Rippenbrüche zugezogen, die zu einer Lungenverletzung führten. Deshalb musste er künstlich beatmet werden. Gisin war noch am Unfalltag in die Schweiz geflogen worden.

+++Snowboard+++

Erster Sieg für Martin Nörl

Der Snowboardcrosser Martin Nörl hat den ersten Sieg seiner Weltcup-Karriere gefeiert. Der 25-Jährige fuhr am Freitag im italienischen Cervinia am Fuße des Matterhorns souverän zu Platz eins und bescherte dem deutschen Team damit einen exzellenten Start in den Weltcup-Winter. „Fantastisch, heute lief alles perfekt“, sagte der Niederbayer, der im Finale den Italiener Omar Visintin und Hanno Douschan aus Österreich auf die Plätze verwies. Nörl stand zuvor noch nie auf dem Podest und knackte mit dem Erfolg auch souverän die nationale Norm für die WM im Februar in den USA.

Dieses Qualifikationskriterium schaffte als zweiter Deutscher auch überraschend Leon Beckhaus, der ebenfalls in das große Finale raste und dort Fünfter wurde. Der 20-Jährige hatte zuvor einen 21. Platz im Weltcup als bestes Ergebnis vorzuweisen. Die vier anderen Starter von Snowboard Germany in der K.o.-Phase kamen nicht ins Halbfinale.

Bei den Frauen gelangte nur Jana Fischer ins Viertelfinale, wo sie heftig stürzte, sich offenbar aber nicht verletzte. Am Samstag stehen auf der Piste im Aostatal weitere Weltcups für Frauen und Männer an.

+++Skispringen+++

Foto: dpa, pse lof Infos Fragen und Antworten zur Skisprungsaison

Rekordsieger Gregor Schlierenzauer verzichtet auf Start bei Vierschanzentournee

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Gregor Schlierenzauer verzichtet auf einen Start bei der Vierschanzentournee. Der formschwache Österreicher, der zuletzt bereits eine Weltcuppause eingelegt hatte, will sich stattdessen ganz auf die Heim-WM Ende Februar in Seefeld konzentrieren. Der 28-Jährige hatte die Tournee 2011/12 und 2012/13 gewonnen.

+++Skispringen+++

Kreuzbandriss bei Gianina Ernst

Skispringerin Gianina Ernst (Oberstdorf) hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt für den Rest der Saison aus. Wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte, zog sich die 19-Jährige die Verletzung beim Continental-Cup-Springen in Notodden/Norwegen am vergangenen Wochenende zu.

"Ich bin bei der Landung durch ein Verschneiden der Ski gestürzt. Ich hatte Schmerzen, das Beugen und Strecken war sofort eingeschränkt, und mir war klar, dass ich mich verletzt hatte", sagte Ernst: "Ich hoffe jetzt, dass die Operation bald und gut verlaufen wird, danach arbeite ich mich in der Rehabilitation zurück."

Ernst hatte Ende 2013 mit 14 Jahren bei ihrem ersten Weltcupspringen als Zweite sogleich einen Podestplatz belegt. Als 15-Jährige nahm sie 2014 an Olympia in Sotschi teilgenommen und war jüngste Starterin der Winterspiele. Zur Saison 2018/19 schaffte es Ernst nicht ins deutsche Weltcup-Team

+++ Langlauf +++

Therese Johaug startet nicht bei Tour de Ski

Norwegens Skilanglauf-Star Therese Johaug wird nicht an der in der kommenden Woche in Toblach/Südtirol beginnenden Tour de Ski teilnehmen. Die 30-Jährige, die nach ihrer Dopingsperre den Weltcup dominiert, legt im Hinblick auf die WM in Seefeld (16. Februar bis 3. März) eine Trainingspause ein.

"Sie hat das Gefühl, dass sie etwas Zeit braucht, um bei der Weltmeisterschaft vorne zu sein. Ich finde es sehr klug, dass sie die Batterien auflädt", sagte Norwegens Skilanglauf-Chef Vidar Löfshus.

+++ Skispringen +++

Freund dämpft Vierschanzentournee-Hoffnungen

Skisprung-Olympiasieger Severin Freund will bei seiner Rückkehr nach zwei Kreuzbandrissen nicht von seinen früheren Verdiensten zehren. „Mein Name und meine Erfolge der Vergangenheit werden nicht reichen. In einem anderen Team wäre es vielleicht einfacher“, sagte der 30-Jährige der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf die bevorstehende Vierschanzentournee (30. Dezember bis 6. Januar). Freund ist im Weltcup derzeit der schlechteste Springer der sieben Deutschen und landete am Samstag in Engelberg auf dem 50. und letzten Platz.

(rent/sid/dpa)