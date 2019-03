+++ Wintersport-Telegramm+++ : Deutsche Biathlon-Männerstaffel gewinnt WM-Silber

Biathlon in Östersund. Foto: REUTERS/TT NEWS AGENCY

Düsseldorf Ski-Alpin, Bob, Biathlon oder Skispringen - die Wintersportler sind fast täglich im Einsatz. Wir halten Sie in unserem Wintersport-Telegramm über alle Ereignisse auf dem Laufenden.

+++Skispringen+++

16. März: Deutsche im Team-Skifliegen auf Rang zwei

Die deutschen Skispringer haben ihre bisher beste Leistung bei der Raw Air gezeigt und beim Skifliegen im norwegischen Vikersund den zweiten Platz belegt. Constantin Schmid, Richard Freitag, Karl Geiger und Markus Eisenbichler mussten sich am Samstag nur dem Quartett aus Slowenien geschlagen geben. Bei der Wettkampfserie auf vier norwegischen Schanzen mit eigener Gesamtwertung waren die Deutschen zuvor unter ihren Möglichkeiten geblieben. Platz drei sicherte sich die Mannschaft aus Österreich.

+++Biathlon+++

16. März: Deutsche Männerstaffel gewinnt WM-Silber

Die deutschen Biathleten sind bei der WM in Östersund zu Staffel-Silber gestürmt. Das Quartett in der Formation Erik Lesser (Frankenhain), Roman Rees (Schauinsland), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Benedikt Doll (Breitnau) musste sich nach 4x7,5 km und insgesamt acht Nachladern nur Norwegen (sechs Nachlader) geschlagen geben. Deutschland lag im Ziel 38,1 Sekunden hinter dem Topfavoriten, Bronze gewann Russland (7/+1:04,1 Minuten).

+++Ski Alpin+++

16. März: Weltcup-Finale: Shiffrin schreibt mit 40. Slalomsieg Geschichte

"Wonder Woman" Mikaela Shiffrin hat mit ihrem 40. Slalomsieg im Weltcup ein weiteres Kapitel Skigeschichte geschrieben. Die 24 Jahre alte Amerikanerin setzte sich beim Saisonfinale in Soldeu/Andorra knapp vor Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz/0,07 Sekunden zurück) durch und stellte die Slalom-Bestmarke des großen Schweden Ingemar Stenmark ein.

Ihren sechsten Gesamtsieg in ihrer Paradedisziplin hatte Shiffrin ebenso schon vor dem vorletzten Rennen des Winters sicher wie ihre dritte große Kristallkugel in Serie. Dritte in Soldeu wurde Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei (1,20).

Lena Dürr (Germering/4,24) belegte Rang elf, Christina Geiger (Oberstdorf) schied im ersten Lauf aus. "Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, war top in Form. Aber die Saison war gut", sagte Geiger. Sie sei deshalb "top motiviert, in eine neue Saison zu starten", ergänzte die 29-Jährige.

+++Ski Alpin+++

16. März: Felix Neureuther beendet Ski-Karriere



Skirennläufer Felix Neureuther wird seine lange und erfolgreiche Karriere mit dem letzten Saisonslalom am Sonntag beenden. Das gab der 34 Jahre alte Partenkirchner am Rande des Weltcup-Finals in Soldeu/Andorra über die Sozialen Medien bekannt.

"Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschönes Kapitel Skirennsport zu beenden", schrieb er.

+++Skispringen+++

16. März: Seyfarth siegt vor Weltmeisterin Lundby



Skispringerin Juliane Seyfarth hat im russischen Nischni Tagil den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Die WM-Vierte aus Ruhla verwies zum Auftakt der neuen Bluebird-Tour Olympiasiegerin und Weltmeisterin Maren Lundby auf Rang zwei. Die Norwegerin sicherte sich dennoch vorzeitig den erneuten Triumph im Gesamtweltcup.

Seyfarth lag nach dem ersten Durchgang noch auf Rang zwei, flog mit einem Traumsprung auf 100,0 m aber noch zum Sieg. Mit 252,6 Punkten verwies die 29-Jährige die zuletzt überragende Lundby (245,5) klar auf Rang zwei. Dritte auf der Schanze "Tramplin Stork" wurde die Norwegerin Anna Odine Ström (233,0) vor Vizeweltmeisterin Katharina Althaus (233,8). Den ersten Erfolg ihrer Laufbahn hatte Seyfarth Ende November beim Saisonstart in Lillehammer geholt.

Lundby durfte sich indes mit dem Gewinn der Kristallkugel trösten. Die Skandinavierin liegt bei noch drei ausstehenden Wettkämpfen mit 1693 Punkten uneinholbar vor Althaus (1308). Den Rekord der Japanerin Sara Takanashi, die 2013/2014 15 Erfolge gefeiert hatte, kann die elfmalige Saisonsiegerin Lundby nun allerdings nicht mehr erreichen.

+++Snowboard+++

16. März: Raus im Achtelfinale - Snowboardcrosser Nörl verpasst Gesamtsieg

Snowboardcrosser Martin Nörl hat den möglichen Sieg in der Weltcup-Gesamtwertung im letzten Wettkampf verpasst. Durch sein Aus in der ersten Runde in Veysonnaz rutschte der 25-Jährige vom DJK-SV Adlkofen am Samstag noch von Platz eins zurück auf Rang drei. Die Kristallkugel holte sich an einem aus deutscher Sicht enttäuschenden Tag Alessandro Hämmerle aus Österreich. Weder Nörl noch Paul Berg, Leon Beckhaus oder Konstantin Schad kamen in der Schweiz über das Achtelfinale hinaus. Den Tagessieg holte sich Lucas Eguibar aus Spanien vor Hämmerle.

+++Ski nordisch+++

16. März: Kombinierer Geiger wird Vierter in Schonach - Zwei Österreicher vorne

Vinzenz Geiger hat beim Heim-Weltcup der Nordischen Kombinierer in Schonach den vierten Platz belegt. Der 21-Jährige war als Zehnter des Springens mit 43 Sekunden Rückstand auf die Spitze in den Langlauf über zehn Kilometer gestartet. Am Ende musste er sich dem österreichischen Sieger Bernhard Gruber, dessen Landsmann Lukas Greiderer und dem Dritten Jarl Magnus Riiber aus Norwegen geschlagen geben. Manuel Faißt belegte als zweitbester Deutscher am Samstag im Schwarzwald den sechsten Platz. Johannes Rydzek wurde Siebter, Fabian Rießle kam auf Rang elf.

+++Biathlon+++

16. März: DSV-Frauen verpassen Medaillen - Norwegen gewinnt Frauen-Staffel

Die deutsche Frauen-Staffel hat bei der Biathlon-WM im schwedischen Östersund die Titelverteidigung nach einer schlechten Schießleistung verpasst. Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Laura Dahlmeier (Partenkirchen) mussten sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Weltmeister wurde Norwegen vor Schweden und der Ukraine.

Die DSV-Frauen leisteten sich insgesamt 14 Nachlader. Hinz musste als Startläuferin sogar in die Strafrunde. Das deutsche Quartett hatte den letzten Weltcup vor der WM in Canmore noch gewonnen.

Das DSV-Team bleibt in Östersund damit bei fünf Medaillen. Herrmann gewann Gold im Verfolgungsrennen, Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) im Einzel. Die Mixed-Staffel holte Silber, Laura Dahlmeier (Partenkirchen) Bronze in Sprint und Verfolgung.

+++Ski nordisch+++

Deutsche Langläufer im Sprint schon in Qualifikation raus

Die deutschen Langläufer sind beim Weltcup im schwedischen Falun im Freistil-Sprint bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Bei der vorletzten Weltcup-Station des Winters lief bei den Frauen Pia Fink als Beste aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder die 33.-schnellste Zeit und verpasste das Viertelfinale damit um drei Ränge. Laura Gimmler, die am Dienstag im norwegischen Drammen noch den neunten Platz erreicht hatte, konnte nicht an ihre zuletzt starke Form anknüpfen und kam in der Quali nur auf den 45. Platz.

Bei den Männern landete der einzige deutsche Starter Sebastian Eisenlauer auf dem 34. Qualifikationsplatz. Er war 9,63 Sekunden langsamer als der Quali-Beste Johannes Kläbo aus Norwegen.

+++Ski Alpin+++

16. März: Pinturault gewinnt letzten Riesenslalom

Skirennfahrer Alexis Pinturault hat den letzten Riesenslalom der Saison gewonnen. Der Kombinations-Weltmeister aus Frankreich war beim Weltcup-Finale in Soldeu am Samstag 0,44 Sekunden schneller als Marco Odermatt aus der Schweiz. Rang drei in Andorra ging an den Slowenen Zan Kranjec. Die Kristallkugel für den Sieg in der Disziplinwertung hatte Marcel Hirscher aus Österreich schon vor dem Start ebenso sicher wie seinen achten Sieg in Serie im Gesamtweltcup. Der deutsche Starter Alexander Schmid war im ersten Durchgang ausgeschieden. Die erhofften Weltcup-Punkte für eine gute Ausgangsposition im kommenden Winter verpasste der WM-Achte damit.

+++Ski Alpin+++

16. März: Schmid bei Weltcup-Finale im ersten Durchgang raus

Skirennfahrer Alexander Schmid ist im letzten Riesenslalom der Saison im ersten Durchgang ausgeschieden. Der einzige Deutsche am Start rutschte in Soldeu schon vor der ersten Zwischenzeit auf dem Innenski weg. Die erhofften zusätzlichen Weltcup-Punkte für eine gute Ausgangsposition im kommenden Winter verpasste der WM-Achte damit. Führender vor dem Finale in Andorra war Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault aus Frankreich.

+++Skispringen+++

15. März: Eisenbichler in Quali auf Rang drei

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler hat in der Qualifikation zum Skifliegen im norwegischen Vikersund den dritten Platz belegt. Der 27-Jährige flog am Freitag 221 Meter weit und musste sich nur dem japanischen Vierschanzentournee- und Gesamtweltcupsieger Ryoyu Kobayashi und dem zweitplatzierten Stefan Kraft aus Österreich geschlagen geben. Kraft behauptete die Führung in der Gesamtwertung der Serie vor Kobayashi.

Zweitbester Deutscher war Constantin Schmid auf dem neunten Platz. Auch Richard Freitag (16.), Andreas Wellinger (22.), Karl Geiger (27.) und Pius Paschke (36.) kamen unter die Top 40. Am Samstag steht ab 17.00 Uhr der Team-Wettkampf auf dem Programm. Am Sonntag folgt zum Abschluss der Tour auf vier norwegischen Schanzen, bei der auch die Qualifikation ins Gesamtklassement einfließt, ein Einzelskifliegen. In der Gesamtwertung haben die deutschen Skispringer keine realistischen Chancen mehr, noch in die Entscheidung um den Sieg einzugreifen.

+++Ski Alpin+++

15. März: Luitz erhält seinen Sieg zurück

Skirennläufer Stefan Luitz erhält seinen ersten Weltcupsieg zurück. Der Internationale Sportgerichtshof CAS revidierte am Freitag die Entscheidung des Ski-Weltverbandes FIS, den Allgäuer wegen der Nutzung von Sauerstoff beim Rennen in Beaver Creek/USA am 2. Dezember 2018 nachträglich zu disqualifizieren. Dies bestätigte Luitz' Rechtsanwältin Anne Jakob am Freitagnachmittag.

+++Ski Alpin+++

15. März: Deutsches Quartett belegt Rang drei im Team-Wettbewerb

Die deutschen Skirennläufer haben beim Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra erneut eine Podestplatzierung eingefahren. Im Team-Wettbewerb belegte das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) den dritten Rang. Im "kleinen Finale" besiegten Christina Geiger (Oberstdorf), Lena Dürr(Germering), Fabian Himmelsbach (Sonthofen) und Anton Tremmel (Rottach-Egern) die Mannschaft von Kanada mit 3:2. Team-Wettbewerbe im Weltcup werden nur zum kaum beachteten Nationencup gezählt.

Wie bei den Olympischen Spielen 2018 und im Halbfinale der WM im Februar in Are scheiterte das deutsche Team an der Schweiz: Die Olympiasieger und Weltmeister besiegten danach im Finale Norwegen. Die Deutschen hatten bei der WM unglücklich den Kampf um Bronze gegen Italien verloren, im Viertelfinale in Soldeu gelang ihnen mit einem klaren 4:0 eine kleine Revanche.

+++Ski-Langlauf+++

14. März: Zwei russische Ski-Langläufer wegen Dopings gesperrt

Zwei russische Ski-Langläufer sind wegen Dopings für jeweils vier Jahre gesperrt worden. Wie die russische Antidoping-Agentur RUSADA am Donnerstag mitteilte, sind Egor Beresin und Wassili Puschkin positiv auf verbotene Substanzen getestet worden. Beide Athleten kamen zuletzt im Europacup zum Einsatz. Beresin hatte bei der Winter-Universiade im kasachischen Almaty 2017 in der Staffel die Goldmedaille geholt.

+++Skispringen+++

14. März: Drei DSV-Adler in den Top 10

Die deutschen Skispringer haben auch bei der dritten Station der Raw Air in Norwegen einen Podestplatz verpasst. Im Vergleich zu den vorherigen Wettkämpfen der Serie in Oslo und Lillehammer zeigte sich das Team von Bundestrainer Werner Schuster am Donnerstag in Trondheim jedoch verbessert. Richard Freitag belegte als bester DSV-Adler den siebten Platz, Karl Geiger wurde Achter und Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler sprang auf Rang neun. Den Sieg sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi vor Andreas Stjernen aus Norwegen und dem Österreicher Stefan Kraft. Olympiasieger Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und Pius Paschke schieden bereits im ersten Durchgang aus.

In der Gesamtwertung der Raw Air baute Kraft seinen Vorsprung auf den nun zweitplatzierten Kobayashi weiter aus. Zuvor hatte Eisenbichler in Oslo als Zehnter das beste deutsche Einzelergebnis der Wettkampfserie auf insgesamt vier norwegischen Schanzen erzielt. Realistische Chancen, noch in dem Kampf um das Siegerpreisgeld in Höhe von 60 000 Euro einzugreifen, haben die Schuster-Schützlinge nicht mehr. Schon am Freitag geht es ab 17.30 Uhr mit der Qualifikation für das Skifliegen in Vikersund weiter.

+++Biathlon-WM+++

14. März: Herrmann und Lesser bei WM-Premiere in Single-Mixed-Staffel Vierte

Denise Herrmann und Erik Lesser haben bei der WM-Premiere der Single-Mixed-Staffel eine Medaille verpasst. Das deutsche Duo musste sich am Donnerstag bei der Biathlon-WM im schwedischen Östersund im ersten WM-Rennen des gemischten Doppels mit dem vierten Platz zufrieden geben. Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann leistete sich sechs Nachlader, während Lesser bei seinen vier Schießeinlagen fehlerfrei blieb. Dennoch hatten die beiden am Ende 30,5 Sekunden Rückstand auf die Premieren-Weltmeister Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö.

Die Norweger setzten sich nach sechs Extrapatronen mit 13,4 Sekunden Vorsprung vor den Italienern Dorothea Wierer und Lukas Hofer (fünf Nachlader) durch. Rang drei sicherten sich die Schweden Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson (acht Nachlader/+ 20 Sekunden).

+++Biathlon-WM+++

14. März: Dahlmeier auf der Jagd nach weiteren Medaillen

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird zum Abschluss der Biathlon-WM im schwedischen Östersund am Wochenende nach eigener Aussage in beiden verbleibenden Wettbewerben starten. „Die nächsten Rennen, die für mich anstehen, werden die Damenstaffel und dann noch der Massenstart sein“, sagte die 25-Jährige am Donnerstag in einem auf ihrer Facebook-Seite verbreiteten Video.

Die siebenmalige Weltmeisterin hat in Schweden bereits jeweils Bronze im Sprint und in der Verfolgung gewonnen, im Einzel hatte die Garmisch-Partenkirchnerin den vierten Rang belegt. Sowohl mit der Staffel als auch im Massenstart geht Dahlmeier als Titelverteidigerin an den Start.

In Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat eine zweite deutsche Skijägerin ihren Platz in der Staffel bereits sicher. Wer das Quartett des Deutschen Skiverbands im Rennen am Samstag (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) vervollständigt, soll am Freitag bekanntgegeben werden. Der Massenstart findet als letztes Rennen in Östersund am Sonntag statt.

+++Skispringen+++

14. März: Lundby knackt den „Jackpot“

Skispringerin Juliane Seyfarth hat zum Abschluss der Raw-Air-Tour in Norwegen den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere knapp verpasst. Die 29-Jährige musste sich in Trondheim als Zweite einzig Weltmeisterin Maren Lundby geschlagen geben, die ihren elften Erfolg des Winters feierte. Die Norwegerin sicherte sich damit auch den "Jackpot" in Höhe von 35.000 Euro für den Gesamtsieg der erstmals für Frauen ausgetragenen Serie.