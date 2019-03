+++ Wintersport-Telegramm+++ : Biathlet Bö stellt Fourcade-Rekord ein

Johannes Thingnes Bö (vorne). Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Düsseldorf Ski-Alpin, Bob, Biathlon oder Skispringen - die Wintersportler sind fast täglich im Einsatz. Wir halten Sie in unserem Wintersport-Telegramm über alle Ereignisse auf dem Laufenden.

+++Biathlon+++

22. März: Deutsche verpassen das Podest in Oslo

Die deutschen Biathleten um Ex-Weltmeister Benedikt Doll haben beim Rekordsieg des norwegischen Dominators Johannes Thingnes Bö den Sprung aufs Podest verpasst. Im Sprint über 10 km beim Weltcup-Finale in Oslo feierte Einzel-Olympiasieger Bö seinen 14. Sieg des Winters und stellte die Bestmarke des Franzosen Martin Fourcade aus der Saison 2016/17 ein. Bester Deutscher war Doll (Breitnau) nach zwei Strafrunden auf Rang sechs.

Bei seinem 35. Karrieresieg triumphierte Bö, der bei der WM in Östersund vier Goldmedaillen gewonnen hatte, vor dem Italiener Lukas Hofer (0 Strafrunden/31,7 Sekunden zurück) und Quentin Fillon Maillet (0/35,0). Auf den drittplatzierten Franzosen fehlten Doll 4,4 Sekunden. Den Sieg in der Gesamtwertung sowie im Sprint-Weltcup hatte Bö schon vor dem Heimspiel am Holmenkollen klargemacht.

Am Samstag stehen in Oslo die beiden Verfolger auf dem Programm (ab 15.00 Uhr), bei den Frauen besitzt neben der Sprint-Zweiten Franziska Preuß (Haag) auch Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) nach Rang fünf vom Donnerstag beste Aussichten. Den Abschluss des Weltcup-Winters der Biathleten bilden am Sonntag die beiden Massenstarts (ab 13.45 Uhr/alle ARD und Eurosport).

+++Skifliegen+++

22. März: Andreas Wellinger in Planica nicht im Team

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger muss auch beim letzten Teamwettbewerb dieser Saison zuschauen. Der 23 Jahre alte Ruhpoldinger wurde für das Springen an diesem Samstag (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) im slowenischen Planica von Bundestrainer Werner Schuster nicht berücksichtigt. Stattdessen bietet der Coach im letzten Teamspringen seiner elfjährigen Amtszeit Karl Geiger, Constantin Schmid, Richard Freitag und Markus Eisenbichler auf.

+++Skifliegen+++

22. März: Markus Eisenbichler hat mit zwei fulminanten Flügen den Weltcup in Planica gewonnen

Dem dreifachen Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist der erste Weltcup-Sieg seiner Karriere gelungen. Dem 27 Jahre alten Bayern reichten beim Fliegen am Freitag im slowenischen Planica Flüge auf 238,5 und 233 Meter. Der Japaner Ryoyu Kobayashi hatte mit seinem ersten Flug (242 Meter) deutlich geführt, dann aber im zweiten Sprung gepatzt. Dritter wurde Piotr Zyla aus Polen. Auch Karl Geiger (9.), Richard Freitag (15.), Constantin Schmid auf Rang 23 und Andreas Wellinger als 26. schafften es für das DSV-Team in den zweiten Durchgang.

Im Kampf um die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger dieses Winters hat Eisenbichler damit die Führung übernommen. Der beste deutsche Flieger hat derzeit 311 Punkte, Rivale Kobayashi steht bei noch einem ausstehenden Wettbewerb am Sonntag (10.00 Uhr) bei 307 Zählern.

+++Ski Alpin+++

22. März: Strasser und Dorsch deutsche Meister in der Super-Kombination

Die Weltcup-Starter Linus Strasser und Patrizia Dorsch haben bei den deutschen Meisterschaften der alpinen Skirennfahrer die Super-Kombination gewonnen. Der Münchner Strasser wurde nach Platz fünf bei der WM in Schweden am Freitag in Garmisch-Partenkirchen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann vor Anton Tremmel und Lukas Wasmeier, dem Sohn des früheren Ski-Stars Markus Wasmeier. Die für den SC Schellenberg startende Dorsch, Weltcup-Fünfte im Februar in der Schweiz, siegte vor Carolin Lippert und Kira Weidle.

+++Eiskunstlauf-WM+++

22. März: Schott nur 17. - Kasachin sorgt für Weltpremiere

Für Nicole Schott hat es bei der Eiskunstlauf-WM in Saitama kein Happy End gegeben. Die viermalige deutsche Meisterin kam über den 16. Platz nicht hinaus. „Ich habe auf jeden Fall gekämpft“, sagte die 22 Jahre alte Essenerin enttäuscht. In der Kür am Freitag rutschte sie von Rang zwölf nach dem Kurzprogramm noch um vier Positionen nach unten. Damit verfehlte die WM-13. von 2018 ihr Ziel, unter den zehn besten Läuferinnen zu kommen, deutlich.

„Nachdem die Toeloop-Kombination nicht geklappt hat, musste ich umdenken“, erklärte Schott nach ihrer vierten WM-Teilnahme seit 2015. Um auf Nummer sicher zu gehen, wollte sie eigentlich den höherwertigen Dreifach-Flip durch den weniger schwierigen Salchow ersetzen. Doch nach dem Patzer in der Kombi musste sie den Flip wagen - und unterdrehte ihn. „Ich habe es probiert. Es hat aber nicht alles so geklappt“, befand Schott, die nach einem Muskelfaseriss und einer Grippe erst richtig im Dezember 2018 richtig trainieren konnte. „Ich hoffe, dass die nächste Saison ohne Turbulenzen bleibt, es bei den großen Events funktioniert und ich wieder Wettkampf-Lockerheit habe.“

Überragende Läuferin vor 18 000 Zuschauern in der Saitama Super Arena vor den Toren Tokios war die 16-jährige Alina Sagitowa. Die junge Russin holte ihr erstes WM-Gold und komplettierte damit nach Olympiasieg und Europameisterschafts-Gewinn 2018 ihre Titelsammlung.

Für eine Weltpremiere sorgte die WM-Zweite Elizabet Tursinbajewa. Die 19-jährige Kasachin gewann nicht nur die erste WM-Medaille für ihr Land. Als erste Athletin auf der Welt stand sie zudem in einer Kür den vierfachen Salchow fehlerfrei. „Ich freue mich, dass ich den Vierfachen gelandet habe“, sagte Tursinbajewa nach ihrem historischen Sprung. „Ich werde mich lange an diese Meisterschaft erinnern.“Dritte wurde die Russin Jewgenija Medwedewa, die 2016 und 2017 Weltmeisterin geworden war.

+++Ski Alpin+++

21. März: Cheftrainer Mathias Berthold verlässt DSV

Die Alpinsparte des Deutsche Skiverbandes (DSV) muss nach dem Rücktritt von Felix Neureuther einen weiteren schweren Verlust verkraften: Nur vier Tage nach dem letzten Auftritt des besten deutschen Skirennläufers beim Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra hat auch Cheftrainer Mathias Berthold seinen Abschied verkündet.

Der Österreicher wolle sich "beruflich neu orientieren" und künftig als Privatcoach mit einzelnen Athleten arbeiten, teilte der DSV am Donnerstag mit. Ein Nachfolger ist noch nicht benannt. Alpindirektor Wolfgang Maier führt allerdings bereits Gespräche mit möglichen Kandidaten und will den neuen Boss von Thomas Dreßen, Stefan Luitz und Co. bis zur Cheftrainerklausur im April benannt haben.

"Die Arbeit mit diesem Team hat mir über all die Jahre sehr viel Freude bereitet", sagt Mathias Berthold: "Aber jetzt ist es an der Zeit für mich, beruflich neue Wege einzuschlagen." Maier ergänzte: "Wir haben gemeinsam in den letzten Jahren viele große Erfolge feiern dürfen. Die Basis hierfür war die extrem engagierte und hochprofessionelle Arbeit von Mathias Berthold. Daher bedauere ich die Entscheidung, respektiere sie aber auch."

Der frühere deutsche Frauen-Cheftrainer Berthold arbeitete zum zweiten Mal in leitender Funktion für den DSV. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, aus der jahrelang schwächelnden Männer-Mannschaft um Neureuther eine schlagkräftige Truppe zu formen. Mit der fast schon aufgegebenen Speedgruppe feierte der 53-Jährige Erfolge, die vor seiner Zeit noch für unmöglich gehalten worden waren. Dreßen und Josef Ferstl wurden unter ihm zu Kitzbühel-Siegern.

2006 hatte Berthold nach den medaillenlosen Winterspielen von Turin die deutschen Frauen übernommen. Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg wurden unter seiner Leitung zu Olympiasiegerinnen, nach deren Goldfahrten in Vancouver 2010 verließ er den DSV und kehrte als Männerchef beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) in seine Heimat zurück. Auch dort formte Berthold in Matthias Mayer und Mario Matt wieder zwei Olympiasieger, ehe er sich 2014 erneut dem DSV anschloss.

+++Ski-DM+++

21. März: Dominik Schwaiger und Patrizia Dorsch holen deutsche Meisterschaft im Super-G

Die Skirennfahrer Dominik Schwaiger und Patrizia Dorsch haben sich bei den deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen den Titel im Super-G geholt. Für den 27 Jahre alten WM-Teilnehmer Schwaiger vom WSV Königssee war es nach dem Erfolg im Riesenslalom vor acht Jahren der zweite nationale Titel, Dorsch feierte am Donnerstag auf der Kandahar eine Premiere. Die Sportlerin vom SC Schellenberg belegte im Rennen mit 0,48 Sekunden Rückstand auf Nadine Fest aus Österreich Rang zwei und war damit beste Deutsche und Titel-Gewinnerin. Dorsch und Schwaiger waren in der Abfahrt tags zuvor jeweils auf Rang zwei gefahren.

+++Eiskunstlauf-WM+++

21. März: Paul Fentz auf Platz 28. nach dem Kurzprogramm

Der deutsche Meister Paul Fentz ist im Kurzprogramm bei der Eiskunstlauf-WM im japanischen Saitama abgestürzt und auf dem 28. Platz gelandet. Damit verpasste der 25-jährige Berliner am Donnerstag den Einzug in das Kür-Finale. „Das tut weh“, kommentierte Fentz seinen wenig überzeugenden Auftritt. Einmal mehr brachte er den vierfachen Toeloop nicht sauber auf das Eis. Bereits bei der EM im Januar war er nur auf Rang 15 gelaufen.

Auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung ist der US-Amerikaner Nathan Chen, der für seinen grandiosen Vortrag 107,40 Punkte bekam. Zweiter wurde mit großem Abstand sein Landsmann Jason Brown (96,81) vor Olympiasieger Yuzuru Hanyu (Japan/94,87).

Auch das Abschneiden der beiden Berliner Paare war enttäuschend. Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert erreichten nach der Kür den 13. Rang direkt gefolgt von Annika Hocke/Ruben Blommaert (Berlin). Mit diesen Platzierungen sicherten die beiden Duos immerhin zwei Startplätze für die WM 2020. WM-Gold holten Sui Wenjing/Han Cong aus China.

+++Ski-DM+++

20. März: Ferstl und Weidle holen Abfahrtstitel

Die Skirennläufer Josef Ferstl (Hammer) und Kira Weidle (Starnberg) sind ihrer Favoritenrolle in den Abfahrtsrennen der Internationalen Deutschen Meisterschaften der Alpinen in Garmisch-Partenkirchen gerecht geworden.

Ferstl (30), der im Januar auf der berühmten Streif in Kitzbühel den Super-G gewonnen hatte, setzte sich auf der Kandahar in 58,61 Sekunden vor Dominik Schwaiger (Königssee/+0,19) durch. Für Ferstl war es der erste Meistertitel in der Abfahrt, 2017 und 2018 hatte er im Super-G triumphiert, der in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag auf dem Programm steht.

Die 23-jährige Weidle, in der abgelaufenen Weltcup-Saison zweimal Dritte in der Abfahrt, feierte ihren zweiten DM-Titel in ihrer Lieblingsdisziplin nach 2016. In 1:01,42 Minuten verwies Weidle die Schellenbergerin Patrizia Dorsch um 0,59 Sekunden auf den zweiten Rang.

+++Eiskunstlauf-WM+++

20. März: Schott nach gutem Kurzprogramm Zwölfte

Nicole Schott aus Essen liegt nach dem Kurzprogramm der Damen bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im japanischen Saitama auf dem zwölften Platz. Rang eins übernahm Olympiasiegerin Alina Sagitowa aus Russland vor der Japanerin Kaori Sakamoto und Elisabet Tursinbajewa aus Kasachstan.

+++Ski Alpin+++

18. März: Neureuther kann sich Job als TV-Experte vorstellen

Felix Neureuther will nach seinem Karriereende keine lange Pause machen vor dem Einstieg ins Berufsleben und kann sich eine Aufgabe als TV-Experte gut vorstellen. „Mir wird sofort langweilig. Das muss sofort übergehen. Sonst kommst du auch in eine Wohlfühloase rein, aus der du dich dann ganz schwer rausarbeiten kannst“, sagte er am Montag nach der Ankunft in München.

Die Lehren aus dem Sportlerleben wolle er nun in die Jahre als normaler Familienvater mitnehmen, sagte der bald 35-Jährige einen Tag nach seinem letzten Weltcup-Rennen. „Harte Arbeit und Disziplin, auch wenn bei mir die Disziplin manchmal ein bisschen gelitten hat. Das muss ich ins Leben mitnehmen. Deswegen wird es für mich gleich weitergehen. Mit etwas Abstand wird dann auch der Urlaub kommen. Danach aber gleich weiter“, sagte der Vater einer Tochter.

Angesprochen auf einen möglichen Job im Fernsehen sagte Neureuther: „Das würde mir schon Spaß machen, so ein bisschen meinen Senf abzugeben und meine Meinung kundzutun. Ich glaube, da kenne ich mich gar nicht so schlecht aus, im Skisport. Deswegen werde ich da schon in gewisser Art erhalten bleiben.“ Konkret werden zu seinen beruflichen Plänen, die er nach eigenen Angaben schon lange vorbereitet hat, wollte er nicht. „Das werdet ihr dann schon sehen.“

+++Biathlon+++

17. März: Deutsche bei Windlotterie ohne Medaille - Gold an Windisch

Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss der WM in Östersund bei widrigen Bedingungen eine Medaille verpasst. Im Massenstart über 15 km lief Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) auf den sechsten Platz - er musste bei dichtem Schneefall und heftigen Böen vier Strafrunden drehen. Gold ging an den Italiener Dominik Windisch (drei Schießfehler) vor dem Franzosen Antonin Guigonnat (3/+22,8 Sekunden) und dem Österreicher Julian Eberhard (4/+23,3 Sekunden).

"Es war ein kurioses Rennen, so viele Fehler habe ich selten gesehen. Die Strafrunde war ziemlich voll", sagte Peiffer im ZDF nach einem "nicht ganz einfachen Rennen", in dem der norwegische Star Johannes Thingnes Bö (13.) allein beim letzten Schießen fünf Scheiben verfehlt hatte. "Ich hätte gerne mehr getroffen. Platz sechs ist aber okay", sagte Peiffer auch deshalb.

Zweitbester Deutscher war Benedikt Doll (Breitnau/5) auf dem achten Rang. WM-Debütant Philipp Nawrath (Nesselwang) musste ebenfalls fünf Strafrunden absolvieren und landete am Ende auf dem 15. Platz. Der eigentlich gute Schütze Erik Lesser (Frankenhain) schoss sechsmal daneben und wurde 27.

Titelverteidiger Simon Schempp war wegen Formschwäche in Östersund nicht am Start. Schempp hatte bei den Olympischen Spielen 2018 im Massenstart zudem Silber geholt. Im Massenstart der Frauen hatte zuvor Denise Herrmann Bronze gewonnen.

+++Skispringen+++

17. März: Seyfarth feiert Doppelsieg in Nischni Tagil

Traumwochenende für Juliane Seyfarth: Die Skisprung-Doppelweltmeisterin hat beim Weltcup im russischen Nischni Tagil zwei Siege binnen 24 Stunden gefeiert. Die 29-Jährige setzte sich am Samstag und Sonntag bei den ersten Springen der neuen Bluebird-Tour auf dem "Tramplin Stork" jeweils vor Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby durch. Für Seyfarth waren es die Karriereerfolge Nummer zwei und drei.

Seyfarth, die bei der WM in Seefeld Gold mit dem Frauen- und dem Mixed-Team gewonnen hatte, lag am Sonntag nach Sprüngen auf 97,0 und 95,0 m mit 230,3 Punkten vor Lundby (221,1). Platz drei ging an Vizeweltmeisterin Katharina Althaus (214,4), die im ersten Springen Vierte geworden war.

Lundby durfte sich indes mit dem Gewinn der Kristallkugel trösten. Die Skandinavierin liegt bei noch zwei ausstehenden Wettkämpfen mit 1773 Punkten uneinholbar vor Althaus (1368) und Seyfarth (1271). Den Rekord der Japanerin Sara Takanashi, die 2013/2014 15 Erfolge gefeiert hatte, kann die elfmalige Saisonsiegerin Lundby nicht mehr erreichen.

Die Bluebird-Tour umfasst insgesamt vier Springen auf drei russischen Schanzen. Am kommenden Wochenende wird zum Abschluss der Saison in Tschaikowski sowohl auf der kleinen als auch auf der großen Anlage geflogen. Die besten Sechs der Gesamtwertung erhalten ein Extra-Preisgeld, die Siegerin kassiert 10.000 Schweizer Franken (8800 Euro).

+++Biathlon-WM+++

17. März: Herrmann holt Bronze im Massenstart

Denise Herrmann hat ihre herausragende Biathlon-WM mit Bronze zum Abschluss im Massenstart gekrönt. Über 12,5 km musste sich die 30-Jährige, die zuvor Gold in der Verfolgung und Silber in der Mixed-Staffel gewonnen hatte, nur der Italienerin Dorothea Wierer (zwei Schießfehler) und der Russin Jekaterina Jurlowa-Percht (2/+4,9 Sekunden) geschlagen geben. Herrmann lag nach vier Schießfehlern im Ziel 15,4 Sekunden hinter Wierer.