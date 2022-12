Wintersport-Telegramm Rennrodlerin Eitberger wechselt in den Doppelsitzer

Bob-Dominator Francesco Friedrich hat in Lake Placid (USA) ein durchwachsenes Wochenende erlebt und ist auch am Sonntag im Viererschlitten hauchdünn am Sieg vorbeigerast. Nach dem zweiten Rang im Zweier am Samstag kam der Doppel-Olympiasieger beim ersten Weltcupsieg des Briten Brad Hall mit 0,01 Sekunden Rückstand erneut nur auf den zweiten Platz und geht ohne Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause.