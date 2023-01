Wintersport-Telegramm Rodler Loch legt Fokus ganz auf die Heim-WM

Als einzige deutsche Läuferin schaffte Laura Gimmler (Oberstdorf) den Sprung in die Runde der besten zwölf, schied dort aber als Letzte aus. Victoria Carl, gemeinsam mit Hennig in Peking Olympiasiegerin im Teamsprint, war schon in der Qualifikation gescheitert. In der Vorwoche hatte Carl in Lillehammer als Fünfte noch das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erzielt.