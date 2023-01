Wintersport-Telegramm Nolte Europameisterin im Monobob

Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch konnte die Dominanz der österreichischen Rennrodler beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck nicht verhindern. Der 33-Jährige musste gleich im ersten Rennen der neuen Saison am Sonntag im Olympia-Eiskanal den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen und stürzte nach durchwachsenem ersten Lauf im zweiten bei der Anfahrt zur Kurve 14. Er beendete das Rennen auf Platz 15. Auf das Podest kamen wie am Vortag bei den Frauen und Doppelsitzern die Österreicher. Nico Gleirscher gewann vor Wolfgang Kindl und Jonas Müller. Bester deutscher Rodler war der erst 19 Jahre alte Timon Grancagnolo. Der Chemnitzer belegte in seinem ersten Weltcuprennen am Ende den siebten Rang.