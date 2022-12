Wintersport-Telegramm Langläuferin Hennig in Lillehammer erneut auf dem Podest

Nörl, der beim Finale der vergangenen Saison im März als erster Deutscher die Weltcup-Gesamtwertung gewonnen hatte, startet erneut als Topfavorit. „Mit den Ergebnissen im vergangenen Winter sind meine eigenen Erwartungen auf jeden Fall gewachsen“, sagte er: „Die Form stimmt. Die Motivation ist voll da. Ich möchte von Beginn an voll angreifen, dann schauen wir, was rauskommt.“ Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hatte Nörl nach zuvor drei Siegen in Serie mit dem Aus im Achtelfinale enttäuscht.