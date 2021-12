Wintersport-Telegramm 21/22 : Bob-Pilot Friedrich feiert 60. Sieg in Serie

Francesco Friedrich. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Wie läuft die Weltcup-Saison in den Disziplinen außerhalb von Ski Alpin, Skispringen und Biathlon? In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat seinen Triumphzug im Olympia-Winter fortgesetzt. Nach dem Erfolg am Samstag gewann der Rekordweltmeister auch das zweite Rennen im Vierer am Sonntag in Winterberg. Für Friedrich war es der achte Saisonsieg im achten Rennen.

Friedrich siegte in 1:49,38 Minuten vor dem Briten Brad Hall (+0,30 Sekunden) und Benjamin Maier aus Österreich (+0,36). Johannes Lochner (Stuttgarter/+0,45), im ersten Rennen noch Zweiter, verpasste das Podium und musste sich mit dem fünften Platz begnügen. Christoph Hafer (Bad Feilnbach/+0,58) wurde Achter.

Friedrich, für den es der 60. Weltcupsieg war, ist der große Favorit auf die Bob-Goldmedaillen bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). Der Sachse ist seit fünf Großereignissen in beiden Schlitten ungeschlagen. Im Vorjahr gewann er neben WM-Gold im Zweier und Vierer alle Weltcup-Rennen bis auf eines, damals hatte Lochner in Innsbruck die Nase vorn gehabt.

Bob-Pilotin Nolte holt beim deutschen Dreifacherfolg in Winterberg den Sieg

Senkrechtstarterin Laura Nolte hat ihre Vormachtstellung im Zweierbob der Frauen in der Olympia-Saison unterstrichen. Die 23-Jährige feierte am Sonntag auf ihrer Heim-Bahn in Winterberg mit Anschieberin Deborah Levi den dritten Sieg im vierten Rennen. Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof/+0,07 Sekunden), die zum zweiten Mal mit Sprinterin Alexandra Burghardt als Anschieberin antrat, und Vizeweltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,36) machten den deutschen Dreifacherfolg perfekt.

"Ich hatte einmal einen kleinen Rutscher. Ich wusste, dass es eng wird, aber wir haben es geschafft", sagte Nolte in der ARD und lobte ihre Anschieberin: "Es passt super gut bei uns. Levi ist in Topform."

Für die 27 Jahre alte Burghardt, eigentlich auf den 100 m und einer Tartanbahn zuhause, war es der zweite Weltcup-Auftritt. "Es ist eine super Erfahrung, es macht super viel Spaß", sagte Burghardt. Bei ihrem Debüt vor zwei Wochen in Innsbruck-Igls war sie mit Pilotin Jamanka auf Platz vier gefahren.

Nolte führt die Gesamtwertung weiter deutlich an. Seit Anfang 2020 hat sie an 15 Weltcups teilgenommen, zwölfmal stand sie dabei auf dem Podest. Die zweimalige Junioren-Weltmeisterin holte bei der vergangenen WM Bronze und wurde Europameisterin 2021.

Skilangläuferin Hennig läuft in Davos in die Top 10

Skilangläuferin Katharina Hennig hat ihre starke Frühform mit der dritten Top-10-Platzierung in ihrem vierten Distanzrennen der Olympiasaison bestätigt. Beim Weltcup in Davos belegte die 25-Jährige aus Oberwiesenthal über 10 km im freien Stil den neunten Platz.

Hennig, zuvor Dritte im Klassik-Zehner sowie Siebte im Verfolger von Ruka Ende November, lag im Ziel 32 Sekunden hinter Norwegens Starläuferin Therese Johaug, die ihren 97. Weltcupsieg feierte. Victoria Carl (Zella-Mehlis) kam auf Rang elf.

Bei den Männern lief Florian Notz (Römerstein) beim Sieg des Norwegers Simen Hegstad Krüger über 15 km auf Platz 15 und hakte damit die halbe Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) ab.

Snowboarderin Hofmeister verpasst Podestplatz knapp

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihren zweiten Podestplatz beim alpinen Weltcup-Auftakt in Bannoye knapp verpasst. Die 25-Jährige wurde beim Parallel-Slalom am Sonntag Vierte. Im kleinen Finale unterlag sie der Russin Anastassija Kurotschkina. Zuvor hatte die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin Hofmeister im Achtelfinale ihre Clubkollegin Carolin Langenhorst bezwungen. Melanie Hochreiter, die ebenfalls für den WSV Bischofswiesen startet, schied auch in der Runde der besten 16 aus.

Der Sieg ging an die Schweizerin Julie Zogg. Bei den Herren triumphierte der Österreicher Andreas Prommegger. Für Stefan Baumeister aus Rosenheim war im Achtelfinale Endstation.

In den Parallel-Riesenslaloms am Samstag war es für das deutsche Team deutlich besser gelaufen. Hofmeister und Baumeister hatten jeweils Platz zwei belegt. Auch Langenhorst als Dritte und Hochreiter, die im Viertelfinale gescheitert war, hatten die nationale Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar geknackt. Die Siege waren an Sofia Nadirschina aus Russland und Sang-ho Lee aus Südkorea gegangen.

Hofmeister ist auch in diesem Winter die größte Hoffnungsträgerin unter der deutschen Raceboardern. In der Saisonvorbereitung hatte sie sich wegen ihrer langjährigen Bandscheibenprobleme einer kleinen Operation am Rücken unterzogen. Mit dem Auftakt-Wochenende in Bannoye kann die Olympia-Dritte von 2018 dementsprechend zufrieden sein. „Ich bin mega happy, dass ich so schnell wieder in meinen Rennmodus zurückgekommen bin“, sagte sie. „Ich merke, dass Potenzial da ist.“

+++++11. Dezember 2021+++++

Bob-Pilot Friedrich setzt Siegesserie fort

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) dominiert das Geschehen im Weltcup weiter nach Belieben. Der Rekordweltmeister gewann auch das Heim-Rennen in Winterberg und feierte bereits den siebten Sieg im siebten Saisonrennen. Den deutschen Doppelerfolg im Vierer komplettierte Johannes Lochner (Stuttgart/+0,05 Sekunden), der nach dem ersten Lauf noch in Führung gelegen hatte.

Christoph Hafer (Bad Feilnbach/+0,19) rutschte nach Platz zwei im ersten Durchgang auf Rang vier ab, rundete aber ein erneut starkes deutsches Ergebnis ab. Der Kanadier Justin Kripps (+0,14) reihte sich zwischen inmitten des deutschen Trios als Dritter ein.

Friedrich, für den es der 59. Weltcupsieg war, ist der große Favorit auf die Bob-Goldmedaillen bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). Der Sachse ist seit fünf Großereignissen in beiden Schlitten ungeschlagen. Im Vorjahr gewann er neben WM-Gold im Zweier und Vierer alle Weltcup-Rennen bis auf eines, damals hatte Lochner in Innsbruck die Nase vorn gehabt.

Skicrosser Wilmsmann fährt aufs Podest

Skicrosser Florian Wilmsmann (Hartpennig) hat seine gute Form zum Beginn des Olympiawinters bestätigt. Der 25 Jahre alte Sportsoldat vom Tegernsee belegte beim zweiten Rennen der Saison im französischen Val Thorens den dritten Rang und bescherte dem deutschen Team damit die erste Podestplatzierung. Niklas Bachsleitner (Partenkirchen) erfüllte als Achter die Norm für Olympia in Peking (4. bis 20. Februar).

Wilmsmann hatte beim Saisonauftakt im chinesischen Secret Garden Ende November Rang fünf belegt und sich schon dabei seine Teilnahme an den Spielen gesichert. Ebenfalls die Norm hatten bei der Generalprobe auf dem Olympiakurs Daniela Maier (Urach/6.) und Tobias Müller (Fischen/8.) erfüllt. Maier scheiterte in Val Thorens im Viertelfinale, Müller und Tim Hronek (Unterwössen) im Achtelfinale.

Wilmsmann hatte sein Viertel- und Halbfinale bei schlechter Sicht in Val Thorens nach gutem Start jeweils gewonnen, im Finale aber kam er nur als Dritter weg und konnte sich bis ins Ziel nicht mehr verbessern. Der Franzose Terence Tchiknavorian holte sich vor seinem Mannschaftskollegen Bastien Midol seinen ersten Sieg im Weltcup. Bei den Frauen gewann wie in Secret Garden Weltmeisterin Sandra Näslund (Schweden).

Deutsches Snowboard-Team mit drei Podestplätzen

Dem deutschen Snowboard-Team ist ein großartiger Start in den Olympia-Winter gelungen. Beim Weltcup im russischen Bannoye verpassten Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister in der olympischen Disziplin Parallel-Riesenslalom nach Fahrfehlern im Finale nur knapp den Sieg und landeten jeweils auf Rang zwei.

Bei den Frauen belegte außerdem Carolin Langenhorst zum zweiten Mal in ihrer Karriere den dritten Rang. Melanie Hofreiter fuhr auf Rang fünf und erreichte damit das beste Resultat ihrer Karriere. Das Quartett sicherte sich damit zugleich das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar). Am Sonntag findet in Bannoye noch ein Parallel-Slalom statt.

Cheftrainer Paul Marks war begeistert. "Mega. Heute ist bis zu den beiden Finals alles aufgegangen. Das nimmt uns jede Menge Druck, und wir können in den nächsten Rennen befreit auffahren", sagte er. "Speziell am Anfang der Saison fragt man sich immer: Haben wir alles richtig gemacht? Anscheinend haben wir das."

Doppelsitzer Eggert/Benecken verpassen Sieg in Altenberg knapp

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben ihre hervorragende Verfassung im Olympia-Winter auch beim vierten Weltcup unter Beweis gestellt. Die Weltmeister fuhren in Altenberg nur um drei Tausendstel an ihrem zweiten Saisonsieg vorbei und wurden Zweite hinter den Gesamtweltcupsiegern Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich. In der Gesamtwertung liegt das Duo auf Rang zwei weiter in Schlagdistanz.

Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee/+0,219 Sekunden) verpassten als Vierte das Podest zum dritten Mal in dieser Saison. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm enttäuschten auf Platz 14 mit über einer Sekunde Rückstand.

+++++10. Dezember 2021+++++

Zweimal Skeleton-Silber in Winterberg

Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann ist beim Heim-Weltcup in Winterberg auf Rang zwei gefahren. Den Sieg sicherte sich am Freitag die Niederländerin Kimberley Bos, die im zweiten Lauf in 56,70 Sekunden Bahnrekord fuhr. Dritte wurde die Kanadierin Mirela Rahneva mit drei Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Olympia-Zweiten Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland, die ihre beste Saisonplatzierung einfuhr. Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise vom BRC Winterberg kam auf Rang neun.

Auch Axel Jungk ist beim Skeleton-Weltcup auf Rang zwei gefahren. Der Sieger von in Altenberg vor einer Woche musste am Freitag auf der Bahn im Sauerland nur dem Russen Alexander Tretjakow den Vortritt lassen, der im zweiten Durchgang in 55,50 Sekunden Bahnrekord fuhr. Der Oberbärenburger Jungk hatte 0,29 Sekunden Rückstand auf den Russen. Dritter wurde Weltmeister Christopher Grotheer vom BSC Thüringen, der im Gesamtweltcup seine Führung ausbaute.

„Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, mit der eigenen Leistung nur bedingt. Wenn man mit Blick auf Olympia schaut, ist es einfach nicht ausreichend“, meinte Jungk selbstkritisch. Für Grotheer war diesmal nicht mehr drin. „Platz eins und zwei waren für mich heute nicht in Schlagweite, daher freue ich mich über Platz drei.“

Der Winterberger Alexander Gassner landete auf Platz fünf. „Mir fällt einen Riesenstein vom Herzen, jetzt habe ich die Olympia-Qualifikation in der Tasche“, sagte Gassner.

+++++8. Dezember 2021+++++

Rodlerin Geisenberger schließt Olympia-Boykott nicht aus

Die viermalige Rodel-Olympiasiegerin "Die Bedingungen, die wir da vor Ort erlebt haben, die sprechen dafür, da nicht unbedingt noch einmal hinzufahren", sagte die 33-Jährige, die im November bereits zu Testzwecken auf der Olympiabahn gefahren ist, dem Bayerischen Rundfunk.

Für einen Weltcup oder eine Weltmeisterschaft würde sie aktuell "auf gar keinen Fall" mehr nach Peking reisen, führte die Miesbacherin aus: "Und, ich muss ganz einfach sagen, ich überlege jetzt selbst für die Olympischen Spiele - mit den Erfahrungen von jetzt - ob ich mir das noch einmal antun würde."

Geisenberger beklagte den Umgang mit den Sportlern, denen nicht erklärt worden sei, warum sie nach dem Flug isoliert wurden, unmögliche Coronatest- und Trainingszeiten und die Tatsache, im Hotel förmlich eingesperrt gewesen zu sein.

"Es wäre ein sehr, sehr harter Schritt, weil die Olympischen Spiele für einen Sportler das Größte sind", sagte die Goldmedaillengewinnerin im Einzel von 2014 und 2018. Sollte sie zuhause bleiben, stehe "ganz einfach ein anderer Name auf der Ergebnisliste", erklärte Geisenberger lapidar. Zum jetzigen Zeitpunkt will sie sich noch nicht festlegen: "Aber einfach wird's nicht."

+++++5. Dezember 2021+++++

Bob-Pilot Friedrich holt drittes Weltcup-Double

Bob-Pilot Francesco Friedrich hat das dritte Weltcup-Double im Olympia-Winter eingefahren und bleibt auf seiner Heimbahn in Altenberg seit Januar 2018 ungeschlagen. Nach seinem siegreichen Rennen im kleinen Schlitten gewann der Doppel-Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg am Sonntag auch den Viererbob-Wettbewerb.

Mit 0,67 Sekunden Vorsprung raste er mit seiner Crew Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller zum Sieg vor dem Österreicher Benjamin Maier. Dritter wurde der Russe Rostislaw Gaitjukewitsch. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Johannes Lochner verbesserte sich von Rang neun noch auf Platz vier. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach landete auf Rang acht.

Zuvor war die Siegesserie der Winterbergerin Laura Nolte im Zweierbob gerissen. Nach der Führung im ersten Durchgang wurde die WM-Dritte mit Anschieberin Debora Levi im Finallauf von US-Pilotin Kaillie Humphries noch abgefangen. Dritte wurde die Kanadierin Christine de Bruin vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki, die mit Ann-Christin Strack fuhr.

Doppelerfolg für deutsche Rodlerinnen - Taubitz vor Geisenberger

Erster Sieg für Julia Taubitz, erster Podestplatz für Natalie Geisenberger: Beim dritten Rodel-Weltcup des Olympia-Winters haben sich Deutschlands größte Hoffnungsträgerinnen mit einem Doppelerfolg zurückgemeldet. Weltmeisterin Taubitz gewann am Sonntag in Sotschi vor Olympiasiegerin Geisenberger. Kendija Aparjode aus Lettland wurde Dritte.

"Es war jetzt an der Zeit, dass mal ein Ergebnis kommt", sagte Geisenberger: "Und es ist ein brutaler Druck abgefallen, weil ich auch in Sachen Olympiaqualifikation damit einen Schritt weitergekommen bin."

Gute Ergebnisse sind mit Blick auf die Winterspiele in Peking (4. bis 20 Februar) auch für die hoch dekorierte Geisenberger wichtig, weil innerhalb des ausgeglichenen deutschen Frauenteams ein hoher Konkurrenzdruck herrscht. Für Geisenberger, die im vergangenen Jahr erstmals Mutter wurde, war bislang ein achter Platz das beste Saison-Ergebnis gewesen.

Zwei Monate vor Olympia scheinen die deutschen Frauen damit auf einem sehr guten Weg, denn auch Anna Berreiter (Berchtesgaden) bestätigte ihre starke Frühform. Die Sportsoldatin, die eine Woche zuvor an gleicher Stelle überraschend gewonnen hatte, wurde am Sonntag Vierte. Dajana Eitberger (Ilmenau) verpatzte ihren ersten Durchgang, als Schnellste des zweiten Laufs schaffte sie es aber immerhin noch auf Rang neun.

Bei den Männern hatte am Samstag erneut nur Johannes Ludwig überzeugt. Der Olympia-Dritte, der beide bisherigen Weltcups gewonnen hatte, landete auf dem zweiten Platz hinter Kristers Aparjods aus Lettland. Der einstige Dominator Felix Loch kam trotz eines starken zweiten Durchgangs lediglich auf Rang sechs. Bei den Doppelsitzern verpassten Toni Eggert und Sascha Benecken als Zweite knapp den Sieg.

Auch im nicht-olympischen Sprint gab es in Sotschi am Sonntag nur einen deutschen Erfolg. Taubitz gewann das Kurzdistanz-Rennen der Frauen über nur einen Lauf. Die Männer verpassten geschlossen das Podest, im Doppel holten Robin Geueke/David Gamm immerhin den dritten Platz.

Siegesserie gerissen - Nolte Zweite im Zweierbob-Weltcup

Die Siegesserie der Winterbergerin Laura Nolte im Zweierbob-Weltcup ist gerissen. Nach zwei Erfolgen musste sie sich am Sonntag in Altenberg mit Anschieberin Deborah Levi (SC Potsdam) geschlagen geben. Nach der Führung im ersten Durchgang wurde die WM-Dritte im Finallauf von US-Pilotin Kaillie Humphries noch abgefangen. Die gebürtige Kanadierin Humphries, die in dieser Woche die US-Staatsbürgerschaft erhielt, setzte sich mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung durch. Dritte wurde die Kanadierin Christine de Bruin vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki, die mit Ann-Christin Strack (BC Stuttgart) fuhr. Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kam mit Kira Lipperheide (TV Gladbeck) hinter den Chinesinnen auf Rang zehn.

Deutsche Langlauf-Staffel bei Peking-Generalprobe auf Platz sieben

Die deutschen Skilanglauf-Staffeln haben gute Generalproben für die Olympischen Winterspiele in Peking abgeliefert. In Lillehammer lief das Frauen-Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) im einzigen Mannschaftswettbewerb der Weltcup-Saison über 4x5 km lange um Platz vier, ehe Schlussläuferin Victoria Carl im Finale die Kraft ausging.

Rang sieben gab es letztlich für das deutsche Quartett mit Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Laura Gimmler (Oberstdorf), Pia Fink (Bremelau) und Carl (Zella-Mehlis) mit 40,4 Sekunden Rückstand auf Sieger Russland. In der bereinigten Olympia-Rangliste (nur eine Staffel pro Nation) war Deutschland Sechster. Deutschland II um die Oberstdorferin Sofie Krehl kam auf Platz neun (+2:39,0 Minuten)

Zuvor hatten die deutschen Männer ebenfalls Platz sieben und in der bereinigten Rangliste Rang fünf belegt. Jonas Dobler (Traunstein), Lucas Bögl (Gaißach), Friedrich Moch (Isny) und Janosch Brugger (Schluchsee) lagen nach 4x7,5 km - bei großen Meisterschaften werden 4x10 km gelaufen - 58,5 Sekunden hinter Sieger Norwegen I zurück, der sich mit Topstar Johannes Hösflot Kläbo vor Russland II und Norwegen II durchsetzte.

Der Rückstand des deutschen Teams auf Italien, das den Bronzerang der bereinigten Wertung belegte, betrug nur 3,2 Sekunden.

+++++4. Dezember 2021+++++

Annika Morgan schreibt deutsche Snowboard-Geschichte

Annika Morgan hat deutsche Snowboard-Geschichte geschrieben. Die 19-Jährige aus Miesbach flog als herausragende Dritte beim Weltcup in Steamboat Springs/USA als erste Athletin von Snowboard Germany auf ein Big-Air-Podium. Mit ihren 132,25 Punkten musste sich Morgan nur der Japanerin Reira Iwabuchi (178,25) und Olympiasiegerin Anna Gasser aus Österreich (148) geschlagen geben.

"Im Finale zu sein und dann auch noch erstmals aufs Podium zu kommen - ich kann's gar nicht glauben, es ist ein Traum wirklich geworden", sagte sie.

Vor dem dritten Final-Run war Morgan nur Achte und damit Letzte, setzte dann aber ein echtes Ausrufezeichen in den Schnee: Sie stand einen "Backside 1080", den sie in der Qualifikation erstmals überhaupt in einem Wettbewerb hervorgeholt hatte - mit einem kleinen Schönheitsfehler: Sie überdrehte den Sprung bei der Landung minimal. Aber es reichte dennoch fürs "Stockerl".

Dabei nahm das Finale für Morgan, schon Drittbeste der Quali, einen denkbar schlechten Anfang. Im ersten Run stürzte sie und erhielt keine Wertung. So stand sie im zweiten Durchgang unter Druck, werden für die Gesamtwertung doch die beiden besten Läufe gezählt. Morgan, die bereits für Olympia qualifiziert ist, stand aber ihren "Cab Double Cork 900", also zweieinhalb Drehungen, rückwärts angefahren.

Friedrich wehrt Angriff von Lochner im Zweierbob ab

Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat den Angriff von Teamkollege Johannes Lochner abgewehrt und den dritten Sieg im dritten Zweierbob-Weltcuprennen geholt. Der Doppel-Olympiasieger lag am Samstag mit Anschieber Alexander Schüller auf seiner Heimbahn in Altenberg nach Lauf eins noch 0,16 Sekunden hinter Lochner, drehte dann aber auf und hatte am Ende 24 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den für Stuttgart startenden Berchtesgadener, der mkt Christopher Weber fuhr. Dritter wurde der Russe Rostislaw Gaitiukewich. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach landete mit Matthias Sommer auf Platz fünf und verbuchte somit die bislang beste Saisonplatzierung.

Ludwig wird Zweiter in Sotschi

Rennrodler Johannes Ludwig hat beim dritten Weltcup in Sotschi den dritten Einzelsieg in Folge verpasst, behält aber die Führung im Gesamtweltcup. Der 35 Jahre alte Oberhofer fuhr am Samstag auf Rang zwei hinter dem Letten Kristers Aparjods. Ludwig, der zur Halbzeit auf Platz vier gelegen hatte, verbesserte sich in Bahnrekordzeit im zweiten Durchgang und verfehlte den Sieg nur knapp.

„Ich bin mit dem zweiten Platz superhappy. Es waren Kleinigkeiten, die über den Sieg entschieden haben, von denen waren es im ersten Durchgang bei mir aber ein paar zu viel“, sagte Ludwig.

Dritter wurde der Italiener Dominik Fischnaller. Der zweimalige Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden fuhr dank einer stark verbesserten zweiten Fahrt von Rang zwölf auf sechs. Max Langenhan wurde Siebter. Die weiteren deutschen Fahrer verpassten die Top Ten: Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) wurde 21., Chris Eißler (Zwickau) beendete das Rennen als 22.

Am nächsten Wochenende starten die Rodler beim vierten Weltcup der Saison in Altenberg erstmals in Deutschland.

Langläuferin Carl stark in Lillehammer

Die deutschen Skilangläuferinnen haben sich auch auf der zweiten Weltcup-Station im Olympia-Winter in starker Frühform präsentiert. In Lillehammer lief Victoria Carl (Zella-Mehlis) beim Sieg der Schwedin Frida Karlsson über 10 km im freien Stil auf Platz elf (+0:42,8 Minuten) und verpasste ihre zweite Top-10-Platzierung im dritten Distanzrennen knapp.

Katharina Hennig (Oberwiesenthal) in der Vorwoche in Ruka Dritte im Klassik-Zehner, kam auf Rang 13 (+0:44,5). Sofie Krehl (Oberstdorf) überzeugte mit Platz 20 (+1:19,5).

Ihren 97. Weltcupsieg verpasste Norwegens Starläuferin Therese Johaug, die sich ihrer neuen Hauptkontrahentin Karlsson um 0,3 Sekunden geschlagen geben musste. Johaug (33) hat damit zwei von drei Distanzrennen gegen die elf Jahre jüngere Schwedin verloren.

Die deutschen Männer konnten die Topplatzierungen vom Auftakt in Ruka nicht bestätigen. Lucas Bögl (Gaißach), vergangene Woche in Abwesenheit zahlreicher Spitzenkräfte Siebter, kam diesmal über die 15 km nur auf Platz 30. Bester DSV-Starter war Jonas Dobler (Traunstein) auf Platz 18.

Der Sieg ging an den Norweger Simen Hegstad Krüger. Die Gastgeber zeigten beim Heimspiel mit sieben Läufern unter den besten neun ihre ganze Stärke.

Eggert/Benecken auf Platz zwei

Die deutschen Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken haben beim dritten Rodel-Weltcup den zweiten Saisonsieg knapp verpasst, aber die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Das Thüringer Duo kam am Samstag beim zweiten Weltcuprennen in Sotschi nacheinander auf Rang zwei hinter den Russen Andrej Bogdanow und Juri Prochorow. „Wir konnten uns deutlich steigern im Vergleich zur Vorwoche. Damit bin ich sehr zufrieden“, sagte Benecken.

Dritte wurden die Letten Andris und Juris Sics. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen auf Rang fünf. Das Winterberger Duo Robin Geueke/David Gamm musste sich nach einem Sturz im zweiten Lauf mit Rang 15 begnügen.

Nolte Dritte im Monobob

Die Winterbergerin Laura Nolte ist auch im dritten Monobob-Saisonrennen aufs Podium gefahren. Die WM-Dritte im Zweier- und Mono-Bob kam am Samstag auf dem anspruchsvollen Eiskanal in Altenberg auf Rang drei. Den Sieg sicherte sich die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA vor der der Kanadierin Cynthia Appiah. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki kam nach einem Sturz im zweiten Lauf auf Rang zwölf. Sie hatte jedoch Glück, denn ihr Schlitten richtete sich in der nächsten Kurve wieder auf. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen landete direkt hinter ihr auf Platz 13.

Beckert schafft Olympia-Norm bei Weltrekord-Show

Patrick Beckert hat zum Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups in Salt Lake City mit einem erneuten Top-Ten-Resultat seine gute Form bewiesen. Der bereits über 10 000 Meter für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifizierte Erfurter wurde am Freitag in 6:12,056 Minuten Siebter über 5000 Meter und erreichte sein bestes Saisonresultat.

Den Sieg auf dem Olympic Oval sicherte sich der Schwede Nils van der Poel, der in 6:01,566 Minuten den Weltrekord von Ted-Jan Bloemen um rund 0,3 Sekunden verbesserte. Der Kanadier belegte nur Rang acht noch hinter Beckert, der zuletzt als Achter beim Weltcup im norwegischen Stavanger über 10 000 Meter bereits für das beste deutsche Ergebnis gesorgt hatte.

Über 500 Meter hatte zuvor Joel Dufter als bester Deutscher Platz zehn in der B-Gruppe belegt. In 34,582 Sekunden lief der Inzeller persönliche Bestleistung. Das 3000-Meter-Rennen der Frauen entschied die Niederländerin Irene Schouten in 3:52,899 Minuten für sich. Die Berlinerin Claudia Pechstein ging in der B-Gruppe über diese Distanz erst in der Nacht zum Samstag an den Start.

Siege für deutsche Skeletonis

Axel Jungk aus Oberbärenburg hat die Siegesserie von Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer in Altenberg beendet. Beim Weltcup siegte Jungk am Freitagabend dank eines famosen zweiten Durchgangs in 1:51,71 Minuten. Er erfüllte mit der dritten Platzierung unter den besten Acht die Qualifikations-Kritierien des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) für die Olympischen Winterspiele in Peking.

Nach Durchgang eins hatte Grotheer, der in den vergangenen zwei Jahren in Altenberg jeweils zu WM-Gold fuhr, mit dem Bahnrekord von 55,77 Sekunden noch geführt. Am Ende hatte der Thüringer 0,11 Sekunden Rückstand auf Jungk. Dritter wurde der Lette Martins Dukurs. Alexander Gassner vom BSC Winterberg landete auf Platz sechs.

„Ich bin zufrieden, dass ich gewonnen habe, wenn ich mit den Läufen zufrieden wäre, wäre auch was verkehrt. Im ersten Lauf hatte ich in Kurve 14/15 einen fatalen Fehler“, meinte Jungk und war traurig, dass seine zahlreichen Fans aufgrund der Corona-Pandemie nicht an der Bahn sein konnten.

Die viermalige Weltmeisterin Tina Hermann vom WSV Königssee fuhr ihren ersten Saisonsieg ein - ebenfalls mit Bahnrekord. Sie schraubte ihre eigene Bestmarke auf 57,52 Sekunden. Zweite wurde die Russin Alina Tararichenkowa vor der Österreicherin Janine Flock. „Natürlich habe ich mir nach Igls schon Gedanken gemacht, es war erbärmlich und schlecht, auch fahrerisch. Ich wusste, dass es jetzt es auf Bahnen geht, die ich mag und die besser stehen“, sagte Hermann.

Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland landete auf Rang neun und muss nach den Plätzen 11 und 21 in Innsbruck/Igls weiter um die Olympia-Qualifikaktion kämpfen. Da kommt ihr der nächste Weltcup im Sauerland gelegen. „Ich weiß, was ich kann in Winterberg, kenne jede Kurve in- und auswendig, da fühle ich mich unterwegs am sichersten“, sagte Lölling.

Nowak Achte in der Nordischen Kombination

Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak hat für das erste Top-Ten-Ergebnis einer deutschen Kombiniererin im Weltcup gesorgt. Die 19-Jährige landete im norwegischen Lillehammer nach einer Aufholjagd auf Rang acht. Gyda Westvold Hansen und Mari Leinan Lund sorgten wie schon Ende Februar bei der WM in Oberstdorf für einen norwegischen Doppelsieg.

Nowag (Sohland) ging nach einem Sprung auf 84,0 m als Elfte in die Loipe, nach fünf Kilometern hatte sie 2:23,9 Minuten Rückstand auf Weltmeisterin Westvold Hansen. Cindy Haasch (Ruhla), bei der WM Ende Februar als Elfte beste Deutsche, belegte den zwölften Rang, die ehemalige Skispringerin Svenja Würth folgte auf Position 15. Insgesamt waren nur 27 Frauen am Start.

Im vergangenen Winter hatte es erstmals einen Weltcup für Frauen gegeben, der Wettbewerb in Ramsau blieb wegen Corona aber der einzige der gesamten Saison. Die damalige Gewinnerin Tara Geraghty-Moats (USA) ist inzwischen zum Biathlon gewechselt.

Im Februar hatten die Kombiniererinnen in Oberstdorf ihre WM-Premiere gefeiert, für 2026 hoffen sie auf eine Olympia-Premiere.

+++ 28. November +++

Friedrich setzt Siegesserie fort

Viertes Rennen, vierter Sieg: Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat seinen Triumphzug in der olympischen Saison eindrucksvoll fortgesetzt. Der Rekordweltmeister fuhr einen Tag nach seinem Erfolg im Zweier der Konkurrenz erneut davon und siegte in Innsbruck-Igls im Vierer vor Oskars Kibermanis (Lettland/+0,28 Sekunden) und dem Kanadier Justin Kripps (+0,33).

Johannes Lochner (Stuttgart/+0,43), der am Samstag im Zweier den deutschen Doppelsieg komplettiert hatte, rutschte nach Platz zwei im ersten Lauf noch auf Rang sieben ab.

Friedrich, für den es der 56. Weltcupsieg war, ist großer Favorit in der Olympia-Saison. Der Sachse ist seit fünf Großereignissen ungeschlagen. Im Vorjahr gewann er neben WM-Gold im Zweier und Vierer zudem alle Weltcup-Rennen bis auf eines, damals hatte Lochner in Innsbruck die Nase vorn gehabt.

Zuvor hatte Laura Nolte ihren zweiten Saisonsieg im Zweier gefeiert. Die WM-Dritte aus Winterberg gewann mit Anschieberin Deborah Levi wie schon am vergangenen Wochenende vor Vizeweltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,06 Sekunden) und der Kanadierin Christine de Bruin (+0,15).

Den Erfolg des Tages feierte jedoch Sprinterin Alexandra Burghardt bei ihrem Debüt im Eiskanal als Anschieberin von Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof). Die 27 Jahre alte Burghardt, eigentlich auf den 100 m und einer Tartanbahn zuhause, fuhr mit Jamanka auf Platz vier (+0,34).

Insgesamt stehen bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) acht Weltcupstationen, vier davon in Deutschland, im Rennkalender.

Skilanglauf: Carl auf Rang 21 - nächster Sieg für Dahlqvist

Die deutschen Skilangläuferinnen sind auch im zweiten Weltcup-Sprint des Olympiawinters ohne Top-Platzierung geblieben. Beim zweiten Saisonsieg der Schwedin Maja Dahlqvist belegte Victoria Carl (Zella-Mehlis) im norwegischen Lillehammer den 21. Platz, Pia Fink (Bremelau) landete auf Rang 24 ebenfalls in den Punkten. Die übrigen deutschen Teilnehmerinnen scheiterten bereits in der Qualifikation.

Bei den Männern ging das DSV-Team wie schon eine Woche zuvor beim Sprint in Ruka gänzlich leer aus, der einzige Starter Janosch Brugger (Schluchsee) belegte in der Qualifikation Rang 55. Der Sieg ging an Dreifach-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo aus Norwegen.

Langläufer Bögl nutzt Kälte-Absagen der Stars

Skilangläufer Lucas Bögl hat in der Eiseskälte von Ruka das Fehlen zahlreicher Stars genutzt und mit dem besten Weltcup-Ergebnis seiner Karriere das Olympia-Ticket gelöst. Der 31-Jährige aus Gaißach stürmte im Verfolgungsrennen über 15 km auf Rang sieben und erfüllte damit die Norm für Peking 2022. Gleiches gilt für Jonas Dobler, dem als 14. zum zweiten Mal die halbe Norm gelang.

Das gesamte norwegische Team um Dreifach-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo verzichtete wegen der Kälte in Finnland auf einen Start. "Es ist bitterkalt. Die Gesundheit geht vor, wir riskieren keine Krankheit", sagte Langlaufchef Espen Bjervig der norwegischen Zeitung VG. Am frühen Sonntag waren in dem Ort nahe des Polarkreises 20 Grad unter Null gemessen worden.

Rang eins ging an Alexander Bolschunow, der nach 35:23,7 Minuten einen russischen Vierfachsieg anführte. Auch Lokalmatador Iivo Niskanen, der am Freitag zum Saisonstart den Sprint gewonnen hatte, und der viermalige Olympiasieger Dario Cologna (Schweiz) gingen nicht in die Loipe. Das Frauen-Rennen über 10 km war zuvor von 10.20 Uhr auf 13.45 Uhr MEZ verschoben worden.

Rodel-Staffel auf Platz zwei

Die deutsche Team-Staffel hat beim zweiten Rennrodel-Weltcup der Saison in Sotschi den ersten Podestplatz erreicht. In der Besetzung Anna Berreiter, Johannes Ludwig und Tobias Wendl/Tobias Arlt kam das Team am Sonntag auf Rang zwei hinter Russland und vor Lettland ins Ziel. Vor einer Woche in China beim Weltcup-Auftakt hatte die deutsche Mannschaft noch abgeschlagen den siebten Rang belegt.

Doppelsieg für deutsche Bobfahrerinnen – Burghardt gelingt Debüt im Kanal

Bob-Pilotin Laura Nolte hat auch beim zweiten Weltcup-Rennen ihre gute Form unter Beweis gestellt. Die WM-Dritte aus Winterberg gewann in Innsbruck-Igls im Zweier mit Anschieberin Deborah Levi wie schon am vergangenen Wochenende vor Vizeweltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,06 Sekunden) und der Kanadierin Christine de Bruin (+0,15).

"Es fühlt sich sehr gut an", sagte Nolte: "Heute war es noch einmal ein bisschen schwieriger und enger, weil die Startzeiten auch sehr eng beieinander waren. Am Ende sind wir froh, dass es gereicht hat."

Für Nolte, die ihre Führung aus dem ersten Lauf souverän verteidigte, war es der sechste Weltcupsieg. Kalicki schob sich nach Rang drei im zweiten Lauf zusammen mit Leonie Fiebig mit einer Laufbestzeit noch an de Bruin vorbei.

Den Erfolg des Tages feierte jedoch Sprinterin Alexandra Burghardt bei ihrem Debüt im Eiskanal als Anschieberin von Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof). Die 27 Jahre alte Burghardt, eigentlich auf den 100 m und einer Tartanbahn zuhause, fuhr mit Jamanka auf Platz vier (+0,34). "Wir konnten uns gut verbessern. Es ist noch alles recht neu, aber ich denke, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben", sagte Burghardt, die sich bei weiteren guten Leistungen Hoffnungen auf eine Teilnahme bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) machen darf.

Am Samstag hatte bei den Männern Dominator Francesco Friedrich mit seinem zweiten Erfolg im Zweier seine Vormachtstellung untermauert. Nolte fuhr im Monobob als Zweite aufs Podest.

Insgesamt stehen bis Olympia acht Weltcupstationen, vier davon in Deutschland, im Rennkalender. Am kommenden Wochenende ist der Weltcup in Altenberg zu Gast.

Ludwig siegt vor Loch

Die deutschen Rennrodler haben mit einer unglaublichen Aufholjagd einen nicht mehr für möglich gehaltenen Doppeltriumph in Sotschi gefeiert. Eine Woche nachdem Johannes Ludwig einen deutschen Dreifachsieg beim Auftakt in China angeführt hatte, feierte der Olympia-Dritte trotz eines völlig misslungenen ersten Laufs den zweiten Sieg im zweiten Weltcup-Rennen vor Vorzeigerodler Felix Loch (Berchtesgaden/+0,158 Sekunden).

Ludwig, der zur Halbzeit auf Platz 20 gelegen hatte, rief sein ganzes Potenzial im zweiten Durchgang mit deutlicher Laufbestzeit ab und verbesserte sich um sagenhafte 19 (!) Plätze.

Der zweimalige Einsitzer-Olympiasieger Loch stürmte ebenfalls dank einer stark verbesserten zweiten Fahrt von Rang 15 aufs Podium. Max Langenhan (Friedrichroda/+0,394) krönte die deutsche Aufholjagd und fuhr vom zwischenzeitlichen 26. Platz noch auf Platz vier.

Die weiteren deutschen Fahrer verpassten die Top Ten: Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) wurde 18. (+0,785), Chris Eißler (Zwickau) beendete das Rennen als 23. (+1,015). Zum Abschluss des zweiten Weltcup-Wochenendes steht eine Team-Staffel auf dem Programm.

Bis zu den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) sind insgesamt neun Weltcup-Stationen im Rennkalender.

+++ 27. November +++

Hennig überraschend Langlauf-Dritte

Die deutsche Langläuferin Katharina Hennig hat im finnischen Ruka für eine Überraschung gesorgt. Über die zehn Kilometer in der klassischen Technik belegte die 25 Jahre alte Oberwiesenthalerin am Samstag den dritten Platz und musste sich nur Frida Karlsson (Schweden) und Therese Johaug (Norwegen) geschlagen geben. Auf die sonst über die Langstrecke so dominante Johaug fehlten Hennig in ihrer Lieblingsdisziplin nur 1,5 Sekunden. Teamkollegin Victoria Carl kam auf den elften Platz.

„Ich bin superhappy. Die Ski waren einfach top, ich hatte richtige Raketen unter den Füßen. Aber das hätte ich im Leben nicht erwartet“, sagte Hennig, die nach der Zielüberfahrt erschöpft zu Boden sackte, später im ZDF. Mit der Kälte sei sie „sehr gut“ zurechtgekommen, erklärte Hennig bei minus 16 Grad in Ruka. „Damit hat keiner im Team gerechnet“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Zuvor hatte bei den Männern Iivo Niskanen das 15-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik gewonnen. Bester Deutscher war Jonas Dobler, der mit Rang 15 die halbe Olympia-Norm für Peking erfüllte.

Friedrich gewinnt vor Lochner Zweierbob-Weltcup in Innsbruck

Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat wie schon in der Vorwoche den Zweierbob-Weltcup in Innsbruck/Igls vor Johannnes Lochner gewonnen - diesmal jedoch mit einem anderen Anschieber. Der Doppel-Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg fuhr am Samstag mit Thorsten Margis zu seinem insgesamt 55. Weltcup-Sieg. Auch der für Stuttgart startende Berchtesgadener Johannes Lochner wechselte seinen Anschieber aus und hatte nach zwei Läufen mit Christian Rasp 0,36 Sekunden Rückstand auf den Ausnahmepiloten aus Sachsen.

Dritter bei leichtem Schneefall wurde der Kanadier Justin Kripps, der in Pyeongchang mit Friedrich zeitgleich Olympiasieger geworden war. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach landete mit Matthias Sommer auf Platz sechs.

Berreiter gewinnt Rodel-Weltcup in Innsbruck - Taubitz patzt

Rodlerin Anna Berreiter (Berchtesgaden) hat ihre starke Frühform im Olympia-Winter untermauert und ein Ausrufezeichen gesetzt. Die 22 Jahre alte Sportsoldatin siegte beim zweiten Weltcup im russischen Sotschi und feierte den dritten Triumph ihrer Karriere. Bereits vergangenes Wochenende hatte Berreiter auf der Olympia-Bahn in China mit einem vierten Platz überzeugt. Zweite im Sliding Center Sanki wurde Kendija Aparjode (Lettland/+0,107 Sekunden) vor der Russin Wiktorija Demtschenko (+0,268).

Berreiter profitierte von einem verpatzten Lauf von Demtschenkos Landsfrau Jekaterina Katnikowa, die nach dem ersten Durchgang vor Berreiter in Führung gelegen hatte. "Das Fazit ist positiv, nach einem für mich durchaus überraschenden Weltcup-Sieg. Ich habe zwei gute Läufe ins Ziel gebracht und kann zufrieden sein", sagte Berreiter.

Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal/+0,464) konnte ihren zweiten Platz aus Peking nicht bestätigen, kämpfte sich aber nach einem völlig missglückten ersten Lauf noch von Rang 19 auf neun. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach/+0,448) rehabilitierte sich nach ihrem Sturz beim Auftakt in China, bei dem sie sich Prellungen zugezogen hatte, und fuhr auf Rang acht. Besser lief es für Dajana Eitberger (Ilmenau), die wie schon zum Auftakt Fünfte wurde.

Bis zu den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) stehen insgesamt neun Weltcup-Stationen im Rennkalender.

Nolte im Monobob Zweite in Innsbruck - Jamanka erneut weit zurück

Die WM-Dritte Laura Nolte hat ihren starken ersten Eindruck im Monobob bestätigt. Die Winterbergerin, die zum Auftakt vergangene Woche Dritte geworden war, landete als beste deutsche Fahrerin in Innsbruck-Igls auf Platz zwei mit fünf Hundertstelsekunden Rückstand. In der jungen Disziplin werden bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) erstmals olympische Medaillen vergeben.

"Ich war total zufrieden heute mit beiden Fahrten", sagte Nolte, die nach dem ersten Durchgang noch auf Rang sechs gelegen hatte: "Im ersten Lauf hat es ein bisschen am Start gefehlt und deswegen wusste ich, dass ich mit einem guten Start am zweiten Lauf weiter nach oben fahren kann."

Den Sieg am Samstag sicherte sich nach zwei tadellosen Läufen Elana Meyers Taylor (USA). Damit warten die deutschen Frauen in der World Series weiter auf den ersten Sieg in dieser Disziplin.

Pyeongchang-Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof/+0,91 Sekunden) und Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,65) hatten wie schon am Auftaktwochenende, das ebenfalls im Eiskanal in Innsbruck stattgefunden hatte, große Probleme und mussten sich mit den enttäuschenden Plätzen 16 und zwölf begnügen.

Im Vorjahr hatten die deutschen Pilotinnen in der ersten Saison der Mono-Weltserie, die nicht Teil des Weltcups ist, lediglich drei zweite sowie zwei dritte Plätze verbucht. Bei der WM in Altenberg hatte Nolte zudem Bronze hinter Teamkollegin Stephanie Schneider geholt, die in dieser Saison nicht den Sprung ins Weltcup-Team geschafft hat.

Dritter Platz für Doppelsitzer Wendl/Arlt beim Weltcup in Sotschi

Die deutschen Rodel-Doppelsitzer haben beim zweiten Saisonrennen den zweiten Sieg verpasst. Eine Woche nach dem Auftakterfolg der Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) auf der Olympia-Bahn in China fuhren die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee/+0,229 Sekunden) im Sliding Center Sanki im russischen Sotschi als beste Deutsche auf Platz drei.

Den Sieg sicherten sich die lettischen Brüder Andris und Juris Sics vor den Russen Andrei Bogdanow/Juri Prochorow (+0,120). Eggert/Benecken (+0,234) verpassten das Podest als Vierte. Das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm (Winterberg/+0,870) wurde wie schon am vergangenen Wochenende Sechster.

Beim Saisonauftakt in Peking hatten Wendl/Arlt noch nach ihrer Form gesucht und waren mit deutlichem Rückstand nur Neunte geworden. Vor den Wettkämpfen hatte ein positiver Corona-Test von Arlt für Aufregung gesorgt. Die zwei folgenden Tests brachten dann ein negatives Resultat hervor.

Skilangläufer Dobler auf Rang 15 - Niskanen siegt mit Rekord

Skilangläufer Jonas Dobler hat im ersten Distanzrennen des Olympia-Winters für einen Achtungserfolg gesorgt. Der 30-Jährige aus Traunstein lief beim Weltcup im finnischen Ruka über 15 km auf den 15. Platz und erfüllte die halbe Olympia-Norm. Für einen Heimsieg sorgte der zweimalige Olympiasieger Iivo Niskanen, der als erster Athlet zum vierten Mal ein Distanzrennen an ein und demselben Weltcuport gewann.

"Ich bin sehr zufrieden, das war ein sehr gelungener Einstand. Besser kann man es sich nicht wünschen. Es hat Spaß gemacht", sagte Dobler, der im Ziel des Einzelstart-Rennens 1:12,5 Minuten Rückstand auf Niskanen hatte. Der Lokalmatador hatte in Ruka schon 2014, 2016 und 2019 gewonnen, diesmal siegte er nach 33:08,6 Minuten im klassischen Stil vor den Russen Alexej Tscherwotkin (+8,3 Sekunden) und Alexander Bolschunow (+14,1).

Hinter Dobler liefen auch Lucas Bögl (Gaißach/19.) und Friedrich Moch (Isny/25.) in die Punkte.

+++++26. November 2021+++++

Deutsche Curlerinnen holen EM-Bronze

Die deutschen Curlerinnen haben bei der EM in Lillehammer die Bronzemedaille gewonnen. Das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) setzte sich am Freitag im Spiel um Platz drei gegen Russland mit 9:6 durch. Für die deutschen Frauen ist es die sechste Bronzemedaille bei einer EM, zuletzt belegten sie 2018 in Schweden den dritten Rang.

Die deutschen Männer um Skip Sixten Totzek (Rastatt) waren mit sechs Niederlagen aus neun Spielen als Vorrundenachter ausgeschieden.

Jentsch und Totzek hatten bei der WM im vergangenen April und Mai die Chance auf die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) liegen lassen. Sie haben bei ihren jeweiligen Qualifikationsturnieren im Dezember aber noch die Möglichkeit, sich einen der drei letzten Plätze für die beiden Zehnerfelder in China zu sichern.

Grotheer einer von drei Siegerin in Ingls

Im wohl spannendsten Weltcup-Rennen überhaupt ist Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer in Innsbruck/Igls zeitgleich mit dem Chinesen WenqiangGeng und dem Briten Matt Weston auf Rang eins gefahren. Drei Sieger in einem Rennen sind ein Novum. Grotheer, der am Freitag im Finallauf die schnellste Zeit fuhr, hat nach Platz drei in der Vorwoche damit bereits die Qualifikation für Olympia in Peking geschafft. Der Skeletoni vom BRC Thüringen übernahm zudem die Führung im Gesamt-Weltcup. „Es ist echt der Hammer, hier in Innsbruck auf einer Starterbahn gewonnen zu haben. Ich fühle mich momentan mental sehr gut und habe den Schlitten in der Bahn richtig fliegen lassen“, sagte Grotheer.

Fünfter wurde am Freitag auf dem Olympia-Eiskanal am Patscherkofel Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg. „Ärgerlich ist es, wenn es immer so knapp ist, wenn man sieht, die Nähe zur Weltspitze ist da und man kann vorne mit dabei sein“, sagte Jungk. Alexander Gassner vom BSC Winterberg landete bei leichtem Schneefall auf Rang 21.

+++++23. November 2021+++++

Shorttrackerin Seidel verpasst Olympia-Qualifikation über 1500 m

Shorttrackerin Anna Seidel (Dresden) hat das Olympiaticket über 1500 m verpasst. Die Vize-Europameisterin über diese Strecke schied am Donnerstag beim vierten und letzten Weltcup im niederländischen Dordrecht im Viertelfinale als Vierte aus. Für einen Peking-Start auf dieser Strecke hätte sie in der Gesamtwertung mindestens Platz 15 belegen müssen.

Zum Weltcupauftakt in Peking hatte Seidel nach langer Verletzungspause als Neunte ihr bisher bestes Saisonergebnis auf dieser Strecke erreicht und die Nominierungs-Anforderungen zur Hälfte erfüllt. In Dordrecht ist Seidel noch über 1000 m am Freitag am Start.

+++++21. November 2021+++++

Friedrich gewinnt auch im Vierer

Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat seine Ausnahmestellung auch zu Beginn des Olympia-Winters mit einem Doppelerfolg untermauert. Einen Tag nach seinem Sieg im Zweier gewann der Rekordweltmeister am Sonntag auch das Vierer-Rennen beim Saisonstart in Innsbruck-Igls und führte vor Johannes Lochner (Stuttgart) erneut einen deutschen Doppelsieg an.

Lochner lag im Ziel zeitgleich mit Brad Hall aus Großbritannien. Den beiden Teams fehlten nach zwei Läufen 26 Hundertstel auf Friedrich, der von seinem guten Start profitierte und zwei starke Fahrten hinlegte. Christoph Hafer (Bad Feilnbach) kam hingegen noch nicht in Fahrt und verpasste wie schon beim Zweier-Rennen als 17. (+1,15 Sekunden) deutlich die Top Ten.

Bereits am Samstag hatte Friedrich im Zweier vor Lochner gelegen. Der 31-Jährige holte am Wochenende damit seine Weltcupsiege 53 und 54. Friedrich ist seit fünf Großereignissen ungeschlagen. Im Vorjahr gewann der Sachse neben WM-Gold im Zweier und Vierer alle Weltcup-Rennen bis auf eines, damals hatte Lochner in Innsbruck im kleinen Schlitten die Nase vorn gehabt.

Insgesamt stehen bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) acht Weltcupstationen, vier davon in Deutschland, im Rennkalender.

+++++21. November 2021+++++

Taubitz zweite auf Olympia-Bahn – Geisenberger stürzt

Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat beim Weltcup-Auftakt auf der Olympia-Bahn in China den Sieg knapp verpasst. Die Oberwiesenthalerin musste sich am Sonntag in Yanqing lediglich der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben und wurde Zweite (+0,106 Sekunden). Olympiasiegerin Natalie Geisenberger schaffte es nach einem Sturz im ersten Durchgang nur auf Rang 26 (+4,383).

Drei deutsche Starterinnen landeten unter den Top Fünf: Anna Berreiter (RC Berchtesgaden) belegte den starken vierten Platz (+0,772), Dajana Eitberger (Ilmenau) folgte dahinter auf Position fünf (+0,958). Die Österreicherin Lisa Schulte komplettierte das Podest als Dritte (+0,528).

Taubitz lag zur Halbzeit lediglich sieben Tausendstel hinter Egle, schaffte es nach einem schweren Fehler im zweiten Lauf aber nicht mehr, den Rückstand wettzumachen. Auch sie stürzte auf der selektiven Bahn beinahe, profitierte aber von ihrem hohen Tempo und rettete sich so mit einer starken Zeit ins Ziel.

Die 25-Jährige kam mit der neu errichteten Bahn im Yanqing National Sliding Center etwas besser zurecht als ihre Konkurrentin Geisenberger, die im unteren Drittel an der selben Stelle die Kontrolle über den Schlitten verloren hatte und ins Ziel gerutscht war. Laut ARD zog die 33-Jährige sich Prellungen zu.

Insgesamt machten die deutschen Rodlerinnen und Rodler einen starken Eindruck auf der Bahn, wo in zweieinhalb Monaten olympische Medaillen vergeben werden. Johannes Ludwig (Oberhof) hatte am Samstag bei den Männern einen deutschen Dreifachsieg angeführt, bei den Doppelsitzern triumphierten die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl).

Bis zu den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) stehen insgesamt neun Weltcup-Stationen im Rennkalender.

+++++21. November 2021+++++

Nolte gewinnt Weltcup-Auftakt im Zweier

Bob-Pilotin Laura Nolte hat den Weltcup-Auftakt des olympischen Winters in Innsbruck gewonnen. Die WM-Dritte aus Winterberg setzte sich beim Saisonstart mit Anschieberin Leonie Fiebig nach zwei Läufen vor Vizeweltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,17 Sekunden) und der Kanadierin Christine de Bruin (+0,29) durch.

Während Juniorenweltmeisterin Nolte ihre Führung aus dem ersten Lauf sicher behauptete und ihren fünften Weltcupsieg feierte, schob sich Kalicki im zweiten Durchgang mit Anabel Galander noch um zwei Plätze vor auf das Podium vor. Olympiasiegerin MariamaJamanka (Oberhof) belegte mit Anschieberin Kira Lipperheide zusammen mit Weltmeisterin Kaillie Humphries (USA) den geteilten vierten Platz (+0,30).

"Wir sind sehr zufrieden. Ich hatte im Training eigentlich ein paar Probleme, deswegen war ich mir nicht so sicher, wie es laufen wird", sagte Nolte, die bereits im Vorjahr an selber Stelle einen deutschen Dreifachsieg angeführt hatte. Jamanka haderte mit dem um nur eine Hundertstel verpassten Podest, war aber auch froh: "Es ist gut zu sehen, dass wir in Schlagweite sind."

Nolte hatte bereits am Samstag mit ihrem dritten Platz im Weltserien-Rennen im Monobob das beste deutsche Ergebnis eingefahren. In der noch jungen Disziplin werden bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) erstmals Medaillen vergeben.

Die Pilotinnen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) starteten auf der Olympia-Bahn von 1964 damit stark in den Winter. Am Vortag hatte bei den Männern auch Dominator Francesco Friedrich mit seinem Sieg im Zweier einen erfolgreichen Auftakt hingelegt.

Insgesamt stehen bis Olympia acht Weltcupstationen, vier davon in Deutschland, im Rennkalender. Am kommenden Wochenende sind erneut Rennen in Innsbruck angesetzt.

+++++20. November 2021+++++

5 3. Weltcupsieg – Friedrich beim Saisonstart in Innsbruck vorn

Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat seine Ausnahmestellung auch zu Beginn des Olympia-Winters bestätigt. Der Rekordweltmeister gewann am Samstag mit seinem Anschieber Alexander Schüller den Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls im Zweier vor dem Stuttgarter Johannes Lochner, der bereits 0,47 Sekunden zurücklag.

Für Friedrich, der von seinem starken Start profitierte und zwei nahezu perfekte Läufe hinlegte, war es der bereits 53. Weltcupsieg. Vizeweltmeister Lochner leistete sich auf der Olympia-Bahn von 1964 im ersten Lauf mehrere Fehler, kämpfte sich zusammen mit seinem Anschieber Florian Bauer im zweiten Durchgang aber noch einen Rang nach vorn.

Christoph Hafer schaffte es mit Christian Hammers nur auf den enttäuschenden 15. Platz (+1,21 Sekunden). Das Podium komplettierte Brad Hall aus Großbritannien (+0,63).

Friedrich geht als großer Favorit in die Olympia-Saison. Der Sachse ist seit fünf Großereignissen ungeschlagen. Im Vorjahr gewann er neben WM-Gold im Zweier und Vierer zudem alle Weltcup-Rennen bis auf eines, damals hatte Lochner in Innsbruck die Nase vorn gehabt.

Insgesamt stehen bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) acht Weltcupstationen, vier davon in Deutschland, im Rennkalender. Das Weltcup-Wochenende der Männer wird am Sonntag mit einem Rennen im Vierer, dem großen Schlitten, abgeschlossen.

Ludwig führt deutschen Rodel-Dreifachsieg auf der Olympia-Bahn an

Die deutschen Rennrodler haben einen glänzenden Start in den olympischen Winter hingelegt. Johannes Ludwig gewann den Weltcup-Auftakt auf der Olympia-Bahn in China und führte beim Saisonstart mit deutlichem Vorsprung einen deutschen Dreifachsieg an. Vorzeigerodler Felix Loch (Berchtesgaden) verbesserte sich am Samstag im zweiten Lauf noch auf den zweiten Platz (+0,854), Max Langenhan (Friedrichroda/+0,858) wurde Dritter.

Der Olympia-Dritte Ludwig bestätigte mit seinem insgesamt achten Weltcupsieg seine gute Form aus der Vorbereitung, wo er die teaminterne Selektion klar für sich entschieden hatte. Im nordöstlich von Peking gelegenen neu errichteten Yanqing National Sliding Center legte der 35-Jährige zwei nahezu fehlerfreie Läufe hin.

Der zweimalige Einsitzer-Olympiasieger Loch, der im Vorjahr mit Konstanz überzeugt und den Gesamtweltcup gewonnen hatte, leistete sich im ersten Durchgang einen Fahrfehler im letzten Drittel der tückischen Bahn. In seinem deutlich stärkeren zweiten Lauf holte der 32-Jährige aber noch vier Plätze auf. Langenhan lag nur vier Tausendstel hinter Loch.

Die weiteren deutschen Fahrer verpassten die Top Ten: Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) belegte den 15. Platz (+1,851), zwei Plätze dahinter reihte sich Chris Eißler (Zwickau) als 17. (+1,981) ein.

Bis zu den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) stehen insgesamt neun Weltcup-Stationen im Rennkalender.

Doppelsitzer Eggert/Benecken siegen auf Olympia-Bahn

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben den Saisonauftakt auf der Olympia-Bahn in China gewonnen und damit Hoffnung für die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr geweckt. Die Weltmeister fuhren am Samstag im Yanqing National Sliding Center mit komfortablem Vorsprung auf die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller (+0,209 Sekunden) und die lettischen Brüder Andris und Juris Sics (+0,429) zum Sieg.

75 Tage vor dem Beginn der Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) suchen Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) nach dem Corona-Wirbel um einen wohl falsch-positiven Test von Arlt hingegen noch nach ihrer Form. Die Olympiasieger wurden mit deutlichem Rückstand nur Neunte (+1,443) und landeten damit auch hinter den Winterbergern Robin Geueke/David Gamm (Winterberg), die den sechsten Platz (+1,116) belegten.

Vor den Wettkämpfen hatte ein positiver Corona-Test von Arlt für Aufregung gesorgt. Nach Angaben des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) war Arlt am vergangenen Dienstag positiv getestet worden, anschließende Proben bestätigten das Ergebnis aber nicht.

Laura Nolte Dritte im Monobob beim Saisonauftakt

Die Winterbergerin Laura Nolte ist beim ersten Monobob-Rennen der Saison mit deutscher Beteiligung auf Rang drei gefahren. Die WM-Dritte im Zweier- und Mono-Bob musste sich am Samstag auf dem Eiskanal in Innbruck/Igls nur den US-Pilotinnen geschlagen geben. Den Sieg sicherte sich Elana Meyers Taylor vor Kaillie Humphries. Dabei verpasste die 22-jährige Nolte Platz zwei nur um eine Hundertstelsekunde. Nach Lauf eins hatte die Winterbergerin noch zeitgleich mit Meyers Taylor auf Rang eins gelegen. Zweierbob-Olympiasiegerin MariamaJamanka vom BRC Thüringen kam vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki auf Rang elf. Die Disziplin Monobob feiert bei den Winterspielen im Februar in Peking Olympia-Premiere.

+++++19. November 2021+++++

Platz drei für SkeletoniGrotheer zum Weltcupauftakt

Alexander Tretjakow aus Russland hat den Weltcup-Auftakt im Skeleton für sich entschieden. Auf der ersten von insgesamt acht Stationen gewann der Russe in Innsbruck-Igls am Freitag nach zwei Läufen in der Gesamtzeit von 1:45,07 Minuten. Auf dem 1270 Meter langen Olympia-Eiskanal wurde der sechsmalige Weltmeister Martins Dukurs (0,07 Sekunden zurück) Zweiter vor Christopher Grotheer vom BRC Thüringen (0,16).

Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg belegte in 1:45,48 Minuten den vierten Platz, Alexander Gassner vom BSC Winterberg wurde in 1:45,64 Minuten Achter. Am kommenden Freitag tragen die Skeletoni ihr zweites Weltcup-Rennen ebenfalls in Innsbruck aus.

Dukurs hatte nach dem ersten Lauf mit 52,64 Sekunden noch vor Grotheer (52,73) sowie den beiden zeitgleichen Olympiasiegern Sungbin Yun und Tretjakow (52,74) in Führung gelegen, ehe der Russe im zweiten Lauf nicht mehr zu schlagen war.

Deutsche Eissprinter enttäuschen in Stavanger über 1000 Meter

Joel Dufter und Hendrik Dombek haben zum Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups in Stavanger über 1000 Meter nicht überzeugen können. Nachdem die beiden in der Vorwoche in Polen auf Platz 16 und 17 gerade noch Ränge belegt hatten, die zum Verbleib in der A-Gruppe gereicht hätten, wurden sie durch die Wahrnehmung von zwei Wildcards ausländischer Sprinter nun doch in der B-Kategorie ausgelost. Dort landete der EM-Dritte Dufter aus Inzell am Freitag in 1:10,23 Minuten auf Platz zwölf, der Münchner Dombek auf Rang 21 (1:10,57 Minuten). Wegen der geringen Punktzahlen in der Gesamtwertung wird es für die deutschen Eissprinter nun schwieriger, noch Tickets für die Olympischen Winterspiele in Peking zu erkämpfen.

+++++17. November+++++

Bob-Olympiasieger Lange sieht nur Francesco Friedrich als Goldkandidat bei den Winterspielen

Für den viermaligen Bob-Olympiasieger André Lange ist Francesco Friedrich der Top-Favorit auf die Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen in Peking. „Es gibt aus meiner Sicht nur einen, der Gold holen wird – und das ist er“, sagte der 48-Jährige der „Thüringer Allgemeinen“ (Freitag) vor dem Auftakt der Bob-Saison am Samstag in Innsbruck, „ich weiß nicht, wer ihm den Olympiasieg streitig machen könnte. Er hat das beste Gesamtpaket: Vom guten Start, über das Top-Material bis zum fahrerischen Können.“

Mit zwei weiteren Olympiasiegen würde der 31 Jahre alte Friedrich nach Goldmedaillen zu Lange, der seit 2018 die chinesischen Bobsportler auf die Spiele vorbereitet, aufschließen. Für Rekord-Weltmeister Friedrich, der schon 13 mal WM-Gold erkämpfte, zählen in diesem Winter auch nur Olympiasiege. Zudem zeigte sich der Ausnahmeathlet vom BSC Sachsen Oberbärenburg begeistert von der Bahn, auf der er bei den Testrennen im Oktober sowohl im Zweier- als auch im Viererbob triumphieren konnte.

+++++17. November+++++

Snowboardcrosser starten „Abenteuer“-Trip - Fischer verletzt

Mit einem fünfköpfigen Team brechen die deutschen Snowboardcrosser am Sonntag in die Olympia-Saison auf. Mit einem vom Weltverband Fis organisierten Charterflug geht es für Martin Nörl (Adlkofen), Leon Beckhaus (Miesbach), Fillip Freudenberg (Dingolfing), UmitoKirchwehm (Altglashütten) und Sebastian Pietrzykowski (Ebingen) zum Weltcup-Auftakt nach Peking, wo im Februar auch die Winterspiele stattfinden. Jana Fischer (Löffingen), die im Training eine Schultereckgelenksprengung erlitt und operiert wurde, fällt aus. Auch Paul Berg (Konstanz) und Hanna Ihedioha (Dingolfing) sind nach überstandenen Verletzungen noch nicht dabei.

„Aktuell gibt es keine Linienflüge nach Peking. Daher trifft sich die komplette europäische Snowboardcross-Elite in Frankfurt. Von dort starten wir alle gemeinsam in das Abenteuer China“, sagte Sportdirektor Andreas Scheid in einer Mitteilung von Snowboard Germany. „Obwohl ich schon so lange im Weltcupgeschehen dabei bin - dieser Trip wird wirklich spannend.“ Am 28. November geht es auf den Strecken von Secret Garden um die ersten Weltcup-Punkte des Winters.

+++++18. November+++++

Verwirrung um deutsche Rodler - falsch-positiver Corona-Test bei Tobias Arlt

Kurz vor Beginn des Rodel-Weltcups im Olympia-Eiskanal von Peking hat ein wohl falsch-positiver Corona-Test von Tobias Arlt (34) für Unruhe im deutschen Team gesorgt. Der Olympiasieger und Doppelsitzer-Partner von Tobias Wendl wurde im Zuge der regelmäßigen Testungen in der chinesischen Hauptstadt am vergangenen Dienstag positiv auf das Virus getestet. Das gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Donnerstag bekannt.

Mittlerweile durfte Arlt das Quarantänehotel in Peking nach einem zweitägigen Aufenthalt wieder verlassen, nachdem zwei Tests in Folge ein negatives Resultat hervorgebracht hatten. "Zum Glück hat sich dieser Test nicht bestätigt und wir werden morgen am letzten Training teilnehmen. Gerade noch rechtzeitig", schrieb das Team Wendl/Arlt am Donnerstag bei Instagram.

Einem Start beim ersten Weltcup im Yanqing National Sliding Center am Samstag steht deshalb nichts im Wege. An selber Stelle werden bei den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr (4. bis 20. Februar) die Medaillen ausgefahren.

Nach Angaben des BSD war Arlt bis zu seinem positiven Testergebnis seit seiner Einreise nach China am 4. November täglich negativ getestet worden und hatte sich wie der Großteil des deutschen Teams den gesamten Aufenthalt über in Isolation befunden. Lediglich zwischen Hotelzimmer und Training an der Bahn habe Arlt sich bewegt.

+++ 17. November +++

Diese Sportarten starten am Wochenende in die Winter-Saison

Francesco Friedrich geht (natürlich) auch in den Olympia-Winter als der große Favorit. Die Saison startet mit je einem Rennen im Zweier und Vierer in Innsbruck, einer Lieblingsbahn Friedrichs, der in Österreich seine Stärke am Start perfekt ausspielen kann. Acht Weltcups, darunter je zwei in Altenberg und Winterberg, sind vor den Spielen in Peking geplant. Bei den Frauen messen sich MariamaJamanka und Co. in Innsbruck im Zweier und Mono, der neuen Disziplin, die in Peking erstmals olympisch sein wird. Auch die deutschen Skeletonis starten an selber Stelle in die neue Saison.

Auch bei den Rodlern hat es der Weltcup-Auftakt in sich, denn gleich zu Beginn der Saison stehen die ersten Fahrten auf der Olympia-Bahn unter Wettkampfbedingungen an. Nach den teilweise chaotisch organisierten Testfahrten im Yanqing Sliding Center geht es für Felix Loch, Natalie Geisenberger und Co. um die ersten Weltcup-Punkte und ein gutes Gefühl im tückischen Eiskanal, wo zweieinhalb Monate später um olympisches Gold gefahren wird. Insgesamt stehen neun Weltcup-Stationen im Rennkalender.

+++ 17. November 2021 +++

Rodler üben Kritik an Olympia-Bahn

Deutschlands beste Rodler blicken kurz vor dem Start in den Olympia-Winter mit wenig Verständnis auf die umfangreichen Baumaßnahmen für Peking 2022. "Ich sehe das alles kritisch, bin aber auch von nichts anderem ausgegangen", sagte Felix Loch im Gespräch mit dem SID: "Es ist alles übertrieben, überdimensional, es ist Protz, um der Welt zu zeigen, was sie können."

Der Rekordweltmeister und die Rodler bestreiten an diesem Wochenende ihren Weltcup-Auftakt auf der neuen, komplett überdachten Bahn in Yanqing, auf der im Februar (4. bis 20.) auch die Olympia-Medaillen ausgefahren werden. In den vergangenen Wochen fanden dort bereits Testwettbewerbe für die Bobsportler und Rodler statt.

"Es schaut schön aus", man sei angesichts der Dimensionen hin- und hergerissen, sagte Loch: "Aber es passt einfach nicht mehr in die Welt, die sich ja gerade über Nachhaltigkeit Gedanken macht." Es gehe dabei "nicht nur um die Rodelbahn, sondern um alle Sportstätten hier."

In Yanqing etwa 70 Kilometer von Peking entfernt ist neben der knapp zwei Kilometer langen Eisrinne auch das komplette Gebiet für die Ski-Alpin-Wettbewerbe neu entstanden, dazu eines von drei Olympischen Dörfern.

Auch aus Sicht von Natalie Geisenberger "erreicht das Dimensionen, bei denen man sich fragt: Was ist mit der Nachhaltigkeit?", sagte die Olympiasiegerin: "Wie geht es mit der Bahn nach Olympia weiter, was kostet das alles, wie steht das in einem Verhältnis? Diese Riesenhallen, die Gebäudekomplexe, Säulen, der ganze Beton."

Loch fordert daher vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine konsequente Umsetzung dessen ein, was in der Agenda 2020+5 längst niedergeschrieben ist: Nachhaltige Lösungen schon bei der Vergabe der Spiele.

"Alles immer wieder komplett neuzubauen, das geht einfach nicht", sagte der 32-Jährige: "Und das braucht man nicht. Warum gehen wir nicht nach Lillehammer und bringen dort die Olympiastätten wieder auf Vordermann. Das wäre auch für den Nachwuchs dort in diesen Wintersportländern ein Riesengewinn. Das ist etwas, das man unbedingt machen muss."

+++ 14. November +++

Schwacher Start der Eisschnellläufer in den Olympia-Winter

Die deutschen Eisschnellläufer sind zum Beginn des Olympia-Winters schwer in Tritt gekommen. Beim Weltcup-Auftakt im polnischen TomaszowMazowiecki sorgte der deutsche Meister Patrick Beckert mit Platz zehn über 5000 Meter für das beste Resultat. Zum Abschluss am Sonntag verfehlten die Sprinter Joel Dufter aus Inzell als 16. in 1:10,658 Minuten und Hendrik Dombek aus München in 1:11,061 Minuten als 17. über 1000 Meter die Top Ten.

„Von den Zeiten hatten wir uns mehr erhofft“, sagte Bundestrainer Helge Jasch. Olympiasiegerin Claudia Pechstein aus Berlin hatte im Massenstartrennen eine Dreiviertel-Runde vor Schluss nach einem missglückten Angriff aufgegeben und als 15. in ihrem Halbfinale den Endlauf verpasst. Michelle Uhrig (Berlin) verfehlte als Neunte das Finale. Es komme nun darauf an, mehr deutsche Starter in die A-Gruppen zu bekommen, um die Olympia-Nominierung zu schaffen, sagte Jasch. „Es ist nicht so, dass Hopfen und Malz verloren sind. Aber es wird kein leichter Weg sein“, gab der Bundestrainer zu.

Positiv bewertete Jasch, dass sowohl Dufter als auch Dombek nach der bereinigten Ergebnisliste eine Teilnorm für die Olympischen Winterspiele in Peking erreicht haben. Weil fünf Niederländer vor ihnen platziert waren, aber nur drei in die Wertung kommen, stehen mit Blick auf die Spiele die Ränge 14 und 15 zu Buche.

Nach den Nominierungskriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes muss für die Olympia-Teilnahme einmal ein Platz unter den ersten Acht oder zweimal ein Platz unter den ersten 15 erreicht werden.

Gleiches war zum Auftakt auch Claudia Pechstein gelungen, die über 3000 Meter in 4:19,073 Minuten zwar 16. und Letzte geworden war, aber in Bezug auf Peking davon profitierte, dass vier Niederländerinnen schneller als sie waren. „Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen ist das ein ganz schlechtes Ergebnis“, sagte die 49-Jährige.

Beim Weltcup im norwegischen Stavanger am kommenden Wochenende muss sie über ihre Paradestrecke 5000 Meter in der B-Gruppe antreten. Dort hat sie über das Zeit-Ranking noch die Möglichkeit, einen der begehrten zwölf Olympia-Startplätze auf der Langstrecke zu erkämpfen.

Das Halbfinal-Aus im Massenstart war für die Berlinerin ein weiterer Rückschlag beim Kampf um die Olympia-Tickets. Mit nur 26 Punkten in der Weltcupwertung wird sie Probleme haben, sich über die Gesamtwertung nach vier Stationen das Ticket für Peking zu sichern.

Patrick Beckert hingegen kann sich Hoffnungen auf eine direkte Olympia-Qualifikation über seine Spezialstrecke 10 000 Meter machen. Der Erfurter holte durch sein 5000-Meter-Resultat für Stavanger einen der zwölf Startplätze in der A-Gruppe. In Norwegen werden über die Langstrecke acht Olympia-Tickets vergeben. „Patrick Beckert hat es sehr gut gemacht mit seinem zehnten Platz“, befand der Bundestrainer.

+++ 10. November +++

Rodel-Team in China eingesperrt – Verzweiflung macht sich breit

Natalie Geisenberger erlebt derzeit in der Olympia-Vorbereitung auf der Bob-und Rodelbahn in Peking offenbar schwere Tage. Sie und einige andere aus der deutschen Mannschaft befinden sich seit Tagen in Isolation.

