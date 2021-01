Wintersport-Telegramm 20/21 : Doppelerfolg für deutsche Rodlerinnen - Taubitz siegt vor Geisenberger

Julia Taubitz. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Wie läuft die Weltcup-Saison in den Disziplinen außerhalb von Ski Alpin, Skispringen und Biathlon? In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Mit einem weiteren Doppelerfolg haben die deutschen Rodlerinnen vier Wochen vor der Weltmeisterschaft für ein perfektes Weltcup-Wochenende auf der WM-Bahn am Königssee gesorgt. Gesamtweltcup-Gewinnerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) gewann ihr drittes Rennen in der Saison vor ihrer Konkurrentin Natalie Geisenberger (Miesbach), die zum fünften Mal in Serie nach ihrer Babypause auf Rang zwei fuhr und weiterhin auf ihren 50. Weltcup-Sieg wartet. Anne Berreiter aus Berchtesgaden wurde Vierte, Dajana Eitberger (Ilmenau) landete auf Rang fünf.

+++++3. Januar 2021+++++

Doppelsieg für deutsche Rodel-Doppelsitzer - Eggert/Benecken vorn

Mit dem zweiten Doppelsieg in dieser Saison haben die deutschen Doppelsitzer vier Wochen vor der Rodel-Weltmeisterschaft ihre Ansprüche unterstrichen. Auf der WM-Bahn in Schönau am Königssee gewannen die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee). Die Gesamtweltcup-Führenden Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller kamen auf Rang drei und verteidigten ihre Spitzenposition. Das Winterberger Duo Robin David/David Gamm belegte Rang sechs.

+++++20. Dezember 2020+++++

Rodler Loch feiert Erfolg Nummer fünf

Rekordweltmeister Felix Loch (Berchtesgaden) hat seine Erfolgs-Geschichte in diesem Rodelwinter auch am letzten Weltcup-Wochenende des Jahres fortgeschrieben. Der Olympiasieger raste beim fünften Saisonrennen am Sonntag im Eiskanal von Winterberg zu seinem nächsten Sieg und steuert auf seinen siebten Triumph im Gesamtweltcup zu.

"Es freut mich riesig. Ein perfekter Schlitten, und am Start klappt es auch richtig gut - im Moment passt einfach alles zusammen", schwärmte Loch am ARD-Mikrofon: "Ich will jetzt so weitermachen. Wir haben heute alles richtig gemacht."

Der 31-Jährige arbeitete sich auf der WM-Bahn von 2019, wo er sich vor knapp zwei Jahren zum WM-Rekordchampion aufgeschwungen hatte, vom Silberrang noch auf Rang eins vor. Loch hatte bereits die vorherigen vier Weltcup-Rennen allesamt gewonnen, nachdem er zuvor 22 Monate lang auf einen Erfolg hatte warten müssen.

Nico Gleirscher (Österreich) wurde Zweiter, der Italiener Dominik Fischnaller fuhr noch auf Rang drei vor. Der Olympia-Dritte Johannes Ludwig (Oberhof) verpasste auf der zunehmend wässriger werdenden Bahn als Sechster das Podium. Max Langenhan (Friedrichroda/11.), Chris Eißler (Zwickau/17.) und Moritz Bollmann (Sonneberg/24.) verfehlten ein Top-10-Ergebnis.

Im nicht-olympischen Sprint-Wettbewerb war Loch anschließend erstmals in diesem Winter nicht der Schnellste und landete beim überraschenden Sieg von Langenhan auf Rang fünf.

Am Samstagvormittag hatte Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) nur hauchdünn den ersten Sieg seit der Geburt ihres Sohnes verfehlt. Die Rekordweltmeisterin wurde nach ihrer Bestzeit im ersten Lauf noch von Gesamtweltcupsiegerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) abgefangen, damit belegte die Miesbacherin in jedem Saisonrennen den zweiten Platz.

Dajana Eitberger (Ilmenau), die wie Geisenberger nach einer Baby-Pause ihre Comeback-Saison gibt, belegte eine Woche nach ihrem Sieg in Oberhof den 13. Platz. Anna Berreiter (Oberhof) wurde Neunte. Im Sprint am Sonntag siegte Taubitz erneut vor Geisenberger, Eitberger wurde Dritte.

Bei den Doppelsitzern feierten zudem die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) ihren ersten Saisonsieg und insgesamt 45. Weltcup-Erfolg vor den zweitplatzierten Weltmeistern Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl), am Ende trennten die deutschen Duos lediglich vier Hundertstel. Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis), die ihre erste Weltcup-Saison bestreiten, belegten den neunten Platz. Im Sprint triumphierten Eggert/Benecken, Wendl/Arlt wurden Dritte.

+++++19. Dezember 2020+++++

Zwei Doppelerfolge für deutsches Rodel-Team

Julia Taubitz ballte die linke Faust und freute sich über ihren zweiten Weltcupsieg. In einem spannenden Rennen beim Heim-Weltcup in Winterberg setzte sich die Gesamtweltcupgewinnerin der vergangenen Saison gegen ihre Team-Rivalin Natalie Geisenberger durch. „Ich bin überglücklich. Die letzten beiden Wochen waren sehr schwer für mich. Deshalb bin ich total erleichtert“, sagte die 24-Jährige aus Oberwiesenthal.

Doppel-Olympiasiegerin Geisenberger wartet damit nach ihrer Babypause weiterhin auf ihren ersten Sieg seit dem Comeback. Bislang landete die Miesbacherin in jedem Rennen auf Rang zwei. Oberhof-Siegerin Dajana Eitberger (Ilmenau) kam nach einem völlig verpatzten Start im ersten Lauf auf Rang 13, Anna Berreiter (Berchtesgaden) wurde Zehnte.

Die deutschen Doppelsitzer haben ihren ersten Doppelsieg in der neuen Rennrodelsaison ausgerechnet im Winterberger Eiskanal perfekt gemacht. Die Bahn im Sauerland, die im Februar wegen widriger Verhältnisse von den deutschen Duos boykottiert worden war, bot diesmal bessere Voraussetzungen für die favorisierten Teams. „Für die feuchten Bedingungen hat die Bahncrew das sehr gut hinbekommen. Die Bahn steht vom Profil super“, sagte Toni Eggert, der mit seinem Partner Sascha Benecken diesmal Zweiter wurde.

Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen so zu ihrem ersten Saisonerfolg und gewannen in der Winterberger EisArena vor ihren Teamkollegen und Weltmeistern Eggert/Benecken (Ilsenburg/Suhl) ihren 45. Weltcup-Titel. „Der 45. Sieg fühlt sich an wie der erste. Das ist einfach geil“, sagte Tobias Wendel. Auch das dritte deutsche Doppel, Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis), kam erneut in die Top Ten und belegte am Ende Rang neun.

Dritter deutscher Dreifachsieg im Frauen-Bob

Die deutschen Frauen-Bobs bleiben im laufenden Weltcup-Winter ungeschlagen. Stephanie Schneider führte am Samstag in Innsbruck-Igls den bereits dritten deutschen Dreifachsieg an, die Oberbärenburgerin gewann mit Anschieberin Leonie Fiebig gleich ihr erstes Saisonrennen vor Laura Nolte (Winterberg) und Deborah Levi. Auf dem dritten Rang landeten Kim Kalicki (Wiesbaden) und Ann-Christin Strack.

"Man sieht einfach, wie stark alle deutschen Teams sind. Man darf sich keine Fehler leisten", sagte Schneider. Bundestrainer Rene Spies sprach von einem "sehr guten Ergebnis. Man sieht aber auch, dass der Konkurrenzkampf im Moment brutal ist bei uns. Es fahren alle auf einem sehr hohen, ähnlichen Niveau. Es entscheiden Nuancen über den Sieg oder Platz drei."

Schneider hatte bei der Selektion vor der Saison nicht sofort einen Startplatz für den Weltcup erhalten. Es war mit Coach Spies abgesprochen, dass sie beim vierten Saisonrennen für Olympiasiegerin Mariama Jamanka an den Start geht. Sie nutzte ihre Chance perfekt und fuhr im abschließenden Lauf vom dritten auf den ersten Rang vor.

Zunächst hatte Nolte in Führung gelegen. Die deutsche Meisterin steuerte auf ihren dritten Weltcup-Sieg in Folge zu, ehe sie im zweiten Lauf unmittelbar nach dem Start eine Bande mitnahm. Beim Auftakt in die neue Saison in Sigulda hatte Jamanka (Oberhof) triumphiert.

Die Führung im Gesamtweltcup übernahm Kalicki, die als nun einzige deutsche Pilotin in jedem Rennen der Saison auf dem Podium stand, mit 820 Punkten. Nolte folgt erst auf Rang fünf mit 660 Punkten, da sie beim ersten Saisonrennen in Lettland gestürzt und ohne Punkte geblieben war. Jamanka ist Sechste (635).

Am Samstag (13.30 Uhr) gehen auch die Männer um Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) in Igls an den Start.

Erster Saisonsieg für Rodel-Doppelsitzer Wendl/Arlt

Die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Die Olympiasieger setzten sich in Winterberg vor den Weltmeistern Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) durch, am Ende trennten die deutschen Duos lediglich vier Hundertstel.

Durch ihren insgesamt 45. Weltcupsieg übernahmen Wendl/Arlt in der "ewigen Bestenliste" wieder die Führung vor ihren Dauerrivalen Eggert/Benecken, die durch ihren ersten Saisonsieg am vorherigen Wochenende in Oberhof gleichgezogen waren.

Der dritte Platz am Samstag ging an Andris Sics/Juris Sics (Lettland). Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis), die ihre erste Weltcup-Saison bestreiten, belegten den neunten Platz.

In der Gesamtwertung führen die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller (431 Punkte), die am Samstag nach einem schwachen ersten Lauf nur Siebte wurden, vor den Gesamtweltcupsiegern der Vorsaison Eggert/Benecken (366). Wendl/Arlt folgen auf Rang drei (308).

+++++18. Dezember 2020+++++

Skeleton-Weltmeister Grotheer erstmals auf dem Weltcup-Podium

Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer hat beim letzten Weltcup in diesem Jahr seinen ersten Podiumsplatz geschafft. Der 28-Jährige vom BRC Thüringen hatte am Freitag in Innsbruck/Igls als Dritter 0,33 Sekunden Rückstand auf den überragenden Letten Martins Dukurs, der im vierten Saisonrennen seinen vierten Sieg einfuhr. Zweiter wurde der Brite Matt Weston. Junioren-Weltmeister Felix Keisinger vom WSV Königssee kam auf Rang vier. Der Winterberger Alexander Gassner landete auf Platz sieben.

+++++13. Dezember 2020+++++

Friedrich kontert nach Lochner-Sieg und gewinnt Zweierbob-Weltcup

Zweierbob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat standesgemäß mit einem Sieg auf die zuvor erlittene Niederlage gegen Johannes Lochner geantwortet. Der Doppel-Olympiasieger gewann am Sonntag in Innsbruck/Igls mit Anschieber Thorsten Margis das Weltcup-Rennen in seiner Spezialdisziplin, nachdem er 24 Stunden zuvor erstmals seinem Teamkollegen Lochner den Vortritt lassen musste.

Der für Stuttgart startende Berchtesgadener hatte mit Eric Franke den ersten Sieg in diesem Winter eingefahren und musste nun im zweiten Rennen am Patscherkofel mit Anschieber Christian Rasp den Sachsen vom BSC Oberbärenburg mit 0,16 Sekunden Vorsprung wieder vorbeiziehen lassen. Dritter wurde wie am Vortag der Lette Oskars Kibermanis. Christoph Hafer aus Bad Feilnbach kam mit Christian Hammers auf Rang sieben.

+++++13. Dezember 2020+++++

Laura Nolte feiert zweiten Weltcupsieg im Zweierbob

Laura Nolte hat beim deutschen Dreifacherfolg in Innsbruck/Igls ihren zweiten Saisonsieg im Zweierbob-Weltcup eingefahren. Einen Tag nach ihrem zweiten Platz bei der Monobob-Premiere gewann die Winterbergerin am Sonntag mit ihrer Anschieberin Deborah Levi. Mit der Potsdamerin war sie im ersten Rennen in Sigulda noch gestürzt. Mit 0,30 Sekunden Vorsprung verwies das Duo die Teamkolleginnen Kim Kalicki/Ann-Christin Strack auf Rang zwei. Dritte wurde Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit Leonie Fiebig.

+++++12. Dezember 2020+++++

Lochner schlägt Friedrich im Zweierbob

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat seine erste Niederlage der Weltcup-Saison kassiert - die deutschen Schlitten bleiben dennoch ungeschlagen. Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) gewann am Samstag mit Anschieber Eric Franke das fünfte Rennen des Winters in Innsbruck-Igls und tat dies mit zwei Laufbestzeiten: Friedrich und Anschieber Thorsten Margis hatten als Zweite mit drei Zehntelsekunden Rückstand letztlich keine Chance.

"Es ist ärgerlich, aber wir wissen woran es gelegen hat. Der erste Lauf war nicht optimal", sagte Friedrich: "Johannes war einfach besser, das müssen wir neidlos anerkennen."

Der Lette Oskars Kibermanis wurde Dritter, Christoph Hafer (Bad Feilnbach) landete mit Christian Rasp auf dem sechsten Platz. Die Führung in der Gesamtwertung behält Friedrich dennoch. Der Rekordweltmeister hatte die bisherigen vier Weltcups gewonnen. Diese hatten aufgrund der Coronakrise allesamt im lettischen Sigulda stattgefunden, es folgen nun insgesamt vier in Innsbruck: Zunächst ein weiteres am Sonntag (14.00 Uhr), dann zwei am kommenden Wochenende.

Diese Saison umfasst wie geplant acht Weltcup-Stationen, darunter in Winterberg und am Königssee. Auf die Übersee-Rennen wird allerdings verzichtet. Höhepunkt der Saison ist die am 1. Februar 2021 beginnende WM im sächsischen Altenberg.

Rodler Felix Loch setzt Siegesserie im Weltcup fort

Rekordweltmeister Felix Loch (Berchtesgaden) setzt seinen Siegeszug im noch jungen Rodelwinter fort und erinnert beinahe schon wieder an den Dominator vergangener Tage. Der 31-Jährige gewann am Samstag den Weltcup in Oberhof und schlug dabei auch seinen Teamrivalen Johannes Ludwig auf dessen Hausbahn. Knapp eine Zehntelsekunde trennte die beiden nach zwei Läufen, mit einem Bahnrekord im zweiten Durchgang machte Loch den vierten Sieg im vierten Saisonrennen perfekt.

"Momentan geht alles auf. Wir haben im Sommer sehr viel gearbeitet, sehr viel Zeit investiert", sagte Loch im ZDF, "aber dass es so gut klappt, hätte ich nicht gedacht." Bundestrainer Norbert Loch sieht bei seinem Sohn "athletisch und technisch" deutliche Verbesserungen: "Leistungssport verläuft eben in Kurven, und in den vergangenen Jahren war Felix in einem Tief. Aber da hat er sich herausgearbeitet."

Vor seinem Sieg beim Saisonauftakt in Innsbruck hatte Loch 22 Monate lang auf einen Weltcup-Erfolg gewartet. Zudem verlor er in den vergangenen Jahren seinen WM-Titel und wurde auch bei den Olympischen Spielen deutlich geschlagen.

Am Samstagvormittag gewannen zudem die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) ihren Heim-Weltcup und beendeten damit eine kleine Durststrecke: Die Weltmeister holten den ersten Saisonsieg der sonst so überlegenen deutschen Duos. Gut anderthalb Zehntelsekunden trennten die Thüringer letztlich von Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich, den Siegern der bisherigen drei Rennen des Winters.

Mit dem insgesamt 44. Weltcupsieg zogen Eggert/Benecken zudem in der "ewigen" Bestenliste mit ihren Dauerrivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) gleich. Die Olympiasieger stürzten in Oberhof schon im ersten Lauf und landeten letztlich nur auf Rang 18.

Nolte auf Rang zwei im ersten Monobob-Rennen der deutschen Pilotinnen

Laura Nolte ist beim ersten Monobob-Rennen der deutschen Pilotinnen auf Rang zwei gefahren. Nach zwei Durchgängen musste sich die deutsche Meisterin vom BSC Winterberg am Samstag in Innsbruck/Igls nur der sprintstarken Australierin Breeana Walker geschlagen geben. Sie hatte mit Abstand die besten Startzeiten und am Ende 0,44 Sekunden Vorsprung vor Nolte. Dritte wurde die Österreicherin Katrin Beierl. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete auf Rang sieben. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kam auf Rang acht von neun gestarteten Schlitten.