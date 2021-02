Wintersport-Telegramm 20/21 : Pechstein zum WM-Abschluss Zehnte über 5000m im Eisschnelllauf

Claudia Pechstein. Foto: dpa/Rick Bowmer

Düsseldorf Wie läuft die Weltcup-Saison in den Disziplinen außerhalb von Ski Alpin, Skispringen und Biathlon? In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Claudia Pechstein stützte die Hände auf die Oberschenkel, erschöpft glitt sie nach dem Zieleinlauf über das Eis: Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin hatte ihren anhaltenden Rückenproblemen zum Abschluss der Einzelstrecken-WM in Heerenveen ein letztes Mal getrotzt und mit dem zehnten Platz auf ihrer Paradestrecke ein weiteres Top-10-Resultat erreicht.

Am Sonntag beendete die 48-Jährige, die vor 25 Jahren in Hamar erste Einzelstrecken-Weltmeisterin über den "langen Kanten" geworden war, ihren Lauf in 7:09,172 Minuten. Mit der Entscheidung hatte Pechstein erwartungsgemäß nichts zu tun. Gold ging an die Niederländerin Irene Schouten (6:48,537). Für Pechstein war es die 20. Teilnahme an einer Einzelstrecken-WM.

Eis-Oldie Pechstein trat auf ihrer Paradestrecke im sechsten und letzten Paar gegen die Kanadierin Isabelle Weidemann an. Die 25-Jährige zog früh davon, Pechstein lief ihr eigenes, konstantes Rennen mit Rundenzeiten um 34 Sekunden.

Pechstein hatte bereits vor dem WM-Start über Rückenbeschwerden geklagt. Auf einen Einsatz auf ihrer Nebenstrecke 3000 m am Donnerstag verzichtete sie, in der Teamverfolgung verlor sie zum Ende des Laufs den Anschluss. Im Massenstart wurde Pechstein Neunte.

Schneider und Nolte holen Silber und Bronze bei WM-Premiere im Monobob

Stephanie Schneider (Oberwiesenthal) und Laura Nolte (Winterberg) haben den deutschen Pilotinnen bei der WM-Premiere im Monobob zwei Medaillen beschert. Beim Sieg der favorisierten US-Amerikanerin Kaillie Humphries gewann Schneider nach vier Läufen die Silbermedaille, Junioren-Weltmeisterin Nolte komplettierte als Dritte das Podest in Altenberg.

Hinter dem Podium sorgten Zweier-Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) als Vierte sowie die WM-Zweite Kim Kalicki (Wiesbaden) als Sechste für ein starkes deutsches Gesamtergebnis in der neuen olympischen Disziplin.

Zur Rennhalbzeit hatte Schneider als Führende noch auf den Sieg geschielt. Zweier-Weltmeisterin Humphries, die sich im ersten Lauf am Samstag einen Rückstand eingehandelt hatte, übernahm nach dem dritten Durchgang am Sonntag jedoch die Führung und gab diese bei eisigen Temperaturen nicht mehr her.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Monobobs der Frauen schon für die Winterspiele 2022 in Peking ins Programm aufgenommen. Unter anderem, um die Zahl der Olympiateilnehmerinnen zu erhöhen. Bei der WM in Sachsen wurden erstmals WM-Medaillen vergeben.

Um für die Pilotinnen eine ordentliche Vorbereitung zu gewährleisten, starteten die Einzelschlitten vor den Titelkämpfen in Altenberg in einer Weltserie, stets im Rahmenprogramm der größeren internationalen Events. Die deutschen Pilotinnen hatten sich dabei überwiegend schwer getan und keinen Sieg eingefahren.

+++++12. Februar 2021+++++

"Besonders ärgerlich" - Dufter nur 13. bei Eisschnelllauf-WM

Sprinter Joel Dufter hat bei der Eisschnelllauf-WM im niederländischen Heerenveen unter unglücklichen Bedingungen eine gute Platzierung über die 1000 m verpasst. Nach zwei Fehlstarts sowie der Disqualifikation seines Gegners und Mitfavoriten Thomas Krol (Niederlande) musste der Inzeller das Rennen alleine bestreiten und landete in 1:10,307 Minuten nur auf dem 13. Platz.

"Mir fehlt die Erfahrung, in einer solchen Situation noch ein sauberes Rennen zu laufen", sagte Dufter nach dem Rennen enttäuscht: "Die Form hat gepasst, darum ist Platz 13 sehr ärgerlich. Ich hätte heute weiter nach vorne laufen können, deswegen ist es besonders ärgerlich, dass so etwas bei einer WM passiert. Es waren zu viele negative Ereignisse auf einmal."

Dufter, der vor knapp einem Monat EM-Bronze geholt hatte, war am Vortag über die 500 m auf den neunten Platz gelaufen. Nico Ihle (Chemnitz), der bei der EM schwer gestürzt war und noch immer beeinträchtigt ist, wurde 20. (1:10,786). Den Titel holte sich der Niederländer Kai Verbij (1:08,052).

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) erreichte bei ihrer 20. WM-Teilnahme eine Top-10-Platzierung im Massenstart der Frauen. Mit einer Zeit von 8:47,200 wurde die 48-Jährige trotz Rückenproblemen Neunte. Inline-Spezialistin Mareike Thum lief beim Sieg der Niederländerin Marijke Groenewoud auf den 13. Rang (8:50,600).

Drittes WM-Gold für Skeletonis – Grotheer/Hermann gewinnen im Mixed

Drittes WM-Gold für die deutschen Skeletonis und bereits der zweite Titel in Altenberg für die beiden Einzel-Weltmeister Christopher Grotheer (Oberhof) und Tina Hermann (Königssee): Hinter dem Team Deutschland I machten Jacqueline Lölling und Alexander Gassner (beide Winterberg) als Deutschland II im Mixed den Doppelsieg der Gastgeber perfekt. Insgesamt holte Deutschland damit sechs der neun vergebenen Medaillen.

Die WM fand wie schon im Vorjahr in Altenberg statt - und wieder gingen alle Siege an die Deutschen. Hermann feierte am Freitag das WM-Triple und verteidigte zum dritten Mal erfolgreich ihren Titel. Auch Grotheer wiederholte überraschend seinen Triumph von 2020. Lölling als Zweite bei den Frauen sowie Gassner als Dritter bei den Männern sorgten für weitere WM-Medaillen.

Das nicht olympische Mixed-Rennen ersetzte in Altenberg zum zweiten Mal den Team-Wettbewerb, der von 2007 bis 2019 bei Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften ausgetragen wurde. Dabei waren jeweils zwei Skeleton- und Bobpiloten gemeinsam angetreten.

+++++12. Februar 2021+++++

Hermann zum vierten Mal Skeleton-Weltmeisterin

Tina Hermann (Königssee) ist dank eines herausragenden Finales zum dritten Mal in Serie Skeleton-Weltmeisterin. Die 28-Jährige setzte sich am Freitag nach vier Läufen in Altenberg durch, erst im letzten Durchgang verdrängte sie ihre Teamrivalin Jacqueline Lölling (Winterberg) auf Rang zwei. Elf Hundertstelsekunden trennten die beiden besten Pilotinnen der vergangenen Jahre, Dritte wurde die Russin Jelena Nikitina mit bereits 1,6 Sekunden Rückstand.

"Es war sehr, sehr spannend, ich konnte heute nochmal zeigen, wo ich wirklich hingehöre", sagte Hermann, "der erste Lauf gestern war ja eine Katastrophe."

Denn Hermann hätte die Chance auf ihren insgesamt vierten WM-Titel nach 2016, 2019 und 2020 beinahe mit einem ganz schwachen Auftakt weggeschmissen, bei Temperaturen um minus neun Grad Celsius verlor sie mehr als eine halbe Sekunde auf die Spitze. In den Durchgängen zwei bis vier legte Hermann aber jeweils die Bestzeit hin und fing Lölling damit noch ab.

Sophia Griebel (Suhl) als Vierte und Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise (Winterberg) auf Platz sieben komplettierten das starke deutsche Ergebnis.

Für die beiden besten deutschen Frauen war es der fünfte Weltmeister-Titel in Serie, 2017 hatte Lölling WM-Gold gewonnen. In der zurückliegenden Weltcup-Saison tat sich das Duo allerdings schwer. Lölling gewann lediglich ein Rennen und holte zudem einen dritten Platz, Hermann war bis Freitag sogar sieglos geblieben - und gewann nun das wichtigste Rennen des Winters.

Hermanns Geschichte ist auch deshalb eine besondere, weil sie weiterhin von Ex-Bundestrainer Dirk Matschenz betreut wird. Der 41-Jährige ist hauptberuflich nicht mehr für das deutsche Team zuständig, er arbeitet nun für Hauptkonkurrent Russland.

Den Gesamtweltcup in diesem Winter hatte Janine Flock souverän gewonnen, die Österreicherin landete in Altenberg aber nur auf dem völlig enttäuschenden 16. Platz.

Deutsche Snowboarder sagen Team-Mixed-Teilnahme bei WM ab

Die deutschen Snowboardcrosser haben ihren Start im Teamwettbewerb der Weltmeisterschaften kurzfristig abgesagt. Weil sich Jana Fischer bei den Titelkämpfen im schwedischen Idre Fjäll im Einzelevent eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte, kann sie an diesem Freitag nicht zusammen mit Martin Nörl in der Mixed-Staffel antreten. Das gab Snowboard Germany wenige Stunden vor dem Start bekannt. Die Sportlerin vom SC Löffingen in Baden-Württemberg hatte sich am Donnerstag bei einem Sturz verletzt.

„Über Nacht ist ihr Zustand nicht besser geworden. Im Sinne der Gesundheit haben wir gemeinsam mit der Athletin und dem Teamarzt diese Entscheidung gefällt“, sagte Chefcoach Bernard Loer. Vor zwei Jahren hatte das deutsche Team mit Paul Berg und der aktuell verletzten Hanna Ihedioha WM-Bronze geholt. Nörl (Adlkofen) und Berg (Konstanz) waren am Donnerstag Fünfte und Sechste geworden.

+++++11. Februar 2021+++++

Patrick Beckert überzeugt bei Eisschnelllauf-WM mit Platz neun

Patrick Beckert hat sich mit einem soliden WM-Rennen auf schwerem Eis Schwung für seine Spezialstrecke über 10 000 Meter geholt. In der ersten Herren-Entscheidung bei den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Heerenveen lief der 30 Jahre alte Erfurter am Donnerstag über 5000 Meter in 6:21,46 Minuten auf den neunten Platz.

„Der Rennablauf war für mich schwierig einzuschätzen, weil ich schon im zweiten Paar auf das Eis musste“, sagte der Thüringer, der mit Bronze über 10 000 Meter vor einem Jahr die einzige WM-Medaille für den deutschen Verband erkämpft hatte. „Dennoch war es ein guter Lauf“, fügte er hinzu.

Zuvor hatte Mareike Thum bei ihrem WM-Debüt für eine positive Überraschung gesorgt. In Abwesenheit der an Rückenproblemen laborierenden Claudia Pechstein blieb die Inlineskate-Weltmeisterin aus Darmstadt in 4:08,38 Minuten über 3000 Meter erstmals unter 4:10 Minuten und verbesserte ihre erst elf Tage alte Bestzeit gleich um 1,68 Sekunden. „Ich stehe jetzt erst im dritten Jahr auf dem Eis. Da denke ich, dass ich mich über diesen Rang nicht beschweren kann“, sagte die 29-Jährige. Allerdings erinnere sie die WM „an ein Trainingsrennen, weil keine Zuschauer zugelassen sind“, sagte Thum.

Erstmals holte sich Antoinette de Jong aus den Niederlanden in 3:58,47 Minuten den Titel mit 0,1 Sekunden vor der dreimaligen Olympiasiegerin Martina Sablikova. De Jong verhinderte damit, dass die Tschechin mit ihrem 22. WM-Titel zur alleinigen Rekord-Weltmeisterin aufstieg. Mit je 21 Titeln haben sie und die Niederländerin Ireen Wüst diese Top-Position weiter gemeinsam inne.

+++++6. Februar 2021+++++

Bob-Pilot Friedrich gewinnt Zweier-Gold und ist alleiniger Rekordweltmeister

Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat seinen zehnten WM-Titel gewonnen und sich damit zum alleinigen Bob-Rekordweltmeister gekrönt. Der Doppel-Olympiasieger triumphierte bei der Heim-Weltmeisterschaft im sächsischen Altenberg mit Anschieber Alexander Schüller im Zweier-Rennen und führte mit deutlichem Vorsprung einen deutschen Dreifachsieg vor Johannes Lochner (Stuttgart/+2,05 Sekunden) und WM-Debütant Hans Peter Hannighofer (Oberhof/+2,23) an.

Der 30-jährige Friedrich stellte mit dem Triumph auf seiner Heimbahn Eugenio Monti in den Schatten, der Italiener hatte seine neun WM-Titel vor rund 60 Jahren gefeiert. Friedrich gewann zudem seinen siebten WM-Titel im kleinen Schlitten in Serie, er baute damit seinen eigenen Rekord aus.

Lochner, in diesem Jahr mit Eric Franke am Start, wiederholte seine Silbermedaille aus dem Vorjahr. Junioren-Weltmeister Hannighofer schob sich im letzten Durchgang mit Christian Röder noch vor den Schweizer Michael Vogt auf den Bronzerang. Der vierte deutsche Starter Christoph Hafer (Bad Feilnbach) rundete mit Christian Hammers als Siebter das gute deutsche Gesamtergebnis ab.

Holt Friedrich auch am kommenden Wochenende im Vierer Gold, würde er zum vierten Mal in Serie im großen Schlitten gewinnen - das schaffte niemand vor ihm. Der 30-Jährige hatte die bereits abgeschlossene Weltcup-Saison dominiert, von zwölf Zweier-Rennen verlor er nur eines an Teamkollege Lochner. Im großen Schlitten ist Friedrich in diesem Winter noch ungeschlagen.

Geisenberger gewinnt Rodel-Gesamtweltcup - Taubitz Zweite im Schneechaos

Natalie Geisenberger (Miesbach) hat zum achten Mal den Gesamtweltcup im Rodeln gewonnen. Die Vizeweltmeisterin belegte beim vom starken Schneefall beeinflussten Saisonfinale in St. Moritz zwar nur den 13. Platz, verteidigte damit ihre Führung aber erfolgreich vor Weltmeisterin Julia Taubitz. Die Oberwiesenthalerin wurde im Schweizer Wetterchaos als beste Deutsche Zweite.

Beim Überraschungssieg der Lettin Elina Vitola belegte die Olympia-Zweite Dajana Eitberger (Ilmenau), die wie Geisenberger ihre Comeback-Saison nach Baby-Pause bestritt, den guten vierten Platz. Cheyenne Rosenthal (Winterberg) feierte als Fünfte ihr bestes Saisonergebnis.

Die Natureisbahn im Schweizer Nobel-Skiort musste am Sonntag immer wieder von nassem Schnee befreit werden. Die Bedingungen verschlechterten sich minütlich - zum Nachteil der besten Starterinnen. Geisenberger und Co. starteten im ersten Lauf spät und hatten so praktisch keine Chance, eine Top-Zeit hinzulegen. Im zweiten Durchgang fuhren alle Athletinnen auf einer leichten Schneedecke.

Felix Loch (Berchtesgaden) hatte am Samstag die Krönung seiner herausragenden Saison verpasst. Der WM-Rekordchampion fuhr im Einsitzer lediglich auf den dritten Platz und wurde in diesem Winter somit erstmals in einem klassischen Weltcup-Rennen geschlagen.

Max Langenhan (Friedrichroda) belegte beim Sieg des österreichischen Sprint-Weltmeisters Nico Gleirscher als bester Deutscher den Silberrang. Loch hatte dank seiner vorherigen acht Triumphe die Kristallkugel des Gesamtweltcupsiegers vor den Wettkämpfen bereits sicher.

Die Doppelsitzer verpassten bereits zum zweiten Mal in diesem Winter das Podest. Die frisch gekürten Rekordweltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) rasten hinter den Siegern Martins Bots/Roberts Plume aus Lettland nur auf den vierten Platz. Der Gesamtweltcupsieg ging an die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller.

Die für den Sonntag geplante abschließende Teamstaffel musste aufgrund eines Elektronikproblems infolge des starken Schneefalls abgesagt werden.

+++++6. Februar 2021+++++

Loch verpasst Krönung seiner Weltcup-Saison

Felix Loch (Berchtesgaden) hat die Krönung seiner herausragenden Weltcup-Saison verpasst. Der Rodel-Rekordweltmeister fuhr beim letzten Saisonrennen in St. Moritz auf den dritten Platz und wurde somit erstmals in diesem Winter in einem klassischen Weltcuprennen geschlagen. Max Langenhan (Friedrichroda) belegte beim Sieg des österreichischen Sprint-Weltmeisters Nico Gleirscher als bester Deutscher den Silberrang.

Der zweimalige Einzel-Olympiasieger Loch, der sich in der Vorwoche bei der Heim-WM am Königssee mit Silber zufrieden geben musste, hatte dank seiner vorherigen acht Triumphe die Kristallkugel des Gesamtweltcupsiegers vor den Wettkämpfen in der Schweiz bereits sicher.

Der Olympia-Dritte Johannes Ludwig (Oberhof) arbeitete sich dank einer starken Aufholjagd vom 17. noch auf den achten Platz vor. Sebastian Bley (Suhl) schaffte es in seinem erst vierten Weltcuprennen der Saison außerdem auf Rang neun, Moritz Bollmann (Sonneberg) wurde Elfter.