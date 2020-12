Wintersport-Telegramm 20/21 : Laura Nolte feiert zweiten Weltcupsieg im Zweierbob

Laura Nolte und Deborah Levi im Zweierbob. Foto: AP/Matthias Schrader

Düsseldorf Wie läuft die Weltcup-Saison in den Disziplinen außerhalb von Ski Alpin, Skispringen und Biathlon? In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Laura Nolte hat beim deutschen Dreifacherfolg in Innsbruck/Igls ihren zweiten Saisonsieg im Zweierbob-Weltcup eingefahren. Einen Tag nach ihrem zweiten Platz bei der Monobob-Premiere gewann die Winterbergerin am Sonntag mit ihrer Anschieberin Deborah Levi. Mit der Potsdamerin war sie im ersten Rennen in Sigulda noch gestürzt. Mit 0,30 Sekunden Vorsprung verwies das Duo die Teamkolleginnen Kim Kalicki/Ann-Christin Strack auf Rang zwei. Dritte wurde Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit Leonie Fiebig.

+++++12. Dezember 2020+++++

Lochner schlägt Friedrich im Zweierbob

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat seine erste Niederlage der Weltcup-Saison kassiert - die deutschen Schlitten bleiben dennoch ungeschlagen. Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) gewann am Samstag mit Anschieber Eric Franke das fünfte Rennen des Winters in Innsbruck-Igls und tat dies mit zwei Laufbestzeiten: Friedrich und Anschieber Thorsten Margis hatten als Zweite mit drei Zehntelsekunden Rückstand letztlich keine Chance.

"Es ist ärgerlich, aber wir wissen woran es gelegen hat. Der erste Lauf war nicht optimal", sagte Friedrich: "Johannes war einfach besser, das müssen wir neidlos anerkennen."

Der Lette Oskars Kibermanis wurde Dritter, Christoph Hafer (Bad Feilnbach) landete mit Christian Rasp auf dem sechsten Platz. Die Führung in der Gesamtwertung behält Friedrich dennoch. Der Rekordweltmeister hatte die bisherigen vier Weltcups gewonnen. Diese hatten aufgrund der Coronakrise allesamt im lettischen Sigulda stattgefunden, es folgen nun insgesamt vier in Innsbruck: Zunächst ein weiteres am Sonntag (14.00 Uhr), dann zwei am kommenden Wochenende.

Diese Saison umfasst wie geplant acht Weltcup-Stationen, darunter in Winterberg und am Königssee. Auf die Übersee-Rennen wird allerdings verzichtet. Höhepunkt der Saison ist die am 1. Februar 2021 beginnende WM im sächsischen Altenberg.

Rodler Felix Loch setzt Siegesserie im Weltcup fort

Rekordweltmeister Felix Loch (Berchtesgaden) setzt seinen Siegeszug im noch jungen Rodelwinter fort und erinnert beinahe schon wieder an den Dominator vergangener Tage. Der 31-Jährige gewann am Samstag den Weltcup in Oberhof und schlug dabei auch seinen Teamrivalen Johannes Ludwig auf dessen Hausbahn. Knapp eine Zehntelsekunde trennte die beiden nach zwei Läufen, mit einem Bahnrekord im zweiten Durchgang machte Loch den vierten Sieg im vierten Saisonrennen perfekt.

"Momentan geht alles auf. Wir haben im Sommer sehr viel gearbeitet, sehr viel Zeit investiert", sagte Loch im ZDF, "aber dass es so gut klappt, hätte ich nicht gedacht." Bundestrainer Norbert Loch sieht bei seinem Sohn "athletisch und technisch" deutliche Verbesserungen: "Leistungssport verläuft eben in Kurven, und in den vergangenen Jahren war Felix in einem Tief. Aber da hat er sich herausgearbeitet."

Vor seinem Sieg beim Saisonauftakt in Innsbruck hatte Loch 22 Monate lang auf einen Weltcup-Erfolg gewartet. Zudem verlor er in den vergangenen Jahren seinen WM-Titel und wurde auch bei den Olympischen Spielen deutlich geschlagen.

Am Samstagvormittag gewannen zudem die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) ihren Heim-Weltcup und beendeten damit eine kleine Durststrecke: Die Weltmeister holten den ersten Saisonsieg der sonst so überlegenen deutschen Duos. Gut anderthalb Zehntelsekunden trennten die Thüringer letztlich von Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich, den Siegern der bisherigen drei Rennen des Winters.

Mit dem insgesamt 44. Weltcupsieg zogen Eggert/Benecken zudem in der "ewigen" Bestenliste mit ihren Dauerrivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) gleich. Die Olympiasieger stürzten in Oberhof schon im ersten Lauf und landeten letztlich nur auf Rang 18.

Nolte auf Rang zwei im ersten Monobob-Rennen der deutschen Pilotinnen

Laura Nolte ist beim ersten Monobob-Rennen der deutschen Pilotinnen auf Rang zwei gefahren. Nach zwei Durchgängen musste sich die deutsche Meisterin vom BSC Winterberg am Samstag in Innsbruck/Igls nur der sprintstarken Australierin Breeana Walker geschlagen geben. Sie hatte mit Abstand die besten Startzeiten und am Ende 0,44 Sekunden Vorsprung vor Nolte. Dritte wurde die Österreicherin Katrin Beierl. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete auf Rang sieben. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kam auf Rang acht von neun gestarteten Schlitten.

„Ich hatte einige Probleme, bin im ersten Lauf viel rumgerutscht. Wir brauchen noch etwas Zeit, um uns an den Monobob zu gewöhnen“, sagte Nolte. Cheftrainer René Spies will sich erst zwischen Weihnachten und Neujahr mit der neuen Disziplin intensiv beschäftigen, nachdem die Bobs erst in dieser Woche ausgeliefert wurden. „Wir sind sehr zufrieden, denn unsere Mädels hatten nur drei Abfahrten im Training und daher fahrerisch noch große Reserven.“

Die neue olympischen Disziplin, die 2022 in Peking ihr Debüt geben wird, wurde in diesem Winter erstmals in allen Rennserien des Weltverbandes IBSF integriert. Das erste Rennen der Weltserie wurde vergangene Woche im Europacup in Winterberg ausgetragen, wo die russische Zweierbob-Europameisterin Nadeschda Sergejewa gewann.

Mit einem Sprung von hinten in den Bob müssen die Pilotinnen, die sonst im Zweierbob von der Seite aus ins Gefährt springen, einsteigen. Zudem müssen sie nach der Ziellinie selbst abbremsen, was sonst die Anschieberinnen übernehmen. Der Monobob wird anders als in den restlichen Disziplinen inklusive der Kufen vom Weltverband IBSF gestellt, damit soll eine Chancengleichheit beim Material gewährleistet werden.

Doppelsitzer-Weltmeister Eggert/Benecken mit erstem Weltcupsieg

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben ihren Heim-Weltcup gewonnen und damit eine kleine Durststrecke beendet. Die Weltmeister setzten sich am Samstag in Oberhof durch, es war der erste Saisonsieg der sonst so überlegenen deutschen Duos. Gut anderthalb Zehntelsekunden trennten die Thüringer letztlich von Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich, den Siegern der bisherigen drei Rennen des Winters.

Mit dem insgesamt 44. Weltcupsieg zogen Eggert/Benecken zudem in der "ewigen" Bestenliste gleich mit ihren Dauerrivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee). Die Olympiasieger stürzten in Oberhof schon im ersten Lauf und landeten letztlich nur auf Rang 18.

Dritte wurden die Österreicher Yannick Müller/Armin Frauscher. Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis), die ihre erste Weltcup-Saison bestreiten, belegten den achten Platz. In der Gesamtwertung führen Steu/Koller (385 Punkte) deutlich vor Eggert/Benecken (281).

+++++5. Dezember 2020+++++

Rodler Loch siegt nach furioser Aufholjagd in Altenberg

Nach einer furiosen Aufholjagd von Platz 17 auf eins hat Felix Loch im sächsischen Altenberg seinen zehnten Weltcupsieg auf dieser Bahn geholt. Bei böigem, warmen Wind lag der dreimalige Olympiasieger aus Berchtesgaden am Sonntag bei immer schlechter werdenden Bahnverhältnissen im Kohlgrund erst abgeschlagen hinten, ehe er mit einem fast fehlerfreien Finallauf das Wetter-Lotterie-Rennen noch gewann. Auch Max Langenhan aus Friedrichroda profitierte ebenfalls von den irren Bahnbedingungen und raste von Platz 16 auf zwei vor. Dritter wurde der Lette Kristers Aparjods.

„Ich wusste aufgrund der Bahnverhältnisse, dass es mit einem fehlerfreien Lauf noch weit nach vorn gehen kann. Dass es für ganz vorne reicht, hätte ich nicht gedacht. Es ist natürlich super, dass es bei so einem Rennen dann noch aufgeht“, sagte Loch, der nach seinem Auftaktsieg in Innsbruck/Igls auch in der Weltcup-Gesamtwertung souverän führt. Der im ersten Lauf fast umgekippte Moritz Bollmann aus Sonneberg fuhr noch auf Rang sechs, der Suhler Sebastian Bley kam auf Rang zehn vor dem Oberhofer Johannes Ludwig.

+++++5. Dezember 2020+++++

Rodel-Doppel Eggert/Benecken verpasst Weltcup-Sieg knapp

Die deutschen Doppelsitzer warten auch nach dem ersten Heim-Weltcup des Rodel-Winters auf einen Sieg. Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) mussten sich am Samstag im sächsischen Altenberg um acht Tausendstelsekunden den starken Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller geschlagen geben. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) holten als Dritte ihren ersten Podestplatz des Winters, nur 19 Tausendstel fehlten den Bayern auf Rang eins.

Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis), die ihre erste Weltcup-Saison bestreiten, belegten den neunten Rang. Steu und Koller bleiben das stärkste Doppel der jungen Saison. Am vergangenen Wochenende hatten sie bereits den Auftakt auf ihrer Heimbahn in Innsbruck-Igls gewonnen, dort holten sie auch den Sieg im Sprint-Wettbewerb.

Rodel-Olympiasiegerin Geisenberger Weltcup-Zweite in Altenberg

Die viermalige Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist beim Rodel-Weltcup im sächsischen Altenberg auf Rang zwei gefahren. Nach zwei Läufen musste die 32-Jährige vom SV Miesbach, die nach der Geburt ihres Sohnes Leo im Mai in der Vorwoche in Innsbruck/Igls ihr Weltcup-Comeback gab, am Samstag nur der Russin Tatjana Iwanowa den Vortritt lassen. Auf Rang drei kam die Russin Ekaterina Katnikowa. Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, die den Weltcup-Auftakt gewonnen hatte, landete auf ihrer Heimbahn nur auf Rang fünf vor Datjana Eitberger (RC Ilmenau). Die Winterbergerin Cheyenne Rosenthal wurde Zwölfte.

+++++5. Dezember 2020+++++

Deutsche Langläufer starten in Davos - Schweden, Finnen und Norweger nicht dabei

Anders als die Top-Nationen Norwegen, Schweden und Finnland wird das deutsche Langlauf-Team den Weltcup in Davos in Angriff nehmen. „Vollgas! Wer weiß, wie viele Weltcups es gibt“, sagte Teamchef Peter Schlickenrieder am Mittwoch der dpa. „Wir werden alle Startplätze besetzen. Wir haben ein gutes Konzept und sind gut aufgestellt.“

Der Deutsche Skiverband (DSV) habe bereits im Sommer zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die spezielle Corona-Lage teamintern zu meistern. „Es ist ein riesiger Aufwand. Es ist aber unsere Mentalität, das gut zu organisieren“, sagte der Coach.

Norwegen um Olympiasieger Johannes Kläbo und Emil Iversen hatte angekündigt, die Stationen in Davos in der Schweiz (12./13. Dezember) und eine Woche später in Dresden auszulassen. Am Mittwoch zogen auch Schweden und Finnland mit Absagen nach. Auf die Frage, wie der Weltverband Fis auf die besondere Lage mit Absagen der Favoriten reagiere, sagte Schlickenrieder: „Wie immer: Gar nicht. Das ist ein Armutszeugnis, was da gerade passiert.“ Kurze Zeit später teilte die Fis mit, die Wettbewerbe in Davos und Dresden finden trotzdem statt.

+++++2. Dezember 2020+++++

Auch Snowboard- und Ski-Freestyle-WM in China wegen Corona abgesagt

Wegen der Corona-Krise werden die für Februar 2021 in China geplanten Weltmeisterschaften der Snowboarder und Ski-Freestyler abgesagt. Das gab der Weltverband Fis am Mittwoch bekannt, kurz nachdem bereits etliche Weltcups in anderen Wintersportarten wie Ski alpin und Skispringen gestrichen worden waren.

Nach Fis-Angaben kamen die Entscheidungen über die Absagen vom chinesischen Skiverband und dem Organisationskomitee für Olympia 2022 in Peking. Vor allem die 14-tägige Quarantäne, die bei einer Einreise nach China vorgeschrieben ist, sei der Grund für die Absage gewesen. Eigentlich sollten viele Events in diesem Winter Generalproben für die Winterspiele in Asien sein.

Ob die von 18. bis 28. Februar terminierten Titelkämpfe in Zhangjiakou etwa 100 Kilometer von Peking entfernt auf einen anderen Termin verschoben werden oder an einem anderen Ort stattfinden sollen, war zunächst offen. Die Fis teilte mit, dass sie noch auf eine offizielle Absage aus China warte.

+++++2. Dezember 2020+++++

Ski-Weltverband sagt Weltcup-Veranstaltungen in China ab

Die alpinen Skirennfahrer, Skispringer, Nordischen Kombinierer und Langläufer haben im Jahr vor den Olympischen Spielen in Peking coronabedingt ihre Wettbewerbe in China abgesagt. Über diese Entscheidung informierte am Mittwoch der Weltverband Fis. Grund dafür seien die Corona-Vorgaben der chinesischen Behörden, die eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne für alle Teilnehmer vorsehen. Mit diesen Bestimmungen könnte die Fis die weiteren Weltcup-Kalender nicht einhalten.

Konkret betroffen sind die Alpin-Rennen in Yanqing (27./28. Februar), der Skisprung-Weltcup (12.-14. Februar), die Wettbewerbe der Kombinierer (13./14. Februar) sowie die Rennen der Langläufer (19. bis 21. März), die allesamt in Peking geplant waren. Im Langlauf hätte die China-Reise nach ursprünglicher Planung sogar das Saisonfinale bedeutet. Ob und wie die Wettbewerbe ersetzt werden, ließ die Fis am Mittwoch offen.

+++++2. Dezember 2020+++++

Schweden, Finnen und Norweger starten nicht bei Skilanglauf-Weltcups

Nach Norwegen ziehen auch Schweden und Finnland ihre Teilnahme an den Weltcup-Rennen im Skilanglauf in Davos und Dresden zurück. Die Sportler fürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu werden. Damit bleiben drei der erfolgreichsten Skinationen den Wettbewerben fern.

Der Arzt der schwedischen Mannschaft sagte am Mittwoch laut einer Mitteilung des Schwedischen Skiverbandes, man könne zurzeit keine sichere Hin- und Rückreise von und nach Dresden und Davos garantieren. „Wenn etwas schief geht, kann die Krankheit möglicherweise schwerwiegende Folgen für die infizierte Person haben. Keiner von uns ist bereit, dieses Risiko einzugehen“, sagte Per Andersson.

Die Ärztin für das finnische Olympische Komittee bedauerte, dass der Infektionsschutz beim Rennen in Ruka am vergangenen Wochenende nicht optimal gelaufen sei. „Leider haben wir in Ruka festgestellt, dass die Menschen eine sehr unterschiedliche Einstellung zum Coronavirus haben“, sagte Maarit Valtonen laut einer Mitteilung. Die Organisatoren hätten versucht, die Sportler in einer Blase zu halten. Das sei aber wegen des unterschiedlichen Verständnisses und Engagements der Teilnehmer nicht geglückt.

Valtonen betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Internationalen Skiverband (Fis) und den verschiedenen Ländern wichtig sei, damit trotz der Pandemiesituation internationale Wettbewerbe organisiert werden können.

Weder der finnische, noch der schwedische oder der norwegische Skiverband haben bisher entschieden, ob ihre Teams im Januar 2021 bei der Tour de Ski in der Schweiz und Italien antreten werden.

+++++30. November 2020+++++

Kläbo und Iversen verzichten auf Weltcup-Rennen - Sorge wegen Corona