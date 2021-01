Wintersport-Telegramm 20/21 : Hermann vergibt Weltcup-Gesamtsieg im Skeleton

Tina Hermann. Foto: dpa/Gian Ehrenzeller

Düsseldorf Wie läuft die Weltcup-Saison in den Disziplinen außerhalb von Ski Alpin, Skispringen und Biathlon? In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Ein völlig verpatzter erster Lauf hat Tina Hermann den möglichen Sieg im Skeleton-Gesamtweltcup gekostet. Die Weltmeisterin vom Königssee musste sich am Freitag beim Weltcup-Finale trotz der drittbesten Zeit im zweiten Durchgang mit Platz sechs begnügen und der Österreicherin Janine Flock die Trophäe überlassen. Flock wurde am Freitag Zweite hinter der Russin Jelena Nikitina.

Bei den Männern wurde der Lette Martins Dukurs zum zehnten Mal Gesamtweltcupsieger. Wie die deutsche Elite um den Gesamt-Zweiten Alexander Gassner waren die Letten wegen der Vorbereitung auf die in der nächsten Woche beginnenden Weltmeisterschaften nicht am Start, so dass die Entscheidung bereits vor dem Start gefallen war. Das Weltcup-Finale gewann der Russe Alexander Tretjakow.

Eine Woche vor den Titelkämpfen offenbarte Hermann noch viel Nachholbedarf. Das betrifft in erster Linie den Start, wo sie auf Siegerin Nikitina in den zwei Läufen sieben Zehntelsekunden verlor. Dazu kamen im ersten Lauf zahlreiche Unsauberkeiten in der Bahn. Im zweiten Lauf war ihre Fahrlage besser, so dass noch der Sprung von Platz acht auf Rang sechs gelang. Sophia Griebel (Oberhof) und Susanne Kreher (Oberbärenburg) kamen auf die Ränge neun und elf.

Bei den Männern hatte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland drei Nachwuchsfahrer an den Start gebracht. Der Berchtesgadener Cedric Renner belegte als Bester von ihnen Rang neun. Kilian von Schleinitz (Königssee) wurde Zwölfter, Felix Seibel (Hallenberg) kam als 15. ins Ziel. Alle drei steigerten sich im zweiten Durchgang erheblich und machten Plätze gut.

+++++29. Januar 2021++++

Loch und Co. verpassen Sprint-Podest - Wendl/Arlt holen Titel bei Rodel-WM

Felix Loch und die deutschen Rodler haben zum Auftakt der Heim-WM am Königssee völlig überraschend das Podest im Sprint-Wettbewerb verpasst. Loch musste sich am Freitag mit Rang vier begnügen, die österreichischen Brüder Nico und David Gleirscher holten Gold und Bronze, dazwischen landete der Russe Semen Pawlitschenko.

Die Titelkämpfe im Berchtesgadener Land bringen die fünfte Austragung des Sprints auf WM-Niveau, für Loch bleibt es bei nur einem Triumph in dieser nicht-olympischen Disziplin: 2016 hatte er bei der Premiere gewonnen, die ebenfalls am Königssee stattfand.

Nach zuletzt vier schwierigen Jahren präsentierte sich Loch in diesem Winter bislang wieder extrem stark und feierte in acht klassischen Weltcups acht Siege. Von den drei Weltcup-Sprints entschied er in dieser Saison allerdings nur einen für sich.

In diesem noch recht neuen Wettbewerb fällt die Entscheidung nicht wie üblich in zwei, sondern in nur einem Lauf. Die Zeitmessung beginnt mit fliegendem Start etwa 100 Meter nach der Startrampe. Am Freitag folgen noch die Sprints der Doppelsitzer (13.40 Uhr) und der Frauen (14.35). Am Wochenende stehen dann die klassischen Rennen der Doppelsitzer, Männer (jeweils Samstag) und Frauen (Sonntag) an. Abgeschlossen wird die WM am Sonntagnachmittag mit der Teamstaffel.

+++++24. Januar 2021++++

Geisenberger mit zweitem Saisonsieg in WM-Form

Natalie Geisenberger (Miesbach) hat auch die Generalprobe vor der Heim-WM dominiert und ist nur wenige Monate nach ihrer Babypause schon wieder die Top-Favoritin. Die Rodel-Olympiasiegerin gewann am Sonntag den Weltcup in Innsbruck-Igls, mit 82 Tausendstelsekunden Vorsprung verwies sie ihre Teamrivalin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) auf Rang zwei. Schon am Samstag hatte Felix Loch (Berchtesgaden) mit dem achten Sieg im achten Rennen den Gesamtweltcup der Männer gewonnen.

Am kommenden Wochenende geht es am Königssee um WM-Medaillen, und Geisenberger scheint ihre ohnehin beachtliche Form nun noch einmal zu steigern. Nach acht zweiten Plätzen in acht Saisonrennen feierte sie am vergangenen Wochenende in Oberhof ihren ersten Sieg des Winters, in Igls folgte gleich der zweite. Erst im vergangenen Mai hatte die 32-Jährige ihren Sohn zur Welt gebracht.

Auch am Sonntag lieferten sich Geisenberger und Taubitz ein Privatduell, die Amerikanerin Summer Britcher hatte als Dritte bereits fast drei Zehntel Rückstand auf die Spitze. Im abschließenden Sprint-Wettbewerb hatte wiederum Taubitz die Nase knapp vorn und vertagte damit die Entscheidung im Gesamtweltcup: Nach der WM geht Geisenberger als Führende ins Weltcup-Finale in St. Moritz (5./6. Februar), sie kann sich dann den Titel von Taubitz zurückholen.

Schon zuvor hat sie am Königssee die Chance, zur Rekord-Weltmeisterin aufzusteigen. Mit der fünften Goldmedaille im Einzel würde sie mit ihrer einstigen Dauerrivalin Tatjana Hüfner gleichziehen.

Überhaupt wäre alles andere als ein aus deutscher Sicht goldenes WM-Wochenende eine Überraschung. Denn Felix Loch zeigt nach vier schwierigen Jahren eine bisher selbst von ihm nicht gekannte Überlegenheit. Acht Siege in acht Weltcups hatte kein Rodler vor ihm auch nur annähernd erreicht.

Am Samstag in Igls verwies Loch den Ex-Weltmeister Semen Pawlitschenko um sechs Tausendstelsekunden auf Rang zwei. Dritter wurde Johannes Ludwig (Oberhof), der zuvor als einziger noch theoretische Chancen hatte, Loch in der Gesamtwertung abzufangen. Zum insgesamt siebten Mal ist Loch nun bester Rodler des Weltcup-Winters.

Außer dem Doppelsieg der Frauen gab es in den Sprints von Igls keinen weiteren deutschen Erfolg. Loch wurde als bester BSD-Vertreter Dritter bei den Männern, das gleiche gelang den Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) bei den Doppelsitzern.

Bob-Pilot Friedich holt 50. Weltcupsieg

Francesco Friedrich hat mit dem Sieg im Viererbob sein drittes Double nacheinander und somit seinen 50. Weltcupsieg eingefahren. Nach dem Erfolg im Zweierbob gewann der Doppel-Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg am Sonntag am Königssee auch im Viererbob souverän. In der Königsklasse fuhr er mit seiner Crew Thorsten Margis, Martin Grothkopp und Alexander Schüller allen davon. Dem zweitplatzierten Österreicher Benjamin Maier nahm er 0,39 Sekunden ab, Lokalmatador Johannes Lochner als Drittem auf dessen Heimbahn sogar 52 Hundertstelsekunden. Der nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei liegende Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach kam bei leichtem Schneefall auf Platz vier.+++++23. Januar 2021+++++

Loch sichert sich Gesamtweltcup-Sieg - Rodel-Doppelsitzer enttäuschen

Mit der Fortsetzung seiner beeindruckenden Siegesserie hat sich Felix Loch eine Woche vor der Rodel-Weltmeisterschaft am Königssee vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup gesichert. Der Olympiasieger von 2010 und 2014 gewann am Samstag im Eiskanal von Innsbruck-Igls auch das achte Weltcuprennen der Saison und ist in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen. Der 31-Jährige setzte sich vor Semjon Pawlitschenko (Russland) und Johannes Ludwig aus Oberhof durch. Max Langenhan aus Friedrichroda wurde Achter.

Für die deutschen Doppelsitzer hingegen ist Innsbruck in diesem Winter keine gute Adresse. Auch beim zweiten Rodel-Weltcup in dieser Saison in Österreich gelang den lange vom Erfolg verwöhnten deutschen Duos kein Podestplatz. Die Gesamtweltcup-Zweiten Toni Eggert/Sascha Benecken kamen auf Rang fünf, die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt wurden Neunte. Die Italiener Ludwig Rieder/Patrick Rastner gewannen vor den Weltcup-Ersten Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich und den Letten Martins Bots/Roberts Plume. Das Winterberger Duo Robin Geueke/David Gamm landete auf Platz 13.

+++++23. Januar 2021+++++

Friedrich schlägt Lochner auch am Königssee

Francesco Friedrich hat auf dem Weg zu seiner Heim-WM in Altenberg erneut die Muskeln spielen lassen. Der Bob-Rekordweltmeister gewann am Samstag auch den Weltcup auf der Hausbahn seines größten Rivalen, am Königssee setzte Friedrich sich im Zweier knapp vor Johannes Lochner durch: Nach zwei Läufen trennten die beiden besten Deutschen zwei Zehntelsekunden.

"Johannes ist hier vor allem im ersten Durchgang herausragend gefahren, besser kann man es hier nicht machen", sagte Friedrich im ZDF: "Aber wir haben das Rennen vor allem am Start gewonnen."

Denn mit Anschieber Thorsten Margis was Friedrich auf den ersten Metern erneut deutlich stärker als Lochner und Eric Franke, in der Bahn präsentierte sich dann der Herausforderer zweimal besser. "Es ist eine Augenweide, was Francesco und Thorsten da anschieben", sagte Lochner, "da kann man fahren, wie man will, da kommt man nicht mehr ran." Im elften Zweier-Rennen des Winters stand damit der zehnte Sieg für Friedrich, nur Lochner hat ihn in diesem Winter einmal geschlagen. Dritter wurde am Samstag der Österreicher Benjamin Maier.

Seit Jahren lässt Friedrich der Konkurrenz im Zweierbob keine Chance. Beim Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Innsbruck-Igls kann nur noch ein Sturz den erneuten Triumph in der Gesamtwertung verhindern, anschließend steigt die WM wie schon im Vorjahr auf seiner Heimbahn in Altenberg.

+++++23. Januar 2021+++++

Anna Seidel holt Silber über 1500 Meter bei Shorttrack-EM

Anna Seidel hat bei den Europameisterschaften der Shorttracker in Danzig den bisher größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und die Silbermedaille über 1500 Meter gewonnen. Die 22 Jahre alte Dresdnerin musste sich im Finale am Samstag nur der niederländischen Olympiasiegerin Suzanne Schulting beugen.

Bisher galten drei EM-Bronzeplaketten als größte Erfolge für Anna Seidel. 2020 hatte sie den dritten Platz in Debrecen auf ihrer Spezialstrecke über 1500 Meter geholt, dazu stand sie 2016 und 2018 jeweils über 1000 Meter auf dem Podium.

In Danzig hatte Seidel mit der besten Zeit des Halbfinales ihren Lauf gewonnen und ihre blendende Form unterstrichen. Da sie auch auf den beiden weiteren Einzelstrecken über 500 und 1000 Meter in die nächste Runde einzog, steigen nun auch ihre Chancen auf eine gute Mehrkampfplatzierung. Die 500 Meter werden noch am Samstag entschieden, die 1000 Meter am Sonntag.

+++++22. Januar 2021+++++

Olympia-Zweite Jacqueline Lölling gewinnt Skeleton-Weltcup

Jacqueline Lölling hat den Skeleton-Weltcup am Königssee gewonnen. Mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang fuhr die Olympia-Zweite von der RSG Hochsauerland am Freitag von Platz drei noch auf Rang eins. Dabei profitierte sie allerdings von den Fehlern der Weltmeisterin Tina Hermann, die nach dem ersten Durchgang führte. „Ich habe dieses Jahr viel gehadert und nachgedacht, heute ist der Plan mal aufgegangen. Ich war entspannter und habe mein Ding gemacht“, sagte Lölling und betonte: „Das Labyrinth war heute entscheidend. Bei mir ging es gut, bei den anderen nicht.“

Zweite wurde Anna Fernstädt, die mittlerweile für Tschechien startet, vor der Österreicherin Janine Flock. Hermann fiel nach einem katastrophalen zweiten Lauf auf Platz zehn vor Sophia Griebel aus Suhl zurück. Dabei hatte die dreimalige Weltmeisterin vom WSV Königssee im ersten Lauf für Furore auf ihrer Heimbahn gesorgt. Nachdem die Russin Elena Nikitina ihr den Bahnrekord abgenommen hatte, holte ihn sich Hermann souverän in 50,93 Sekunden zurück. „Es passiert, ich bin froh, dass ich auf dem Schlitten geblieben bin. Es ist zwar traurig, gerade hier auf meiner Heimbahn, aber Kopf hoch und weitermachen“, sagte Hermann.

+++++17. Januar 2021+++++

Geisenberger meldet sich mit Jubiläums-Sieg zurück

Zwei Wochen vor der Heim-WM ist der Knoten bei Natalie Geisenberger (Miesbach) mit einem lauten Knall geplatzt. Nach acht zweiten Plätzen in acht Saisonrennen feierte die einstige Dominatorin in Oberhof ihren ersten Sieg nach der Rückkehr aus der Babypause, den ersten seit 694 Tagen - und ganz nebenbei ihren 50. im Weltcup.

Die Olympiasiegerin gewann am Sonntag mit mehr als zwei Zehntelsekunden Vorsprung vor der Österreicherin Madeleine Egle und ihrer überraschend starken Teamkollegin Anna Berreiter (Berchtesgaden). Vizeweltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) musste sich im Kampf um das Podest auf der Heimbahn dagegen auch der internationalen Konkurrenz geschlagen geben. Sie wurde Fünfte hinter Europameisterin Tatjana Iwanowa aus Russland.

Im Endspurt zur WM auf ihrer Hausbahn am Königssee (29. bis 31. Januar) schüttelte Geisenberger damit doch noch den Status als "ewige" Zweite ab - der ja eigentlich gar kein Makel war: Erst im Mai hatte die 32-Jährige ihren ersten Sohn zur Welt gebracht und war gleich mit Saisonstart Ende November äußerst konkurrenzfähig.

Nach mehr als einjähriger Pause schloss sie acht Rennen inklusive der EM auf Rang zwei ab. In der Gesamtwertung führt Geisenberger dank ihrer Konstanz vor Taubitz, die in dieser Saison bereits fünfmal gewann.

Die Vorzeichen für die WM sind aus deutscher Sicht blendend. Denn Felix Loch, in den vergangenen Jahren regelmäßig zu langsam für die Weltspitze, zeigt in diesem Winter altbekannte Dominanz - oder sogar etwas mehr. Am Samstag holte er im siebten Einzel-Rennen des Winters den siebten Sieg. "Ich kann mich nicht erinnern, dass es am Stück schon mal so gelaufen ist", sagte Loch in der ARD.

Nur die deutschen Doppelsitzer mussten sich erneut den in dieser Saison so starken Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller geschlagen geben. Die Gesamtführenden feierten ihren vierten Saisonsieg und ließen die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) um neun Tausendstelsekunden hinter sich.

Schneider gewinnt, deutsche Frauen weiter ungeschlagen

Bei ihrem zweiten Weltcupstart in diesem Winter hat Stephanie Schneider ihren zweiten Sieg eingefahren. Mit Bahnbestzeit im zweiten Lauf fuhr die Pilotin vom WSC Oberwiesenthal am Sonntag mit ihrer Winterberger Anschieberin Leonie Fiebig noch auf Rang eins und verwies mit 0,08 Sekunden Vorsprung Elana Meyers-Taylor aus den USA auf Platz zwei. Dritte wurde die Schweizerin Melanie Hasler vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka (BRC Thüringen), die zusammen mit Vanessa Mark (TuS Wiesbaden) fuhr und nach dem ersten Durchgang in Führung lag. Laura Nolte aus Winterberg kam mit der Potsdamerin Deborah Levi auf Platz sechs.

+++++16. Januar 2021+++++

Loch in überragender Form

Rekordweltmeister Felix Loch (Berchtesgaden) dominiert die Rodel-Welt auf dem Weg zu seiner Heim-WM weiter nach Belieben. Der 31-Jährige gewann am Samstag auch den Weltcup in Oberhof und feierte damit im siebten Einzel-Rennen des Winters den siebten Sieg. "Ich kann mich nicht erinnern, dass es am Stück schon mal so gelaufen ist", sagte Loch in der ARD.

Erneut war es zudem ein sehr deutlicher Erfolg: Der Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher Jonas Müller betrug nach zwei Läufen rund zweieinhalb Zehntelsekunden. Die folgenden Konkurrenten lagen nur wenige Hundertstel auseinander.