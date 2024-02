Wintersport-Telegramm Norwegen dominiert Nordische Kombination – Armbruster erneut Dritte

Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo legt nach seinem Fehlstart in den Winter eine Trainingspause ein. Der fünfmalige Olympiasieger verzichtet am kommenden Wochenende auf den Weltcup im schwedischen Gällivare und wird möglicherweise auch am 9./10. Dezember in Östersund fehlen. „Vielleicht komme ich in Östersund zurück, vielleicht aber auch erst in Trondheim. Ich muss sehen, was mit meinem Körper passiert“, sagte der 27-Jährige.