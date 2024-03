Wintersport-Telegramm Buckwitz vor Nolte und Kalicki zur Halbzeit der Zweierbob-WM

Beim Zweierbob-Rennen der Männer am Samstag verschenkte Lochner den siebten Sieg in Serie nach einem Patzer am Start. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener knallte nach dem Einstieg an die Bande und verlor seinen ganzen Speed. Am Ende reichte es mit Anschieber Georg Fleischhauer noch für Rang zwei hinter dem Schweizer Michael Voigt - aber immerhin vor Friedrich. „Das war dämlich von mir, dass wir es zu weit ausgereizt haben, was nicht nötig gewesen wäre. Zum Glück wurde es noch der zweite Platz. Das ärgert einen natürlich, wenn man es so herschenkt“, sagte Lochner. Der deutsche Meister Ammour kam mit seinem Bruder Issam auf den fünften Platz.