„Déjà-vu-Erlebnis“ : Bobpiloten Friedrich und Co. geschlagen

Bobpiloten Friedrich und Co. geschlagen

Lake Placid Warmes Wetter ist für die deutschen Bobpiloten traditionsgemäß ein schwieriger Begleiter. Zwar passten beim ersten Viererbob-Weltcup die Start- und mit Abstrichen die Fahrleistungen, doch die Endgeschwindigkeit war bei acht Grad Celsius einfach zu niedrig.

Verwunderte, teils ratlose Gesichter waren bei den deutschen Bobfahrern im Zielauslauf von Lake Placid zu sehen. Trotz gelungener Fahrten reichte es nicht für einen Podestplatz. Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich musste sich beim ersten Viererbob-Weltcup des Winters mit Rang vier begnügen, obwohl er in beiden Läufen Startbestzeiten hinlegte.

Der zeitgleiche und ebenfalls mit seiner Crew am Start starke Johannes Lochner staunte ebenfalls und schüttelte verwundert den Kopf. „Wir haben einen guten Job abgeliefert. Insgesamt war es zu warm, vielleicht hatten wir nicht die richtige Kufenwahl“, sagte Lochner. Friedrich meinte: „Wir verlieren in der Bahn unten heraus. Vielleicht spielt das Wetter uns nicht in die Karten.“