Wintersport-Telegramm Wilmsmann holt Silber bei Skicross-WM in Georgien

Nach vier Rennen und damit zur Saisonhalbzeit führt noch immer Favoritin Humphries den Monobob-Weltcup an, Nolte liegt als Zweite dicht dahinter. Am Sonntag starten die Frauen in Winterberg noch im Zweierschlitten (10.00 Uhr), der nächste Monobob-Wettbewerb steht bereits am 14. Januar in Altenberg auf dem Programm.