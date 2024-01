Wintersport-Telegramm Carl fällt bei der Tour de Ski zurück

Zum Weltcup-Auftakt folgen an diesem Wochenende nur noch die Rennen im Vierer am Samstag und Sonntag. Die Frauen-Rennen im Monobob und Zweierbob wurden aufgrund einer zu geringen Zahl an Teilnehmerinnen infolge logistischer Schwierigkeiten in Peking abgesagt. Olympiasiegerin Laura Nolte und Co. starten nun erst beim nächsten Weltcup in La Plagne (9./10. Dezember) in die neue Saison.