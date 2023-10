Wintersport-Telegramm Rodler Toni Eggert wird Trainer in den USA

Johannes Lochner hat den zweiten Sieg hintereinander im Zweierbob-Weltcup geholt. Mit Anschieber Georg Fleischhauer setzte sich der für Stuttgart startende Berchtesgadener am Samstag in Winterberg mit 0,14 Sekunden Vorsprung gegen den Schweizer Michael Vogt durch. „So macht mir das Bobfahren Spaß, so kenne ich das von früher, dass man am Start vorne dabei ist, die Fahrten gut runtergehen und das man im Ziel vorne ist und mit den Fans jubeln kann“, sagte der Olympia-Zweite Lochner. „Das habe ich die letzten Jahre ein bissl vermisst.“ Mit Blick auf die WM Ende Januar in St. Moritz erklärte er: „Silber habe ich im kleinen Schlitten genug, ich will endlich Weltmeister werden“.