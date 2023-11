Wintersport-Telegramm Langlauf-Stars Kläbo und Weng bangen um Saisonstart

Die norwegischen Langlauf-Stars Johannes Hösflot Kläbo und Tiril Udnes Weng bangen wegen Corona-Erkrankungen um ihre Teilnahme am Saisonstart im finnischen Ruka. Der fünfmalige Olympiasieger Kläbo (27) verließ das Höhentrainingslager in Livigno/Italien wegen Unwohlseins vier Tage früher als geplant und wurde am Dienstag in Trondheim positiv getestet. Auch Weng (27), im vergangenen Winter wie Kläbo Gesamtweltcup-Siegerin, hat sich offenbar in Livigno infiziert.