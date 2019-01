Trotz Schneechaos: Weltcup in Ruhrpolding soll wie geplant stattfinden

Helfer befreien die Zuschauertribühne in der Chiemgau Arena in Ruhpolding (Bayern) vom Schnee. Foto: dpa/Tobias Hase

Ruhrpolding Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos: Trotz des anhaltenden Schneechaos in weiten Teilen Oberbayerns gehen die Organisatoren des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding davon aus, dass die Rennen ab Mittwoch wie geplant starten.

Allerdings entschloss sich das Organisationskomitee angesichts der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen und der Schneemassen dazu, bis Mittwoch keinen Zuschauertransport in die Chiemgau Arena anzubieten und die Eröffnungsfeier am Dienstagabend abzusagen.

Der Weltcup startet am Mittwoch (14.30 Uhr) mit dem Sprint der Männer über 10 km. Am Donnerstag steht der Sprint der Frauen auf dem Programm. Nach ihrer erneuten Pause in Oberhof wegen eines Infekts wird dann auch Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ins Wettkampfgeschehen zurückkehren. Freitag und Samstag sind die Staffeln geplant. Die Massenstartrennen der Frauen und Männer schließen am Sonntag den Heimweltcup der Biathleten ab.