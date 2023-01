Enttäuschende Vierschanzentournee Stimmung bei den DSV-Adlern ist „beschissen“

Am Ende zweier Tage zum Vergessen zog Stefan Horngacher ein vernichtendes Fazit. „Das ist schon mit das Bitterste, was wir hier erleben, seitdem ich Trainer bin“, sagte der Chef der deutschen Skispringer über die jüngste Leistung seiner Schützlinge. Erst das Quali-Aus von Karl Geiger, dann nicht mal ein Springer unter den besten 12 - die DSV-Adler waren auf der dritten Station der Vierschanzentournee in Innsbruck am vorläufigen Tiefpunkt angelangt.