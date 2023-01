Alles außer Schnee Vierschanzentournee ohne jedes Wintergefühl

Wirklich winterlich war die Tournee auch in den vergangenen Jahren nicht immer. Doch dieses Mal ist es besonders krass. In Garmisch-Partenkirchen kamen bei Sonne und rund 15 Grad einige Fans im T-Shirt zur Großen Olympiaschanze - und das an Neujahr. „Ich habe schon wirklich viel bei der Tournee erlebt. Mich überrascht gar nichts mehr“, sagte Deutschlands Team-Weltmeister Karl Geiger zu den Bedingungen. Ein bisschen kälter und ein bisschen Schnee wären schon schön, fügte er an. „Aber es ist kein Wunschkonzert.“