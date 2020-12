Verwirrung um Tests : Vierschanzentournee muss aus Corona-Chaos lernen

Meinung Düsseldorf Das Corona-Chaos um das polnische Team zum Auftakt der 69. Vierschanzentournee legt offen, wie zerbrechlich das System ist. Die Abläufe werfen Fragen auf, die es für die kommenden Stationen dringend zu klären gilt.

Dass in diesem Jahr nicht nur die sportliche Leistung darüber entscheiden könnte, wer die Vierschanzentournee gewinnt, sondern vor allem der Fakt, welches Team möglichst coronafrei durch den ersten Teil der Skisprungsaison und dann durch den traditionellen Vier-Länder-Wettbewerb kommt, war spätestens nach dem ersten Weltcup der Saison im November klar. Das Team um Österreichs Topspringer Stefan Kraft musste nach zahlreichen positiven Corona-Tests den Weltcup vorerst verlassen. Kraft hatte noch einige Zeit mit den Folgen seiner Infektion zu kämpfen und gilt deswegen bei der Vierschanzentournee nicht mehr als Topfavorit. Doch dass es gleich zum Start der Vierschanzentournee ein derartiges Hin und Her wie das um die Polen gibt, schadet dem Wettbewerb.

Die Organisatoren und der Weltverband Fis schienen gut vorbereitet auf alle möglichen Corona-Szenarien. Die Testabläufe an den Tourneestandorten waren geklärt, die Abstands- und Verhaltensregeln, die das Ansteckungsrisiko minimieren sollen, waren für alle Teilnehmer klar und aus dem Weltcup eingeübt. Und doch endete schon die erste Testreihe in Oberstdorf im Chaos. Weil mit den Polen das Team des Titelverteidigers Dawid Kubacki und des Olympiasiegers Kamil Stoch betroffen war. Der Corona-Test von Klemens Muranka fiel in Oberstdorf positiv aus. Das gesamte Team wurde als Kontaktpersonen ersten Grades ausgeschlossen, wie es das Reglement des Weltverbandes im Weltcup vorsieht. Die Polen versuchten natürlich alles, um den Ausschluss abzuwenden. Doch das Ergebnis eines zweiten Tests bei Muranka fehlte bis zum Start der Qualifikation am Montag. Also blieb es vorerst beim Ausschluss. Am späten Abend gab es dann einen negativen Befund.