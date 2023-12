Deutsche Chancen bei der Vierschanzentournee Ein Österreicher könnte zum Spielverderber werden

Ab Donnerstag, 28. Dezember, nehmen die Skispringer einen neuen Anlauf. Dann findet die Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf einen Tag später statt. Danach geht es an Neujahr in Garmisch-Partenkirchen weiter, bevor es rüber nach Österreich zum Wettkampf in Innsbruck und dann zum Abschlussspringen am 6. Januar in Bischofshofen geht.