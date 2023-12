Vierschanzentournee 2023/24 Unsere Tipps für die K.o.-Duelle der deutschen Springer in Oberstdorf

Alle fünf deutschen Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. Andreas Wellinger und Karl Geiger waren die Besten. Am Freitag treten die deutschen Athleten wie gewohnt in K.-o.-Duellen an. Wer springt gegen wen und wie tippt die Redaktion den Ausgang?