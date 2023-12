Traumstart in Oberstdorf Wellinger und Geiger wecken Tournee-Hoffnungen

Der zweimalige Olympiasieger Wellinger gewann die Ouvertüre am Schattenberg mit einem Sprung auf 135,0 m und brachte die Kulisse zum Kochen - nie in der Geschichte eines Weltcups waren mehr Fans zu einer Qualifikation gepilgert. „Das war saugut. Was will man mehr als die Quali zu gewinnen? Das Publikum hier ist der absolute Wahnsinn. Das gibt viel Aufwind, und den brauchen wir“, sagte der Zweite des Gesamtweltcups, der als erster DSV-Adler seit Richard Freitag im Jahr 2017 beim ersten Kräftemessen der Tournee ganz oben stand.