Skispringen Die Dominatoren der Vierschanzentournee

Ryoyu Kobayashi (Japan - 2018/19)

Platzierung in Bischofshofen: 5.

Gesamtplatz: 1.

Der Japaner hat sich in der Saison 2021/22 aus seinem Formtief des Vorjahres gekämpft und springt wieder so souverän und stark wie in seiner Erfolgssaison 2018/19. Damals kam er bei der Vierschanzentournee aus dem Nichts und gewann alle vier Springen. Diesmal galt er schon vorher als einer der Topfavoriten. Er gewann dann auch direkt den Auftakt in Oberstdorf und gab sich auch beim Neujahrsspringen keine Blöße. In Innsbruck machte dann der Wind einen Strich durch das Unternehmen dritter Tagessieg für Kobayashi. Doch das Springen wurde in Bischofshofen nachgeholt. Auch da gewann der Japaner das erste Springen. Mit dem Grand Slam wurde es in Bischofshofen beim Dreikönigsspringe zwar nichts. Da gewann Daniel Huber aus Österreich, Kobayashi wurde Fünfter. Dennoch gewann er überlegen die 70. Vierschanzentournee.

