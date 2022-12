Favoriten, TV-Termine, Zeiten Das müssen Sie über die Vierschanzentournee 2022/23 wissen

Aus dem deutschen Team hoffen Karl Geiger und Markus Eisenbichler, endlich den Gesamtsieg holen zu können. Beide sind aber nicht in Topform in den Weltcup gestartet. Während sich Geiger zuletzt stark verbessert zeigte und mit teils sehr guten Sprüngen trotz seines Sturzes in Engelberg für den ersten Saisonhöhepunkt hoffen ließ, kämpfte Eisenbichler auch bei der Generalprobe in Engelberg mit seinem Sprung. Der Bayer kam als 27. nur mit Mühe in den zweiten Durchgang. Ohnehin werden die Deutschen wieder starke Konkurrenz haben. Topfavorit ist nach den ersten Weltcups der Pole Dawid Kubacki. Er gewann in Engelberg und führt auch die Gesamtwertung an. Aktuell wirkt der Tourneesieger von 2019/20 so, als könne ihn kaum etwas aus der Ruhe bringen. Sein Sprungstil trägt ihn auch bei schwierigen Bedingungen auf große Weiten.