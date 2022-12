Skispringen Die Favoriten für die Vierschanzentournee 2022/23

Stefan Kraft (29/Österreich)

Der Österreicher kann auch in diesem Winter wieder ganz vorne mitspringen. Im Weltcup kann er mit seinem stabilen Sprungstil und all seiner Erfahrung auf fast jeder Schanze um den Sieg springen. In die Saison ist er mit tollen Sprüngen gestartet, die ihn bisher auf Rang drei in der Gesamtwertung geführt haben. Bei der Vierschanzentournee liegen die Hoffnungen der Österreicher ganz klar auf Kraft, der den nächsten Prestigesieg für das Land holen soll. Wie man die Tournee gewinnt, weiß Kraft. In der Saison 2014/15 triumphierte er und gewann den Goldenen Adler.