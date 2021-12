Geiger, Kobayashi, Granerud : Das sind die Favoriten bei der Vierschanzentournee

Düsseldorf Nach ihren Siegen bei der Generalprobe in Engelberg vor Weihnachten gehen der Deutsche Karl Geiger sowie Ryoyu Kobayashi aus Japan als Topfavoriten in die Vierschanzentournee. Doch es gibt reichlich Konkurrenz für die beiden.

Bei der 70. Vierschanzentournee geht Karl Geiger als Weltcupführender an den Start. Auf dem Oberstdorfer liegen die Hoffnungen auf den ersten deutschen Tourneesieg seit Sven Hannawald 2002. Geiger hat in dieser Saison seine starken Leistungen aus dem vergangenen Winter bestätigt. Mit seinem Sieg zum Weltcup-Auftakt in Nischni Tagil hat er der Konkurrenz um die starken Norweger und den Japaner Ryoyu Kobayashi direkt gezeigt, dass in diesem Winter mit ihm zu rechnen ist, dass es diesmal mehr als Platz zwei oder drei werden soll. Auch bei der Vierschanzentournee. Dass er nach Rückschlägen, wie Anfang Dezember in Klingenthal, zurückkommen und sich noch mal steigern kann, hat er mit seinem Sieg in Engelberg bewiesen. Nun geht er als Topfavorit bei dem prestigeträchtigen Zwei-Länder-Turnier an den Start.