Favoriten, TV-Termine, Zeiten : Das müssen Sie über die Vierschanzentournee 2021/22 wissen

Der Goldene Adler, die Trophäe des Gesamtsiegers, steht auf dem Schnee. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die prestigeträchtige Vierschanzentournee findet 2021/22 zum 70. Mal statt – wieder unter Corona-Bedingungen. Ab dem 28. Dezember kämpfen die Skispringer um den Titel. Wer sind die Favoriten und wann kann man die Springen im TV sehen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wann findet die Vierschanzentournee 2021/2022 statt?

Die Vierschanzentournee startet in der Saison 2021/22 am Dienstag, 28. Dezember 2021, mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet mit dem Dreikönigsspringen im österreichischen Bischofshofen am 6. Januar 2022.

Wo findet die Vierschanzentournee 2021/2022 statt? Orte, Termine und Zeitplan im Überblick

Die Reihenfolge der Wettkampforte ist bei der Vierschanzentournee traditionell jedes Jahr die selbe. Sie findet in Deutschland und Österreich auf jeweils zwei Skisprungschanzen statt.

Auftaktspringen in Oberstdorf (Deutschland) am 28. und 29. Dezember 2021: Am Dienstag, 28. Dezember 2021, beginnt in Oberstdorf um 16.30 Uhr die Qualifikation auf der Schattenbergschanze. Am Mittwoch, 29. Dezember startet dort dann um 16.30 Uhr das Auftaktspringen der Vierschanzentournee.

Am Dienstag, 28. Dezember 2021, beginnt in Oberstdorf um 16.30 Uhr die Qualifikation auf der Schattenbergschanze. Am Mittwoch, 29. Dezember startet dort dann um 16.30 Uhr das Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) am 31. Dezember 2021 und 1. Januar 2022: Auf Oberstdorf folgt das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Dort findet an Silvester, 31. Dezember 2021, um 14 Uhr die Qualifikation statt. An Neujahr, 1. Januar 2022, steigt dann ab 14 Uhr der Wettkampf. Danach geht es für die Skispringer und den Tourneetross nach Österreich.

Auf Oberstdorf folgt das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Dort findet an Silvester, 31. Dezember 2021, um 14 Uhr die Qualifikation statt. An Neujahr, 1. Januar 2022, steigt dann ab 14 Uhr der Wettkampf. Danach geht es für die Skispringer und den Tourneetross nach Österreich. Bergiselspringen in Innsbruck (Österreich) am 3. und 4. Januar 2022: Auf der Bergiselschanze in Innsbruck findet das dritte Springen der Vierschanzentournee 2021/22 statt. Die Qualifikation erfolgt am Montag, 3. Januar 2022, ab 13.30 Uhr. Das Bergiselspringen starte am Dienstag, 4. Januar um 13.30 Uhr.

Auf der Bergiselschanze in Innsbruck findet das dritte Springen der Vierschanzentournee 2021/22 statt. Die Qualifikation erfolgt am Montag, 3. Januar 2022, ab 13.30 Uhr. Das Bergiselspringen starte am Dienstag, 4. Januar um 13.30 Uhr. Dreikönigsspringen in Bischofshofen (Österreich) am 5. und 6. Januar 2022: Das Finale der Vierschanzentournee steigt in Bischofshofen am 5. und 6. Januar 2022. Die Qualifikation startet am Mittwoch, 5. Januar um 17.15 Uhr. Das Dreikönigsspringen, nach dem dann der Vierschanzentourneesieger feststeht, beginnt am Donnerstag um 17.30 Uhr bei Flutlichtatmosphäre.

Wie funktioniert die Vierschanzentournee?

Die Vierschanzentournee gehört zur Weltcup-Wertung der Skispringer. Daher gibt es auch bei den vier Etappen der Tournee Weltcuppunkte. Für die Gesamtwertung der Vierschanzentournee zählen allerdings die Punkte, die jeder Springer für Weite und Haltung erhält. Für die Windverhältnisse können ebenfalls Punkte gutgeschrieben oder aber abgezogen werden. Ähnlich wird verfahren, wenn der Anlauf während eines Wettkampfes verkürzt oder verlängert wird. Bei mehr Anlauf werden Punkte abgezogen, bei weniger Anlauf gibt es Pluspunkte. Die Punkte, die die Sportler bei der Vierschanzentournee für ihre Sprünge sammeln, werden addiert. Der Skispringer, der nach allen vier Wettbewerben die meisten Punkte auf dem Konto hat, gewinnt die Vierschanzentournee.

Anders als sonst im Weltcup qualifizieren sich bei der Vierschanzentournee aber nicht die besten 30 Springer des ersten Durchgangs für den zweiten Durchgang, sondern es wird im ersten Durchgang im K.o.-System gesprungen. Deswegen ist die Qualifikation bei der Tournee besonders wichtig. Die Athleten werden nach der Qualifikation in 25 Paare eingeteilt. Der beste Skispringer der Quali tritt im K.o.-Durchgang gegen den 50. der Qualifikation an, der Zweite gegen den 49. und so weiter. Die Gewinner der Duelle (es zählt die für den Sprung erreichte Punktzahl) qualifizieren sich direkt für den zweiten Durchgang. Dieser wird dann mit den punktbesten fünf Verlierern aus den K.o-Duellen auf 30 Skispringer aufgefüllt - das sind die sogenannten „Lucky Loser“ (auf deutsch: glückliche Verlierer). Daher haben auch starke Springer, die gegen einen ebenfalls starken Kontrahenten antreten müssen, bei diesem K.o.-Modus die Chance auf den zweiten Wertungsdurchgang.

Durch diesen Modus schaffen es auch Skispringer ins Finale, die im normalen Weltcup-Modus ausgeschieden wären. So kann es passieren, dass jemand nach Punkten insgesamt 49. geworden wäre, er es aber dennoch in den zweiten Durchgang schafft, weil sein K.o.-Partner noch schlechter war. Gleichzeitig kann jemand, der mit seinen Punkten Zwölfter geworden wäre, ausscheiden, weil er sein Duell verloren hat und fünf andere Verlierer besser waren als er. Das macht die Vierschanzentournee besonders anfällig für Ausfälle von Favoriten - was wiederum ihren besonderen Reiz ausmacht.

Muss die Qualifikation ausfallen, wird im normalen Weltcup-Modus gesprungen.

Wie beeinflusst die Corona-Krise die Vierschanzentournee 2021/22?

Erstmals in der Geschichte durften im vergangenen Jahr keine Zuschauer bei den vier Springen der Tournee anwesend sein. Wo die Skispringer sonst in einen Hexenkessel fliegen, waren leere Ränge und Sitze zu sehen sein.

Auch in diesem Jahr ändert sich die Situation nicht. Lange sind die Veranstalter davon ausgegangen, endlich wieder Zuschauer begrüßen zu können. Doch die unlängst verschärften Regelungen der bayrischen Landesregierung haben für die Gewissheit gesorgt: In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen wird es keine Zuschauer geben. Für Deutschlands Vorzeigespringer Karl Geiger wird es also in Oberstdorf erneut ein Heimspiel ohne die Unterstützung von Familie und Freunden an der Schanze. „Dass wir bei der Tournee erneut vor leeren Rängen springen, ist natürlich sehr, sehr schade. Gerade als Oberstdorfer weiß ich, wie sehr ein volles Stadion zusätzlich pushen und motivieren kann“, sagte Geiger der „Augsburger Allgemeinen/ Allgäuer Zeitung“.

An den österreichischen Austragungsorten wurde nach dem Ende des Lockdowns in Österreich eigentlich mit Zuschauern geplant. Am 23. Dezember fiel dann doch die Entscheidung für Springen unter Ausschluss von Fans. Als Grund gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) die neue Omikron-Variante an. „Wir bedauern diese Entscheidung für die Fans und Aktiven, wollen aber die Regierung bei ihren Bemühungen bestmöglich unterstützen“, schrieben die Veranstalter. In Innsbruck war ursprünglich mit 4000, in Bischofshofen mit 3500 Zuschauern geplant worden.

Wer sind die Favoriten auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee 2021/22?

In den ersten Weltcupspringen 2021 haben sich gleich mehrere Springer hervorgetan: Karl Geiger gewann direkt den Auftakt in NischniTagil und landete bei den folgenden drei Weltcups auf dem Podest. Auch Markus Eisenbichler konnte bei den ersten vier Weltcupstationen bereits zwei Podestplätze verbuchen. Schied bei den letzen beiden Weltcup-Wochenende vor der Tournee aber im ersten Durchgang aus und scheint sein gutes Gefühl für die Sprünge aktuell etwas verloren zu haben.

Der Norweger HalvorEgnerGranerud und der Japaner RyoyuKobayashi, der allerdings eine Weltcupstation wegen einer Corona-Infektion auslassen musste, präsentierten sich bisher ebenfalls stark. Neben Geiger, Kobayashi und Granerud konnten auch der Slowene AnžeLanišek sowie die Österreicher Jan Hörl und Stefan Kraft an den ersten vier Weltcup-Wochenenden Siege einfahren. Während die deutschen Skispringer am 11. und 12. Dezember beim Heimweltcup in Klingenthal enttäuschten, steigt vor allem bei den Norwegern die Formkurve deutlich. Neben Graneruddürfte bei der Vierschanzentournee auch mit Marius Lindvik, zweiter in der Tourneewertung 2019/20, zu rechnen sein. Daniel-André Tande sprang in Klingenthal nur acht Monate nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica erstmals wieder auf das Podest. Tande lag im März mehrere Tage im Koma. Noch sind seine Leistungen nicht konstant genug, um als Topfavorit bei der Vierschanzentournee zu gelten, aber der Norweger könnte überraschen.

Die Österreicher um Stefan Kraft, Vierschanzentourneesieger von 2014/15, kommt immer besser in Form, je näher die Tournee rückt. Mit ihm ist ebenso zu rechnen wie mit dem dreimaligen Vierschanzentournee-Sieger und aktuellen Titelverteidiger Kamil Stoch aus Polen.

Die deutschen Springer bei der Vierschanzentournee:

Zwölf DSV-Adler dürfen inklusive der Nationalen Gruppe in Oberstdorf und Garmisch an den Start gehen, anschließend muss das Aufgebot auf sechs Springer reduziert werden. In diesem Jahr dürfen allerdings 13 deutsche Skispringer dabei sein. Ex-Weltmeister Severin Freund hat dem deutschen Team im zweitklassigen Continental-Cup einen zusätzlichen Startplatz für die komplette Vierschanzentournee erkämpft. Er hat damit ein persönliches Startrecht und kann damit auch selbst beim ersten Saisonhöhepunkt an den Start gehen.

Wer sind die deutschen Hoffnungen bei der Vierschanzentournee?

Im deutschen Team gesetzt sind Karl Geiger und sein Kollege Markus Eisenbichler. Auf ihnen ruhen die Hoffnungen, dass ein deutscher Springer endlich den ersten deutschen Vierschanzentournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002 holt. Hier das komplette deutsche Team:

Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf)

Severin Freund (WSV DJK Rastbüchl)

Karl Geiger (SC Oberstdorf)

Stephan Leyhe (SC Willingen)

Pius Paschke (WSV Kiefersfelden)

Constantin Schmid (WSV Oberaudorf)

Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

Wo wird die Vierschanzentournee im TV übertragen?

Eurosport überträgt alle Qualifikationen und Wettbewerbe der Vierschanzentournee. Zudem übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF abwechselnd die Vierschanzentournee live. Das Auftaktspringen und die Qualifikation in Oberstdorf sowie das Tournee-Finale 2021 samt Qualifikation in Bischofshofen zeigt das Erste live. Das ZDF überträgt das Neujahrsspringen und die Quali in Garmisch-Partenkirchen sowie die Wettbewerbe in Innsbruck. In Österreich werden alle vier Tournee-Springen von ORF Eins übertragen.

Wo können Sie die Vierschanzentournee im Live-Stream sehen?

Sowohl ARD und ZDF übertragen die Vierschanzentournee auch in ihren Mediatheken im Live-Stream.

Was ist mit den Tickets für die Vierschanzentournee?

Wegen der Corona-Pandemie werden die Tournee-Springen in Deutschland auf jeden Fall ohne Zuschauer stattfinden. Wer bereits Tickets gekauft hat, bekommt sein Geld aber zurück. Noch unklar ist es, wie mit den Wettkämpfen in Österreich verfahren wird.

Bei der Vierschanzentournee vertreiben die vier Veranstalter in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofhofen, beziehungsweise der Österreichische Skiverband (ÖSV), die Tickets selbst. Sie sind normalerweise zum Beispiel online oder per Telefon bei den Veranstaltern zu erhalten, bei Ticketportalen oder zum Beispiel bei den lokalen Tourismusverbänden.

Wer war der Sieger der Vierschanzentournee 2020/21?

Gewinner der Vierschanzentournee 2020/21 wurde der Pole Kamil Stoch, der zum dritten Mal die Tournee gewinnen konnte. Er startete von Platz zehn des Gesamtweltcupstandes vor der Vierschanzentournee. Zweiter wurde Karl Geiger vor dem Vorjahressieger Dawid Kubacki aus Polen.

Was gibt es zu gewinnen?

Bei der 70. Ausgabe der Vierschanzentournee (29. Dezember bis 6. Januar) winkt dem Sieger ein Rekordpreisgeld. Die Organisatoren des Traditionsevents verfünffachen die Siegprämie auf knapp 96.000 Euro. Zuvor hatte es für den Gewinner "nur" circa 20.000 Euro gegeben. Insgesamt werden bei den vier Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen 384.000 Euro an die Springer ausgeschüttet.

Die deutschen Paarungen in der Qualifikation und die Ergebnisse der Wettbewerbe:

Hier finden sie nach den Springen die jeweiligen Endstände.

Wer sind die Rekord-Sieger bei der Vierschanzentournee?

Der Finne Janne Ahonen hat die Vierschanzentournee bisher am häufigsten gewonnen. Ahonen sprang insgesamt fünfmal zum Gesamtsieg bei der traditionsreichen Tournee: 1998/99, 2002/2003, 2004/2005, 2007/2008. Im Jahr 2006 musste er sich den Titel allerdings mit dem Tschechen Jakub Janda teilen. Ein bisher einmaliges Ereignis bei der Vierschanzentournee. Die beiden Skispringer waren nach allen vier Wettkämpfen genau punktgleich.

Vier Titel gewann bei der Vierschanzentournee der Deutsche Jens Weißflog. Zwei davon gewann er für die DDR, zwei für die wiedervereinigte Bundesrepublik. Helmut Recknagel (DDR) holte drei Gesamtsiege bei der Vierschanzentournee. Genauso wie der Norweger Björn Wirkola.

Den Grand Slam aus allen vier Tagessiegen schafften bisher nur Sven Hannawald, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi.



Hier finden Sie die Dominatoren in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee.

