Halvor Egner Granerud (25/Norwegen)

Der Norweger fährt nach 2020/21 erneut als einer das Favoriten zur Vierschanzentournee. Granerud gehört auch in dieser Saison zur Welttspitze und spring konstant auf das Podest. Bei der Tournee im vergangenen Winter dürfte er wichtige Erfahrungen gesammelt haben. Damals ging er als Topfavorit in den Wettbewerb, konnte bei den letzten beiden Stationen dann aber nicht in die Top Ten springen und wurde am Ende Vierter der Gesamtwertung. Diesesmal will er bei allen vier Springen vorne dabei sein.