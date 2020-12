Auftaktsieg in Oberstdorf : Geiger nährt deutsche Tournee-Hoffnung

Auftaktsieg in Oberstdorf

Oberstdorf Ein Lokalmatator überragt beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Karl Geiger siegt in einem packenden Finale. Markus Eisenbichler legt eine fulminante Aufholjagd hin.

Lokalmatador Karl Geiger hat bei seinem Quarantäne-Comeback das Auftakt-Skispringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Der 27-Jährige ließ sich von der Unruhe rund um das Corona-Chaos beim polnischen Team und einer eigenen Wettkampfpause nicht aus dem Konzept bringen und setzte sich am Dienstag vor dem Polen Kamil Stoch sowie Marius Lindvik aus Norwegen durch.

Vor verschneiten Bergen sprang Geiger 127 und 136,5 Meter weit. Mit seinem Erfolg nährte der Bayer die Hoffnungen auf den ersten deutschen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee seit dem Triumph von Sven Hannawald vor 19 Jahren und fügte das nächste spektakuläre Kapitel zu seiner bisher ganz speziellen Winter-Geschichte hinzu. Geigers und Eisenbichlers Jubel schallte laut durch das Stadion an der Schattenbergschanze.

Der Allgäuer war nach einer Corona-Infektion gerade noch rechtzeitig zur Skisprung-Show zurückgekehrt. Geiger hatte die Tournee-Generalprobe in der Schweiz kurz vor Weihnachten noch verpasst.

Seiner starken Form schadete das offenbar nicht. Er ist seit Max Bolkart 1959 der erste Oberstdorfer, der in der Heimat bei der Tournee gewinnt. „Es war brutal und zwei saugute Sprünge. Wenn jetzt noch Zuschauer da wären, wäre es perfekt. Man muss von Tag zu Tag schauen und ich nehme die Favoritenrolle an", sagte Geiger. "Megageil, ich habs ihm so gewünscht, dass er das runterfnringt für uns, er ist einfach ein cooler Hund", ergänzte Eisenbichler.