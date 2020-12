Karl Geiger (27/Oberstdorf)

Der frisch gekürte Skiflug-Weltmeister war zum Saisonstart in Topform. Nach dem WM-Titel wurde seine Tochter geboren, doch dann war sein Corona-Test positiv. Ob er vom Gesundheitsamt das Okay für die Tournee bekommt, ist noch nicht klar. Am Tag der Qualifikation liegt sein positiver Test erst 13, nicht 14 Tage, zurück. Darf er antreten, muss sich zeigen, wie weit ihn die Zwangspause zurückgeworfen hat. Kann er an seine Leistung bei der Skiflug-WM anknüpfen, ist alles drin.