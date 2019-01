17 Jahre nach dem Sieg von Sven Hannawald ist die Sehnsucht der deutschen Skispringer nach einem Sieg bei der Vierschanzentournee groß. Am Sonntag, 30. Dezember, startet die Weitenjagd nach dem berühmten goldenen Adler zum 67. Mal. Wir halten Sie über die Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofhofen in unserem Liveblog auf dem Laufenden.