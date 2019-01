Liveticker Vierschanzentournee 2018/19: Training in Bischofshofen hat begonnen

Szenarien für das Springen in Bischofshofen

Was passiert eigentlich, wenn es heute in Bischofshofen immer noch zu viel schneit?



Szenario A: Wenn der Wettkampf heute wieder abgesagt werden muss, weil die Schanze wegen des Schnees nicht sprungtauglich präpariert werden kann, könnte das letzte Springen der Tournee auf Montag verschoben werden. Das wird allerdings nicht nur für die TV-Sender problematisch, sondern auch für die Teams. Denn die Hotels der Springer sind in der Regel nur bis heute gebucht. Viele Fans hätten dann auch das Nachsehen. Im Sendeplan der Fernsehanstalten müsste am Montag Platz für die Übertragung geschaffen werden.



Szenario B: Wenn der Wettkampf durch die Räumarbeiten erst später stattfinden kann, könnte er auf einen Durchgang reduziert werden. Starten darf der Wettkampf aber überhaupt erst, wenn alle Springer einen Trainingssprung machen konnten.



Szenario C: Das Springen wird abgesagt. Das hat es in der Tournee-Geschichte erst einmal gegeben - 2007 in Innsbruck. Damals wurde das fehlende Springern allerdings in Bischofshofen nachgeholt, so dass es zwar eine Dreischanzentournee war, aber wie üblichen mit vier Wettbewerben. Es wäre also das erste Mal, dass nur drei Springen bei einer Tournee stattfinden.