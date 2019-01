Markus Eisenbichler bleibt in der Gesamtwertung Zweiter

Ryoyu Kobayashi hat mit seinen beiden herausragenden Sprüngen in Innsbruck den Vorsprung in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee auf Markus Eisenbichler deutlich ausgebaut. Er liegt 45,5 Punkte vor dem Deutschen. Also fast 25 Meter. Das ist im Normalfall im letzten Springen nicht mehr aufzuholen.