Mitfavorit Karl Geiger führt das deutsche Aufgebot für die 68. Vierschanzentournee der Skispringer an. Die Tournee beginnt mit der ersten Qualifikation am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Oberstdorf, am Sonntag (17.30 Uhr) steht dann der erste Wettkampf an. Zusätzlich sechs Athleten starten in der nationalen Gruppe bei den beiden Wettkämpfen auf deutschem Boden. Wir stellen die deutschen Tournee-Springer vor.