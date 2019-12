KARL GEIGER (26/Oberstdorf): Der Vizeweltmeister will diesmal erfolgreich in die Vierschanzentournee starten. Vergangene Saison lief es für ihn bei der Tournee nicht so gut. Danach stellte er seine Weltklasse allerdings mehrfach unter Beweis. Zuletzt sprang er im Weltcup konstant unter die Top Ten. Entscheidend wird nun das Heimspiel in Oberstdorf: Hält Geiger dort dem Druck stand, ist alles möglich.