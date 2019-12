Vierschanzentournee live im Telegramm : Zwölf deutsche Athleten beim Quali-Auftakt in Oberstdorf gefordert

Karl Geiger beim Training in Oberstdorf. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die Vierschanzentournee findet in dieser Saison zum 68. Mal statt. Die Favoriten um Stefan Kraft, Karl Geiger und Kamil Stoch jagen Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi. In unserem Telegramm halten wir Sie über die Tournee auf dem Laufenden.

Der Höhepunkt des Skisprung-Winters beginnt im beschaulichen Allgäu. Die ersten fünf der gleich zwölf deutschen Athleten haben den ersten Sprung in der Qualifikation bereits hinter sich. Martin Hamann (133,1 Punkte) und Luca Roth (122,6) führen das Springen nach knapp 20 Athleten an, Philipp Raimund (114,4) liegt vorerst auf Rang drei. Wegen zu viel Aufwind ist das Springen derzeit unterbrochen.

In Oberstdorf sind am Samstag gleich zwölf deutsche Athleten gefordert, die erste Hürde Qualifikation zu nehmen und sich für das erste Tournee-Einzel am Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) zu qualifizieren. Als deutscher Top-Springer gilt Karl Geiger, der in jedem Wettkampf bislang eine Platzierung unter den ersten Sieben geschafft hat. Top-Favorit ist der japanische Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi.

Foto: dpa, pil Infos Vierschanzentournee 2019/20: Termine und Startzeiten.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher geht mit ehrgeizigen Zielen in die 68. Vierschanzentournee. "Wir hoffen, dass wir am Ende zwei Leute unter den besten Zehn haben - und einen auf dem Podium. Wenn wir das schaffen, können wir zufrieden aus der Tournee gehen", sagte Horngacher am Freitag nach der Ankunft in Oberstdorf. Dort wird es am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit der Qualifikation für das Auftaktspringen erstmals ernst.

Horngacher setzt dabei auch auf einen Kniff. "Ich werde heute vielleicht die Videos aus dem letzten Jahr rausholen, damit wir mit einem guten Gefühl in die Tournee starten", sagte der Österreicher. Vor einem Jahr hatten Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe in der Gesamtwertung die Ränge zwei und drei hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi belegt.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 7 Bilder Das sind die Favoriten für die Vierschanzentournee.

In diesem Jahr ist allerdings Karl Geiger die deutsche Nummer eins. Auch der zusätzliche Rummel in seiner Heimat Oberstdorf macht den 26-Jährigen nicht nervös. "Wenn der Fokus mehr auf mir liegt, ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil es gut gelaufen ist. Ich bin ganz entspannt", sagte der Lokalmatador auf der Pressekonferenz im Oberstdorf-Haus. Geiger stand in dieser Saison als einziger DSV-Adler schon auf dem Podest.

Auch Eisenbichler gab sich trotz seines schwachen Saisonstarts zuversichtlich. "Ich habe noch ein, zwei Baustellen. Aber ich bin körperlich fit und fühle mich mit den voll geladenen Akkus in der Lage, gut zu springen. Ich habe das in mir und weiß, es dauert nicht mehr so lange", sagte der Dreifach-Weltmeister.

Eisenbichler war auch im letzten Winter mit mäßigen Vorleistungen zur Tournee gereist, war aber gleich in Oberstdorf auf Rang zwei geflogen. "An Oberstdorf erinnere ich mich gerne, weil das so unverhofft kam. Ich war vorher überhaupt nicht gut drauf. Das vergisst man nicht so schnell, das bleibt schon im Gedächtnis", sagte der 28-Jährige.

+++++27. Dezember 2019+++++

Eisenbichler hofft nach schlechtem Saisonstart auf Aha-Erlebnis

Markus Eisenbichler redet erst gar nicht um den heißen Brei herum. Die Ergebnisse? "Sang- und klanglos". Das Gefühl? "Beschissen". Das Selbstvertrauen? "Nicht da". Wenn der Skisprung-Weltmeister am Samstag in die 68. Vierschanzentournee startet, könnten die Voraussetzungen schlechter kaum sein. Und doch bleibt Eisenbichler vor der Qualifikation in Oberstdorf (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) betont gelassen.

Foto: dpa/Alexandra Wey 10 Bilder Die deutschen Skispringer bei der Vierschanzentournee.

"Ich freue mich extrem auf die Tournee. Die vier Schanzen und die Dichte der Wettkämpfe kommen mir entgegen", sagt der 28-Jährige, der desaströse Wochen hinter sich hat. Knieprobleme in der Vorbereitung, ein Sturz in Kuusamo, ständig Windpech: Er sei in "einen Strudel" geraten, sagt Eisenbichler. Die Gala Sportler des Jahres, wo er Platz eins mit dem WM-Goldteam schuhplattlernd feierte, war einer der wenigen Lichtblicke.

Die nackten Zahlen machen kaum Mut: 50, 23, 31, 36, 15, 23, 41 lauten Eisenbichlers bisherige Platzierungen, im Gesamtweltcup macht das Rang 32 "Es hapert am Selbstbewusstsein, da bin ich ganz ehrlich. Man kann so viel trainieren, wie man mag. Wenn man das Selbstvertrauen nicht hat, sich mit 90 km/h nach vorne rauszuhauen, dann wird es oft schwierig - speziell bei mir", sagt "Eisei", der sich selbst als "Gefühlsmenschen" bezeichnet.

Aber vielleicht kommt ja der Saisonhöhepunkt gerade recht. Auch im Vorjahr hatte Eisenbichler zunächst kaum gepunktet, dann folgte eine überragende Tournee, bei der er sich nur Überflieger Ryoyu Kobayashi aus Japan geschlagen geben musste. Es sei immer wieder "ein Erlebnis, wenn unten im Stadion die Hütte brennt. Für mich ist es vergleichbar mit einem Fußballstadion", sagt Eisenbichler über den Tournee-Effekt.

Auf genau diesen hofft auch der Bundestrainer. "Eisei kann sehr schnell switchen. Manchmal braucht er nur einen oder zwei Sprünge. Auch im Sommer hatte er Phasen, wo er strauchelte, und von einem Tag auf den anderen hatte er sein Gefühl wieder", sagt Stefan Horngacher. Eisenbichler vergleicht das mit Golf. "Da kann man auch einen Tag super spielen - und am nächsten geht gar nichts mehr", sagte er am Freitag.

Als Vorbild könnte Thomas Diethart dienen. Der Österreicher sprang vor seinem Tournee-Sieg 2013/14 sogar im zweitklassigen Continental Cup am Podest vorbei - und räumte dann ab. "Oftmals sind es ja einzelne Sprünge, in denen ein Springer sein 'Aha'-Erlebnis hat. Das wünsche ich Markus", sagt auch der dreimalige Oberstdorf-Sieger Martin Schmitt im Eurosport-Interview.

Weil Eisenbichler die vier Tournee-Schanzen zudem allesamt mag, in Innsbruck sogar Weltmeister wurde, besteht durchaus Hoffnung. Warum also aufstecken? "Ich gehe entspannt in die Tournee, so wie letztes Jahr", sagt Eisenbichler, auch wenn er zugibt: "Wenn man sich zu viele Gedanken macht, kann es schnell in die Hose gehen. Zurzeit ist es eigentlich ähnlich."

Aber am Ende überwiegt eben doch der Optimismus. Sogar eine kleine Kampfansage ließ sich der Bayer kurz vor dem Tournee-Start entlocken. "Es wäre natürlich cool, wenn ein deutscher Springer die Tournee gewinnt", sagte Eisenbichler: "Und es wäre cool, wenn mir das gelänge."

+++++27. Dezember 2019+++++

Shuttle vergisst Ryoyu Kobayashi auf Weg zur Pressekonferenz

Stell dir vor, du bist Vierschanzentournee-Sieger und wirst trotzdem einfach vergessen: So ist es Skispringer Ryoyu Kobayashi aus Japan am Freitagabend ergangen. Der Titelverteidiger hätte eigentlich um 18.30 Uhr im Pressezentrum sprechen sollen, wurde vom Shuttle-Service allerdings nicht abgeholt. „Ich habe 30 Minuten im Hotel gewartet“, berichtete der 23-Jährige am Freitagabend in Oberstdorf. Medienchef Ingo Jensen hatte sich zuvor bereits für die organisatorische Panne entschuldigt.

Als Kobayashi dann mit gut 20 Minuten Verspätung endlich ankam, wurde er gleich gefragt, wer denn jetzt die bevorstehende Tournee gewinne. „Das weiß ich doch nicht“, antwortete Kobayashi und grinste - der unvorhergesehene Stress schien ihn kaum zu nerven.

+++++27. Dezember 2019+++++

Ryoyu Kobayashi ist bei Wettanbietern Favorit

Karl Geiger ist für Sportwettenanbieter bwin aussichtsreichster deutscher Skispringer bei der 68. Vierschanzentournee. Bereits bei seinem Heimspiel beim Auftaktspringen in Oberstdorf (Qualifikation: Samstag, 28. Dezember, 16.30 Uhr - Springen: Sonntag, 29. Dezember, 17.30 Uhr) zählt bwin den 26-Jährigen mit Quote 9,00 zum Favoritenkreis.

Klar vorne in der Gunst des Sportwettenanbieters liegt allerdings Japans Superflieger Ryoyu Kobayashi. Der Titelverteidiger, der im letzten Jahr alle vier Springen gewann, geht mit Titel-Quote 2,25 in die Tournee. Holt sich Kamil Stoch seinen dritten Gesamtsieg, zahlt bwin das 7,00-Fache des Einsatzes zurück. Vor dem Polen notiert bwin allerdings noch den Österreicher Stefan Kraft mit Quote 4,50. Geiger ist auch hier bester Deutscher mit Titel-Quote 11,00.

Einen erneuten "Grand Slam" belohnt bwin mit dem 8,00-Fachen des Einsatzes. Nach Hannawalds Vierfach-Triumph 2001/02 hatte zuletzt Kobayashi im Vorjahr alle vier Tournee-Springen gewonnen.

Karl Geiger ist auch für Österreichs Topstar Stefan Kraft ein klarer Kandidat für den Sieg bei der Vierschanzentournee. "Karl ist sehr stabil, war in dieser Saison immer unter den besten Zehn. Karl ist sicher ein heißes Eisen für die Tournee", sagte der Gesamtsieger von 2014/15 am Tag vor der Qualifikation zum ersten Springen in Oberstdorf am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Kraft, der neben dem japanischen Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi und dem Polen Kamil Stoch das Trio der Topfavoriten bildet, weiß um den Druck, der die DSV-Adler um den Oberstdorfer Geiger im am Sonntag mit 27.000 Zuschauern ausverkauften Hexenkessel erwartet. "Für die Deutschen ist es immer schwierig zu Hause, da haben sie es nie so gut hingebracht", sagte der Doppel-Weltmeister von 2017: "Aber dennoch ist Karl für mich absolut ein Kandidat, um vorne mitzukämpfen."

+++++27. Dezember 2019+++++

Karl Geiger geht erholt in den Heimwettkampf in Oberstdorf

Reich beschenkt und bestens erholt von den Weihnachtstagen grinste Skispringer Karl Geiger bei seinem letzten großen Presse-Auftritt vor der Vierschanzentournee. In seiner Heimat Oberstdorf will der 26 Jahre alte Allgäuer die Tournee-Enttäuschungen der vergangenen Jahre endlich hinter sich lassen. „Ich bin ganz gut in Schuss, von daher kann ich es ganz frech und locker angehen. Egal, wie es kommt, sie werden hinter mir stehen“, sagte Hoffnungsträger Geiger, der am Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) im Fokus der 27 000 Anhänger an der heimischen Schattenbergschanze stehen wird.

Auf große Sprüche oder Kampfansagen wird man bei Geiger aber lange warten müssen. Zum Heim-Publikum beim erwartet stimmungsvollen Start sagte er mit tief ins Gesicht gezogener pinker Sponsorencap: „Die Leute stehen hinter mir, auch wenn ich verkacken sollte. Ich bin da echt entspannt.“ Schon in Engelberg vor einer Woche wirkte er ganz locker und kündigte mit einem Augenzwinkern an, er bekomme zu Weihnachten „ja einen Haufen Geschenke“.

Bundestrainer Stefan Horngacher sagte zum aufstrebenden Geiger: „Wir wussten bei ihm, dass er ein wettkampfstarker Athlet ist. Das Ziel war, dass er bei Platz zehn beginnt und bei Platz eins aufhört - das wäre das Ziel des Ganzen.“ Konkret gearbeitet habe man in den vergangenen Monaten an der Anfahrtshocke, der Streckbewegung und der Verbindung in den Flug. Im besten Fall soll Geiger in den kommenden zehn Tagen die Rolle von Markus Eisenbichler einnehmen, der in der Vorsaison sogar um den Tournee-Gesamtsieg kämpfte und am Ende Zweiter wurde.

Geiger, der wie im Vorjahr als größte deutsche Hoffnung in die Tournee startet, kennt aber auch die Tücken des Wohnzimmers in seiner Heimat. Ausgerechnet auf der nur wenige Meter entfernten Anlage tat sich „Karle“ immer besonders schwer: Die Ränge 12, 17, 27 und 26 standen in den vergangenen vier Jahren zum Start. So ein Auftakt wäre diesmal definitiv eine Enttäuschung, wenn man auf die Konstanz des besten deutschen Adlers blickt, der in jedem Saisonspringen mindestens einen Top-7-Rang belegt hat.

Die Vorzeichen sind ganz ähnlich wie vor zwölf Monaten: Geiger steht im Fokus und gilt teamintern aktuell als Lehrbeispiel dafür, wie Skispringen funktioniert. „So konstant und so gut war ich noch nie. Es macht mir unheimlich viel Freude gerade“, analysierte Geiger seine derzeitige Form. Der Superlativ ist bemerkenswert, schließlich hat der zurückhaltende Bayer erst im Februar drei WM-Medaillen in Seefeld und im abgelaufenen Winter dazu zwei Weltcup-Springen gewonnen.

Die Zimmerkollegen Geiger und Eisenbichler sind schon länger Freunde und halfen sich gegenseitig aus sportlichen Krisen. Wie „Yin und Yang“ seien sie, beschrieb „Eisei“ - sportlich so verschieden, aber charakterlich auf einer Wellenlänge. „Karl ist eher so der Denker, er muss alles gut durchdenken. Ich bin eher der Gefühlsspringer. Der eine kann vom anderen was lernen und andersrum. Ich denke schon viel nach, aber ich brauche das innerliche Gefühl, wo ich hin muss“, sagte Eisenbichler. Derzeit funktioniert Geigers Weg deutlich besser.

Mit ihm als Trumpfkarte sowie vielen sportlichen Fragezeichen und Wundertüte Eisenbichler zählen die DSV-Adler diesmal nicht zum engsten Anwärterkreis auf den goldenen Adler und die Siegerprämie von 20.000 Schweizer Franken. „Favoriten sind andere, wir wollen positiv überraschen“, sagte Bundestrainer Horngacher, der auf zwei Athleten unter den besten Zehn sowie einem Gesamt-Podestplatz hofft - das war in den beiden vergangenen Tournee-Jahren mit Andreas Wellinger (Zweiter 2017/18), Eisenbichler (Zweiter 2018/19) und Stephan Leyhe (Dritter 2018/19) gleich drei Sportlern gelungen.

Als Favorit startet Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi. Der Japaner kommt im Gelben Trikot ins Allgäu und verfügt nach seinem Vierfachsieg aus dem Vorjahr erneut über das beste Komplettpaket. Kobayashi katapultiere sich bei einem guten Absprung „in ein anderes Stockwerk“, analysierte Geiger.

Als seine härtesten Widersacher gelten neben Lokalmatador Geiger auch der Österreicher Stefan Kraft und der Pole Kamil Stoch, der 2017/2018 alle vier Wettbewerbe in Serie gewonnen hatte.

+++++27. Dezember 2019+++++

Österreichs Top-Springer Stefan Kraft: Keine Schmerzen nach Engelberg-Sturz

Vierschanzentournee-Mitfavorit Stefan Kraft geht trotz seines Sturzes beim Weltcup in Engelberg ohne Schmerzen in das erste Großereignis des Winters. „Es passt alles. Heute merke ich das erste Mal gar nichts mehr. Es ist so, als ob nichts gewesen wäre“, sagte der 26 Jahre alte Österreicher am Freitag in Oberstdorf. Kraft hat die Vierschanzentournee 2014/2015 schon einmal gewonnen, die diesjährige Tournee beginnt am Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport). „Ich habe mein Zeug beieinander und freue mich, dass es endlich losgeht“, sagte Kraft.

+++++27. Dezember 2019+++++