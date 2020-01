Vierschanzentournee live im Telegramm : Karl Geiger ist als Dritter der Qualifikation besser als Ryoyu Kobayashi

Karl Geiger. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die Vierschanzentournee findet in dieser Saison zum 68. Mal statt. Die Favoriten um Stefan Kraft, Karl Geiger und Kamil Stoch jagen Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden. Am Freitag geht es mit der Qualifikation in Innsbruck weiter.

+++++3. Januar 2020 - Qualifikation in Innsbruck+++++

Die K.o-Duelle der DSV-Springer in Innsbruck im Überblick

Die K.o-Duelle der DSV-Springer in Innsbruck im Überblick





Karl Geiger (Oberstdorf/3) - Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/48)

Stephan Leyhe (Willingen/10) - Clemens Leitner (Österreich/41)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12) - Maciej Kot (Polen/39)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12) - Maciej Kot (Polen/39)

Constantin Schmid (Oberaudorf/15) - Stefan Huber (Österreich/36)

Pius Paschke (Kiefersfelden/25) - Antti Aalto (Finnland/26)

Pius Paschke (Kiefersfelden/25) - Antti Aalto (Finnland/26)

Karl Geiger wird Dritter hinter Marius Lindvik und Stefan Kraft - alle deutschen Springer qualifiziert

Auch eine unruhige Nacht hat Deutschlands großen Skisprung-Hoffnungsträger Karl Geiger nicht aus der Ruhe gebracht. Der Tournee-Zweite und erste Verfolger von Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi belegte am Freitag den dritten Platz in der Qualifikation von Innsbruck und geht damit am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) als einer der Mitfavoriten ins traditionelle Bergiselspringen. „Der Quali-Sprung war jetzt echt fein“, sagte Geiger nach seinem Satz auf 131,5 Meter, mit dem er die direkten Rivalen Kobayashi und Dawid Kubacki aus Polen hinter sich lassen konnte.

Sein Zimmerkollege Markus Eisenbichler (Rang zwölf) berichtete zuvor von einer unruhigen Nacht Geigers im Teamhotel in Lans. „Er hat nur beschissen geschlafen. Der schläft hier in dem Hotel nicht immer ganz so gut. Aber er ist topfit. Er ist nie nervös, er schläft nur ab und zu scheiße“, sagte „Eisei“ über seinen guten Freund, dem er auf dem Weg zum möglichen ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 18 Jahren so gut wie möglich helfen möchte. „Mein Gott, manchmal schläft man halt schlecht. Ich bin ziemlich lange wachgelegen“, sagte Geiger.

Er tritt am Samstag zum dritten Mal in drei Springen gegen einen deutschen Widersacher an, diesmal ist es wie schon in Oberstdorf der junge Moritz Baer. „Das dritte deutsche Duell in Serie, jetzt reicht’s langsam“, sagte Geiger im ZDF ganz entspannt und laut lachend. Von der Sache her gefällt es ihm aber nicht, ständig Teamkollegen zu besiegen. „Voll uncool!“, rief Geiger.

Auf der windanfälligen und tückischen Schanze in Tirol ist ohnehin wichtiger, dass er als Dritter nur kurze Zeit nach Kobayashi (5.) und Kubacki (6.) springt. Drehender Wind kann am Bergisel schnell für sportliches Chaos sorgen. Der Quali-Sieg ging vor 4200 Zuschauern am Freitag an Norwegens Garmisch-Gewinner Marius Lindvik, der 131,5 Meter sprang. Rang zwei sicherte sich Lokalmatador Stefan Kraft, der bei etwas besseren Verhältnissen sogar 132,5 Meter sprang.

Dass alle sechs deutschen Athleten die Qualifikation für Innsbruck gemeistert haben, wertet Bundestrainer Stefan Horngacher als positives Indiz. „Wir können zufrieden sein mit dem Trainingstag“, sagte der Tiroler, der Werner Schuster in diesem Sommer ablöste. Was er von seinem derzeitigen Top-Springer aus Oberstdorf erwarten kann, weiß Horngacher ziemlich genau: „Er kann mit seiner Klasse noch etwas draufsetzen.“ Im vergangenen Februar hatte Geiger am Bergisel WM-Silber im Einzel und Gold im Team geholt.

Neben Geiger schafften auch die fünf weiteren DSV-Adler den Einzug in den Wettkampf der besten 50. Stephan Leyhe (Willingen/12.) bestätigte seine ganz starken Trainingssprünge und kam mit 127,0 m auf Platz zehn. An seinem 28. Geburtstag am Samstag könnte der Hesse durchaus ein Anwärter auf einen Spitzenplatz sein.

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), in der Tournee-Wertung Sechster, zeigte sich mit Platz zwölf und 128,0 gut für den Wettkampf gerüstet. Im Vorjahr war der 28-Jährige am Bergisel Weltmeister im Einzel und mit dem Team geworden.

Hinter Eisenbichler überzeugte Constantin Schmid (Oberaudorf) mit Platz 15, Pius Paschke (Kiefersfelden) zeigte als 25. eine solide Leistung. Auch Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/48.) darf am Samstag im Wettkampf antreten. Richard Freitag (Aue), 2015 bislang letzter deutscher Innsbruck-Sieger, hatte die Tournee nach dem Auftaktwettbewerb in Oberstdorf wegen Formschwäche verlassen.

1. Marius Lindvik (Norwegen) 138,9 Pkt.(131,5 m);

2. Stefan Kraft (Österreich) 136,8(132,5);

3. Philipp Aschenwald (Österreich) 134,9(131,0); Karl Geiger (Oberstdorf) 134,9(131,5);

5. Ryoyu Kobayashi (Japan) 134,0(130,0);

6. Dawid Kubacki (Polen) 133,9(127,0);

7. Junshiro Kobayashi (Japan) 129,5(127,0); Timi Zajc (Slowenien) 129,5(126,0);

9. Piotr Zyla (Polen) 129,3(131,0);

10. Stephan Leyhe (Willingen) 128,2(127,0);

... 12. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 126,7(128,0); 15. Constantin Schmid (Oberaudorf) 124,5(126,0); 25. Pius Paschke (Kiefersfelden) 117,8(122,0); 48. Moritz Baer (Gmund am Tegernsee) 102,5(114,0)

Ryoyu Kobayashi springt auf Platz fünf

Der Japaner und Titelverteidiger hat seine Dominanz eingebüßt. Karl Geiger liegtvor Kobayashi. Er landete bei 130 Metern und ist damit nach der Quali Fünfter.

Karl Geiger mischt vorne mit

Der deutsche Tournee-Favorit Karl Geiger hat nach zwei schlechten Trainingssprüngen in Innsbruck in der Qualifikation einen guten Sprung auf die Schanze gebracht. Nach einem soliden Absprung mit Luft nach oben kommt er auf 131,5 Meter und reiht sich als 3. ein.

Österreicher Philipp Aschenwald und Stefan Kraft trumpfen auf

Bei ihrem Heimspringen geht es nach zuletzt schwachen Ergebnissen für die beiden Österreicher Philipp Aschenwald und Stefan Kraft weit. Sie landen knapp hinter Lindvik.

Garmisch-Sieger Marius Lindvik mit Top-Sprung

Foto: dpa Infos Das machen die früheren Tournee-Sieger heute.

Der junge Norweger Marius Lindvik springt aus seiner tiefen Hocke pünktlich ab und kommt gut in die Flugposition. Mit dem Absprung geht es weit - auf 131,5 Meter. Das ist vorerst die Führung.

Kamil Stoch qualifiziert

Kubackis Landmann Kamil Stoch, der bereits zweimal die Tournee gewonnen hat, kommt mit einem soliden Sprung auf 122Meter. Das reicht für den ersten Durchgang. Chancen auf den neuerlichen Gesamtsieg hat Stoch nicht mehr.

Tournee-Dritter Dawid Kubacki geht in Führung

Dem Polen Dawid Kubacki liegt offenbar auch die Schanze in Innsbruck. Der Weltmeister von der Normalschanze kommt bei Rückenwind mit einem guten Sprung auf 127 Meter. Das ist vorerst die Führung. Kubacki liegt derzeit hinter Ryoyu Kobayashi und Karl Geiger auf Platz drei der Gesamtwertung und hat noch gute Chancen auf den Sieg.

Weite Sprünge bleiben bisher aus

So richtig weit geht es gerade für die Skispringer auf der Bergiselschanze in Innsbruck nicht. Auch der Norweger Robert Johansson landet bei 121 Meter. Die Sato, Huber und Forfang kommen nicht mal über die 120 Meter.

Schweizer Killian Peier enttäuscht

Killian Peier trifft den Absprung nicht richtig und kommt nur auf 119 Meter - Platz 19 vorerst.

Foto: dpa/Daniel Karmann Infos Alle Sieger der Vierschanzentournee.

Pius Paschke droht schweres Duell

Der zuletzt überraschend starke Deutsche kommt in Innsbruck nicht so gut zurecht. 122 Meter reichen dennoch für die Qualifikation. Allerdings ist er vorerst 13. und bekommt es wohl mit einem starken Gegner im K.o.-Duelle am Samstag zu tun. Denn es kommen noch 18 Springer.

Constantin Schmid überzeugt

Constantin Schmid reiht sich mit 126 Metern direkt hinter Markus Eisenbichler ein.

Stephan Leyhe kommt auf 127 Meter

Auch der Sauerländer Stephan Leyhe trifft den Absprung auf der Bergiselschanze gut. Ohne Windunterstützung kommt er auf 127 Meter. Das ist vorerst Platz 3 und damit ein Platz im ersten Durchgang bei der dritten Tournee-Etappe am Samstag.

Markus Eisenbichler mit gutem Sprung im Wettkampf

In Innsbruck ist Markus Eisenbichler Weltmeister geworden. Auch heute gelingt ihm ein guter, wenn auch nicht überragender Sprung. Der Deutsche springt mit 128,5 Metern sicher in den 1. Durchgang.

+++++3. Januar 2020+++++

Hannawald und Schmitt trauen Geiger Tournee-Sieg zu

Die ehemaligen Skisprungstars Sven Hannawald und Martin Schmitt trauen Karl Geiger den Gesamtsieg bei der 68. Vierschanzentournee zu. "Ich habe die Hoffnung, dass er als Stabilster von allen auch am Ende derjenige sein darf, der ganz oben steht", sagte der 45 Jahre ale Hannawald den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hannawald hatte 2001/02 als bislang letzter Deutscher die Tournee gewonnen. Nun könne auch Geiger "seinen Namen in diese Liste eintragen", so Hannawald.

Schmitt sagte dem Münchner Merkur und der TZ (Samstagausgaben): "Klar geht es da jetzt auch um ein paar Kleinigkeiten. Du brauchst ein bisschen Glück mit den Bedingungen. Aber ich glaube, dass Karl alle Möglichkeiten hat. Er geht das ganz richtig an. Konzentriert sich auf sich und seine Sachen. So muss das sein."

Geiger (Oberstdorf) liegt in der Gesamtwertung mit 580,9 Punkten knapp hinter Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan/587,2) auf Rang zwei. Bis zum Sieg sei es aber noch "ein langer Weg", sagte Hannawald: "Bis dahin sind auch noch schnell Schlagzeilen geschrieben, die einen vom eigenen Weg abbringen können. Das muss er aber durchstehen und bei sich bleiben - da mache ich mir aber keine Sorgen."

+++++2. Januar 2020++++

Karl Geiger macht sein „Zeug“

Horst Hüttel glaubt an einen Triumph von Karl Geiger bei der Vierschanzentournee. Wenn der 26-Jährige bis zum letzten Springen in Bischofshofen am Sonntag vorne dabei sei, könne Geiger „am Ende die Nase knapp vorne haben“, sagte der Teammanager der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft der „Frankenpost“ (Freitagsausgabe).

Nach zwei von vier Springen liegt Geiger nach zwei zweiten Plätzen nur 6,3 Punkte (etwa dreieinhalb Meter) hinter dem japanischen Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi. Der Allgäuer hat damit alle Chancen auf den ersten deutschen Tournee-Sieg seit Sven Hannawald 2001/2002.

Hüttel verwies aber auf die engen Punktabstände. „Im Moment entscheiden Nuancen über Sieg oder Niederlage. Das bietet großartige Spannung, kostet aber auch mental viel Kraft“, sagte er. Der Pole Dawid Kubacki liegt lediglich 2,2 Zähler hinter Geiger.

+++++2. Januar 2020+++++

Karl Geiger macht sein „Zeug“

Der deutsche Skispringer Karl Geiger ist ein Denker und Analytiker. Dem hat er auch seinen Spitznamen „der Ingenieur“ zu verdanken. Anders als früher, lässt er sich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Auch das macht ihm zum Titelkandidaten bei der Vierschanzentournee. Aber wie tickt die deutsche Tournee-Hoffnung?

+++++2. Januar 2020+++++

Ex-Bundestrainer Werner Schuster kommt vom Skispringen nicht los - Hilfe für Georg Schlierenzauer

So ganz kann es Werner Schuster dann doch nicht lassen. Statt sich nach dem selbstgewählten Ende seiner Amtszeit als Skisprung-Bundestrainer mal komplett auszuklinken und ein Sabbatjahr zu machen, will der 50-Jährige seinem früheren Schützling und Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer wieder zu Stärke auf der Schanze verhelfen. „Das war so nicht geplant“, sagt Schuster über das Herzensprojekt.

Schon beim Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf stand er an der Schanze und schaute ganz genau hin - wenn auch ohne offizielle Funktion und nicht vom Trainerturm. Sich selbst sieht Schuster derzeit als „klassischen Selbstständigen“, der zwar mehr Zeit als früher bei seiner Familie verbringt, sich aber auch verschiedenen Projekten widmet. Nach seinem Ausscheiden als Bundestrainer hat Schuster etwa Vorträge für Führungskräfte gehalten und seinen früheren Arbeitgeber, den Deutschen Skiverband (DSV), beraten.

Mit Schlierenzauer verbindet ihn eine ganz besondere Beziehung. „Ich war sein Jugendtrainer und kann jetzt nicht sagen: Du Gregor, komm in drei Jahren wieder. Entweder man hilft ihm jetzt oder nicht“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ über die Beratertätigkeit beim einst besten Skispringer der Welt, der mit 53 Siegen im Weltcup so viele Erfolge feierte wie kein anderer Springer. Der letzte Erfolg liegt aber schon mehr als fünf Jahre zurück.

Das Verhältnis zwischen Coach und Athlet ist von gegenseitigem Respekt und Anerkennung geprägt. Schlierenzauer lobt seinen österreichischen Landsmann in den höchsten Tönen. „Er ist für mich definitiv der beste Skisprung-Trainer der Welt“, sagt der 29-Jährige. „Es ist für mich sehr erfüllend, gemeinsam mit ihm zu arbeiten.“

Das Problem ist allerdings: Derzeit kann auch der frühere deutsche Erfolgsgarant, der einige WM-Titel und Olympiasiege mit den DSV-Adlern gewann, Schlierenzauer nicht annähernd an seine Bestform heranführen. Der Sportler beschrieb seine Formsuche am Donnerstag als ein „Up and Down“. Zum Tournee-Start in Oberstdorf und beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen schied der Tiroler jeweils im ersten Durchgang aus.

„Es ist immer noch dieser Überflieger in ihm und er möchte die Lücke schnell schließen“, nennt Schuster eine Schwierigkeit auf Schlierenzauers Weg. Bei ihm sei es „wie beim Flipperspielen, wenn die Kugel immer in die falsche Ecke geht“, sagt Schuster. „Er muss einfach mal geduldiger bleiben.“ Schlierenzauer selbst verglich seine Lage in Garmisch mit einem Darts-Spieler: „Manchmal triffst du halt und manchmal nicht.“

Man merkt Schuster an, wie sehr er noch am Skispringen hängt. Über Schlierenzauer sagt er: „Er hat dem Sport viel gegeben und jetzt muss er durchziehen, bis er wieder auf dem Podest steht.“ Dann hätte auch der Berater Schuster sein nächstes Ziel erreicht.

+++++2. Januar 2020+++++

Die wichtigsten Lehren aus dem Neujahrsspringen

Karl Geiger macht sein Zeug, ein Trio hebt ab, und Österreich muss weiter warten:Fünf Erkenntnisse aus dem Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen.

1. Karl Geiger hat das Zeug

Karl Geiger hat das Vokabular von Sven Hannawald schon übernommen. Er wolle "sein Zeug machen", betont der Zweite der Gesamtwertung regelmäßig. Skisprung-Sprache eben. Weil das hervorragend funktioniert, hat Geiger inzwischen vor allem eines: das Zeug zum Tournee-Triumph. Es wäre der erste eines DSV-Adlers seit 18 Jahren. Seit Sven Hannawald.

2. Da waren es nur noch Drei

Aus dem Vierkampf ist ein Dreikampf geworden: Nach dem Rückschlag für Stefan Kraft kommt realistisch betrachtet nur noch ein Trio für den Gesamtsieg in Frage. Allen voran natürlich Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan (587,2 Punkte), aber eben auch die Verfolger Geiger (580,9) und Weltmeister Dawid Kubacki aus Polen (578,7). Die Nummer vier im Ranking, Garmisch-Gewinner Marius Lindvik aus Norwegen (568,3), liegt bereits ein Stück zurück.