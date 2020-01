Vierschanzentournee live im Telegramm : Karl Geiger macht sein „Zeug“

10 Bilder Die deutschen Skispringer bei der Vierschanzentournee.

Düsseldorf Die Vierschanzentournee findet in dieser Saison zum 68. Mal statt. Die Favoriten um Stefan Kraft, Karl Geiger und Kamil Stoch jagen Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden. Am Freitag geht es mit der Qualifikation in Innsbruck weiter.

Der deutsche Skispringer Karl Geiger ist ein Denker und Analytiker. Dem hat er auch seinen Spitznamen „der Ingenieur“ zu verdanken. Anders als früher, lässt er sich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Auch das macht ihm zum Titelkandidaten bei der Vierschanzentournee. Aber wie tickt die deutsche Tournee-Hoffnung?

Infos Vierschanzentournee 2019/20: Termine und Startzeiten.

+++++2. Januar 2020+++++

Ex-Bundestrainer Werner Schuster kommt vom Skispringen nicht los - Hilfe für Georg Schlierenzauer

7 Bilder Das sind die Favoriten für die Vierschanzentournee.

So ganz kann es Werner Schuster dann doch nicht lassen. Statt sich nach dem selbstgewählten Ende seiner Amtszeit als Skisprung-Bundestrainer mal komplett auszuklinken und ein Sabbatjahr zu machen, will der 50-Jährige seinem früheren Schützling und Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer wieder zu Stärke auf der Schanze verhelfen. „Das war so nicht geplant“, sagt Schuster über das Herzensprojekt.

Schon beim Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf stand er an der Schanze und schaute ganz genau hin - wenn auch ohne offizielle Funktion und nicht vom Trainerturm. Sich selbst sieht Schuster derzeit als „klassischen Selbstständigen“, der zwar mehr Zeit als früher bei seiner Familie verbringt, sich aber auch verschiedenen Projekten widmet. Nach seinem Ausscheiden als Bundestrainer hat Schuster etwa Vorträge für Führungskräfte gehalten und seinen früheren Arbeitgeber, den Deutschen Skiverband (DSV), beraten.

Mit Schlierenzauer verbindet ihn eine ganz besondere Beziehung. „Ich war sein Jugendtrainer und kann jetzt nicht sagen: Du Gregor, komm in drei Jahren wieder. Entweder man hilft ihm jetzt oder nicht“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ über die Beratertätigkeit beim einst besten Skispringer der Welt, der mit 53 Siegen im Weltcup so viele Erfolge feierte wie kein anderer Springer. Der letzte Erfolg liegt aber schon mehr als fünf Jahre zurück.

Das Verhältnis zwischen Coach und Athlet ist von gegenseitigem Respekt und Anerkennung geprägt. Schlierenzauer lobt seinen österreichischen Landsmann in den höchsten Tönen. „Er ist für mich definitiv der beste Skisprung-Trainer der Welt“, sagt der 29-Jährige. „Es ist für mich sehr erfüllend, gemeinsam mit ihm zu arbeiten.“

Das Problem ist allerdings: Derzeit kann auch der frühere deutsche Erfolgsgarant, der einige WM-Titel und Olympiasiege mit den DSV-Adlern gewann, Schlierenzauer nicht annähernd an seine Bestform heranführen. Der Sportler beschrieb seine Formsuche am Donnerstag als ein „Up and Down“. Zum Tournee-Start in Oberstdorf und beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen schied der Tiroler jeweils im ersten Durchgang aus.

„Es ist immer noch dieser Überflieger in ihm und er möchte die Lücke schnell schließen“, nennt Schuster eine Schwierigkeit auf Schlierenzauers Weg. Bei ihm sei es „wie beim Flipperspielen, wenn die Kugel immer in die falsche Ecke geht“, sagt Schuster. „Er muss einfach mal geduldiger bleiben.“ Schlierenzauer selbst verglich seine Lage in Garmisch mit einem Darts-Spieler: „Manchmal triffst du halt und manchmal nicht.“

Man merkt Schuster an, wie sehr er noch am Skispringen hängt. Über Schlierenzauer sagt er: „Er hat dem Sport viel gegeben und jetzt muss er durchziehen, bis er wieder auf dem Podest steht.“ Dann hätte auch der Berater Schuster sein nächstes Ziel erreicht.

+++++2. Januar 2020+++++

Die wichtigsten Lehren aus dem Neujahrsspringen

Karl Geiger macht sein Zeug, ein Trio hebt ab, und Österreich muss weiter warten:Fünf Erkenntnisse aus dem Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen.

1. Karl Geiger hat das Zeug

Karl Geiger hat das Vokabular von Sven Hannawald schon übernommen. Er wolle "sein Zeug machen", betont der Zweite der Gesamtwertung regelmäßig. Skisprung-Sprache eben. Weil das hervorragend funktioniert, hat Geiger inzwischen vor allem eines: das Zeug zum Tournee-Triumph. Es wäre der erste eines DSV-Adlers seit 18 Jahren. Seit Sven Hannawald.

2. Da waren es nur noch Drei

Aus dem Vierkampf ist ein Dreikampf geworden: Nach dem Rückschlag für Stefan Kraft kommt realistisch betrachtet nur noch ein Trio für den Gesamtsieg in Frage. Allen voran natürlich Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan (587,2 Punkte), aber eben auch die Verfolger Geiger (580,9) und Weltmeister Dawid Kubacki aus Polen (578,7). Die Nummer vier im Ranking, Garmisch-Gewinner Marius Lindvik aus Norwegen (568,3), liegt bereits ein Stück zurück.

3. Immer wieder Österreich?

So lange ist das noch gar nicht her mit der österreichischen Herrlichkeit. Von 2009 bis 2015 sorgten sechs verschiedene ÖSV-Adler für sieben Tournee-Titel in Folge. Seither wartet die Alpenrepublik vergeblich, und daran wird sich diesen Winter auch nichts ändern: Kraft liegt auf Rang fünf der Gesamtwertung schon zu weit zurück. Auch die inzwischen 13 Tourneespringen ohne Sieg bedeuten für Österreich die längste Durststrecke seit 15 Jahren.

4. Der Eisei ist zurück

Bei Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler lief vor der Tournee nichts zusammen, die Plätze 50, 23, 31, 36, 15, 23 und 41 ließen Böses befürchten. Doch rechtzeitig zur Tournee ist der Bayer wieder da. Platz sechs der Gesamtwertung zeigt, das Eisenbichler noch immer zur Weltspitze gehört. Und schon bald wieder auf dem Podest stehen dürfte.

5. Außenseiter - Spitzenreiter

Die Tournee hatte schon immer ein Herz für Außenseiter. Man erinnere sich nur an die Österreicher Thomas Diethart (2013/2014) und Stefan Kraft (2014/2015), die ohne jeden Weltcupsieg anreisten - und triumphierten. Nun kam Marius Lindvik um die Ecke, ein 21 Jahre alter Norweger aus Frogner, und gewann mit Schanzenrekord. Lindvik ist der erste Springer seit Michael Hayböck 2015 in Bischofshofen, der den ersten Weltcupsieg seiner Karriere bei der Tournee holt. Garmisch bleibt damit die Schanze der Norweger, vier der letzten acht Auflagen gewann ein Norge-Springer.

+++++2. Januar 2020+++++

Sven Hannawald schließt Job als Skisprung-Coach aus

Der frühere Vierschanzentournee-Sieger Sven Hannawald schließt einen Trainerjob bei den Skispringern aus. „Ich würde die Gefahr sehen, dass ich gesundheitlich wieder dort landen würde, wo ich nicht mehr hinmöchte. Ein Burnout reicht mir“, sagte der 45-Jährige, dem der Leistungsdruck in seiner aktiven Laufbahn psychisch enorm zu schaffen gemacht hatte, in einem Interview der „Sport Bild“ (Donnerstag). Hannawald hatte im Winter 2001/02 als erster Springer der Tournee-Geschichte alle vier Wettbewerbe nacheinander gewonnen.

Der frühere Top-Adler ist jetzt Experte und Co-Kommentator beim TV-Sender Eurosport und seiner Sportart damit verbunden geblieben. Näher ran möchte er aber nicht mehr. „Mein Ehrgeiz und Perfektionismus würden mir im Trainerjob nicht guttun. Ich will meinem Körper nicht zu viel zumuten und gebe mir die nötigen Pausen“, fügte Hannawald an.

+++++2. Januar 2020+++++

Die Tournee-Chancen von Karl Geiger

Die Hälfte der Sprünge bei der Vierschanzentournee sind absolviert. Vor dem Bergisel-Springen in Innsbruck an diesem Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) haben sich einige Favoriten schon aus dem Rennen um den goldenen Adler verabschiedet. Ein Überblick zur Halbzeit.

Ryoyu Kobayashi (Japan): Die Erfolgsserie ist beendet, der alleinige Rekord von sechs Tournee-Tagessiegen in Serie verpasst. Doch selbst nach Platz vier an Neujahr bleibt Japans Gesamtweltcup-Sieger der große Favorit auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Im Vorjahr hatte Kobayashi die Konkurrenz am Bergisel deutlich hinter sich gelassen.

Karls Geiger (Deutschland): Nach der nächsten Skisprung-Gala mit Rang zwei in Garmisch-Partenkirchen wagt sich der Oberstdorfer langsam aus der Deckung. „Ich bleibe offensiv. Die zaubern alle nicht, die kochen alle nur mit Wasser“, sagte Geiger vor dem Ruhetag. An die Schanze in Innsbruck hat er positive Erinnerungen: Dort gab es im Vorjahr Gold im Team und Silber im Einzel bei der Nordischen Ski-WM.

Dawid Kubacki (Polen): Der Einzel-Weltmeister von Seefeld ist bisher der Überraschungsmann bei der Tournee. Mit Rang drei bei beiden Springen hat er seine Ambitionen auf den Gesamtsieg untermauert. Kobayashi und Geiger liegen nur knapp vor dem 29-Jährigen.

Stefan Kraft (Österreich): Den Termin beim Eisstockschießen wird Österreichs Top-Mann am Ruhetag auslassen. Geplagt von einer Erkältung ist der Pongauer durchwachsen ins neue Jahr gestartet, er konnte seinen vierten Platz aus Oberstdorf nicht bestätigen. Krafts Rückstand auf Kobayashi beträgt umgerechnet schon knapp 20 Meter.

Abgehängtes Trio: Für die drei Mitfavoriten Kamil Stoch (Polen), Daniel Andre Tande (Norwegen) und Österreichs Philipp Aschenwald sind die Tournee-Träume nach einem oder gar zwei verpatzten Wettbewerben schon vorbei. Sie können in Innsbruck und Bischofshofen nur noch auf Tagessiege spekulieren.

+++++2. Januar 2020+++++

Statistik spricht für Kobayashi

Für den japanischen Skispringer Ryoyu Kobayashi ist die Führung nach dem zweiten Wettbewerb der 68. Vierschanzentournee rein statistisch schon mehr als die halbe Miete auf dem Weg zum Gesamtsieg. Seit 1994 lagen von 25 Halbzeitführenden 18 schließlich auch in der Endabrechnung in Bischofshofen vorne. Bei den vergangenen elf Auflagen verspielte sogar nur noch der Norweger Anders Jacobsen (2012/13) seinen Vorsprung.

Den dramatischsten Absturz erlebte Gregor Schlierenzauer im Winter 2007/08. Der Weltcup-Rekordsieger aus Österreich führte damals auch nach dem dritten Springen noch, fiel dann aber beim Abschluss in Bischofshofen als 42. der Tageswertung auf Rang zwölf zurück.

Letzter deutscher Gesamtführender nach dem Neujahrsspringen war Sven Hannawald 2001/02. Von neun deutschen Springern, die seit 1992 beim Auftaktwettbewerb in Oberstdorf gesiegt haben, verteidigten nur vier ihre Führung in Garmisch-Partenkirchen erfolgreich, von diesen wiederum gewann nur Hannawald 2002 die Tournee. Jens Weißflog übernahm bei seinem Gesamtsieg 1995/96 in Garmisch-Partenkirchen die Führung.

+++++1. Januar 2020+++++

Diese DSV-Adler gehören in Innsbruck zum Tournee-Kader

Moritz Baer (Gmund-Dürnbach) bleibt im nur noch sechsköpfigen Team von Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher für die zweite Hälfte der Vierschanzentournee. Der 22-Jährige erhielt den Vorzug gegenüber Luca Roth (Meßstetten), obwohl der 19-Jährige in der Gesamtwertung um vier Positionen besser platziert ist.

"Moritz ist die ganze Zeit in der Mannschaft gewesen, er hat da gute Ergebnisse gemacht. Auch wenn er hier bei der Tournee bislang nicht so gut ist, bleibt er im Team", sagte Horngacher. Der Bundestrainer musste sein Team für die abschließenden Springen in Innsbruck (Samstag) und Bischofshofen (Montag) von zwölf auf sechs Sportler verkleinern.

Mit nach Innsbruck, wo am Freitag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) die Qualifikation für das Bergiselspringen ansteht, fahren somit der Gesamt-Zweite Karl Geiger (Oberstdorf), Markus Eisenbichler (Siegsdorf/6.), Stephan Leyhe (Willingen/12.), Constantin Schmid (Oberaudorf/13.), Pius Paschke (Kiefersfelden/14.) und Baer (31.).

Der formschwache Richard Freitag (Aue) war bereits nach dem Auftakt aus der Tournee ausgestiegen. Ebenfalls beendet ist das Schanzen-Spektakel für Martin Hamann (Aue), Felix Hoffmann (Heidersbach), Kilian Märkl (Partenkirchen), Philipp Raimund (Oberstdorf), Luca Roth (Meßstetten) und Adrian Sell (Meßstetten).

+++++2. Durchgang Neurjahrsspringen 2020 in Garmisch-Partenkirchen+++++

Marius Lindvik gewinnt vor Karl Geiger

Der Norweger Marius Lindvik hat das Neujahrsspringen bei der Vierschanzentournee gewonnen und mit seinem Sprung auf 143,5 Meter den zehn Jahre alten Schanzenrekord des Schweizers Simon Ammann eingestellt. Bester deutscher Skispringer war am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen wie schon zum Auftakt in Oberstdorf Karl Geiger auf Rang zwei. Vorjahressieger und Oberstdorf-Gewinner Ryoyu Kobayashi kam auf den vierten Platz.

In der Gesamtwertung rückte die Spitze näher zusammen. Rang drei ging an den Polen Dawid Kubacki. Zweitbester Sportler aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher war Constantin Schmid auf dem siebten Platz. Markus Eisenbichler kam auf Rang zehn.

Mit seinem Sieg verhinderte Lindvik einen Rekord. Kobayashi hätte mit einem Erfolg der erste Skispringer werden können, der sechs Wettkämpfe bei der Traditionsveranstaltung in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen nacheinander für sich entscheidet.

Ergebnis und Stand in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee

Vierschanzentournee der Männer, Stand nach 2 von 4 Springen: 1. Kobayashi 587,2 Punkte, 2. Geiger 580,9, 3. Kubacki 578,7, 4. Lindvik 568,3, 5. Stefan Kraft (Österreich) 553,6, 6. Eisenbichler 543,9, 7. Piotr Zyla (Polen) 543,7, 8. Robert Johansson (Norwegen) 542,1, 9. Domen Prevc (Slowenien) 540,8, 10. Ito 540,7, ... 12. Leyhe 538,2, 13. Schmid 537,7, 14. Paschke 533,7, ... 27. Roth 355,5, ... 31. Bär 331,3, ... 38. Raimund 235,6, 39. Hamann 232,9.

Dawid Kubacki hinter Karl Geiger

Dawid Kubacki fällt hinter Geiger zurück. Der Norweger Marius Lindvik nutzt allerdings seinen Vorsprung aus dem 1. Durchgang. Er kommt im zweiten Sprung auf 136,5 Meter und gewinnt damit das Neujahrsspringen. Es ist sein erster Weltcupsieg.

Karl Geiger kontert Ryoyu Kobayashis 141 Meter

Der Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi meldet sich zurück und geht in Führung. Doch dann kommt Karl Geiger. Der Deutsche lässt sich nicht beeindrucken und legt noch mal einen halben Meter drauf - 141,5 Meter. Die Windverhältnisse waren ähnlich, die Punkte sind auch gut. Geiger führt mit 2,9 Punkten vor dem Japaner. Seine Teamkollegen feiern im Auslauf mit ihm. Damit wird Kobayashi nicht der erste Springer, der sechs Tournee-Springen in Serie gewinnen kann.

Constantin Schmid mit starkem Auftritt

Der junge Deutsche Constantin Schmid schafft ein Top-Ten-Ergebnis. Auch im zweiten Durchgang gelingt ihm ein flüssiger, schöner Sprung. Der endet bei 134,5 Metern. Das reicht allerdings nicht, um Ito mit seinen 136,5 Metern von Platz eins zu verdrängen. Der Österreicher Daniel Huber setzt sich kurz darauf vor Schmid. Platz drei zu diesem Zeitpunkt für Schmid.

Roman Koudelka fällt hinter Daiki Ito zurück

Der Tescheche kommt auf 133 Meter und ist damit vorerst Zweiter hinter dem Japaner Daiki Ito.